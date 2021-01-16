Илон Маск - агент КПК? В гонке миллиардеров Китай ставит на главу Tesla, - А.Маслов

17:20 14.01.2021

Илон Маск - агент КПК?

в гонке миллиардеров Китай ставит на главу Tesla



Александр Маслов



Мировые масс-медиа принесли очередную сенсационную новость: 12 января Илон Маск перестал быть богатейшим человеком планеты, поскольку за этот день его состояние, согласно данным Forbes, уменьшилось на 13,5 млрд долл., и он вновь уступил первенство владельцу торгового интернет-сервиса Amazon Джеффу Безосу. Правда, всего на несколько часов, после чего вернулся на лидирующую позицию, и теперь оба супермиллиардера идут ноздря в ноздрю, разрыв между ними составляет меньше полутора миллиардов долларов: 183,8 у Маска, 182,4 у Безоса...



Видимо, всему миру предлагается, забыв обо всех проблемах, следить за этой гонкой, сопереживать ее участникам, делать свои ставки на них и так далее. То есть у нас на глазах мир больших денег, как и мир большой политики - тут самое место вспомнить недавний захват здания американского Конгресса в Вашингтоне, - становится частью грандиозного глобального шоу, мирового чемпионата по натягиванию сов на глобусы.



Проблема здесь только в том, что деньги пока не до конца (хотя уже очень сильно) утратили свой традиционный статус, а потому к участникам "гонки супермиллиардеров", что называется, есть вопросы. Особенно к тем, кто выбился в таковые не по наследству, а своими личными усилиями. И Маск, и Безос - во всяком случае, официально (как и Билл Гейтс, как и Марк Цукерберг, как и Джордж Сорос) - относятся именно к этому типу self-made man, "людей, сделавших себя сами".



Как говорил Коровьев из знаменитого романа Михаила Булгакова, "вопросы крови - самые сложные вопросы в мире". Но вопросы денег не менее сложны и запутаны, и никогда нельзя точно сказать, чьи на самом деле те или иные состояния. Еще 7 ноября 2020 года исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в 188 трлн долл., или 230% мирового ВВП. При этом ни слова не было сказано о том, кому именно должен такую сумму весь мир, кто по факту скупил уже 28 месяцев жизни человечества (в Апокалипсисе сказано, что время "царства Антихриста" продлится 42 месяца).



По умолчанию предполагается, что человечество должно такую гигантскую сумму само себе, но это как "средняя температура по больнице" или, еще точнее, "средняя биомасса в океане" - помимо планктона и селедки, там плавают и гигантские акулы, и киты, и прочие монстры, в том числе - очень древние по своему происхождению. А уж какие в этой экосистеме действуют "пищевые цепочки", можно только догадываться. Правда, иногда кое-какие подробности всплывают на поверхность. И благодаря этому становится понятным многое другое.



Например, сам факт удивительного участия Илона Маска в гонке супермиллиардеров с Джеффом Безосом. Ведь еще год-полтора назад дела у этого "гения современных технологий" шли настолько плохо, что ему предрекали неизбежное банкротство. А вот поди ж ты - внезапно и пилотируемый Dragon 2 к МКС полетел, и Tesla "поехала" - да так, что почти обогнала по своей капитализации такие фирмы, как Toyota, Volkswagen, Daimler, GM, BMW, Honda и Ford вместе взятые, - при том, что ею выпущено более чем в 350(!) раз меньше машин, чем этой "семеркой", что наглядно показано на двух известных графиках:



Вот и не сидит сегодня "современный Леонардо да Винчи", как порой называют Илона Маска, в рубище где-нибудь под Золотым мостом в Сан-Франциско, а, наоборот, ставит официальные рекорды личного богатства (на пике его состояние вообще превышало 200 млрд долл.). Нет, конечно, "будущее за электромобилями, а Tesla вроде бы прочно оседлала эту тему. Но почему именно сейчас - такой взлет, в чем тут дело, как объяснить этот "зигзаг удачи"? Обещаниями Маска продать все свое имущество ради быстрейшей колонизации Марса?



Или, может быть, этим: "В последний день 2020 года заказчиками из КНР было оплачено сразу 100 тысяч электромобилей Tesla Model Y на общую сумму свыше 5 млрд. долл."? Вряд ли такого рода сделки можно проворачивать с китайскими контрагентами без согласия товарищей из КПК - Джек Ма тому пример. И если из Чжуннаньхая "дали добро" на такую сделку, то что могло помешать им через какие-то финансово-коммерческие структуры еще и поддержать курс акций Tesla - за правильный выбор позиции в политической борьбе? Но если так, то и общий расклад сил в современной мировой политике, согласитесь, начинает приобретать достаточно неожиданные и весьма интересные очертания.