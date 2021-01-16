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В пещере в Индонезии найден древнейший в мире наскальный рисунок животногоВ пещере в Индонезии найден древнейший в мире наскальный рисунок животного
18:32 14.01.2021

Над задней частью свиньи изображены два отпечатка человеческих ладоней

На индонезийском острове Сулавеси археологи обнаружили уже второй по счету древнейший в мире наскальный рисунок.

Примерно 45,5 тысяч лет назад наши далекие предки забрались в пещеру и нарисовали на стене красной охрой хорошо знакомое им животное - толстую дикую свинью в натуральную величину. Щетина и бородавки вышли очень похоже.

Рисунок в пещере в удаленной от нынешних обжитых мест долине на острове Сулавеси обнаружил молодой индонезийский археолог Басран Бурхан, участник экспедиции австралийского университета Гриффита.

Анализ урановых изотопов в кальциевых отложениях, образовавшихся поверх рисунка, позволил определить время его создания. Технология позволяет более-менее точно назвать возраст осадка, но рисунок, вероятно, чуть старше, потому что для образования осадка тоже потребовалось какое-то время.

На сегодняшний день это самый древний известный образец живописи и самое раннее свидетельство заселенности этого региона.

"Люди, которые это нарисовали, были вполне современными, такими же, как мы. Они обладали способностями и инструментами, чтобы изобразить все, что хотели", - говорит Максим Обер, участник открытия и соавтор статьи, напечатанной в последнем номере журнала Science Advance.

Этот регион изобилует известняковыми пещерами - многие из них еще только предстоит исследовать

Древнейшим известным наскальным рисункам в Европе - поднятым рукам из испанской пещеры Кастильо и человеку-льву из германской пещеры Штадель - 40,8 и 40 тысяч лет соответственно.

Пещера в долине на Сулавеси называется Леанг Тедонгде.

В конце 2019 года та же экспедиция обнаружила в пещере Ленаг Булу Сипонг в той же долине другой наскальный рисунок. Он был сделан примерно на тысячу лет позже, зато в художественном отношении даже интереснее. Там ученые нашли целую сложную картину из нескольких фигур - сцену охоты на буйвола.

Наряду с людьми и реальными животными на ней присутствуют и фантастические существа, то есть древние люди были наделены еще и воображением.

Впрочем, еще один член экспедиции, Адам Брумм, полагает, что и в пещере Леанг Тедонгде найден лишь фрагмент более обширной картины.

Тот же рисунок в высококонтрастном отображении: две другие дикие свиньи сохранились лишь частично

"Свинья выглядит так, будто наблюдает за борьбой или каким-то иным взаимодействием между двумя другими дикими свиньями", - говорит он.

Другая гипотеза гласит, что изображенное животное - охотничий трофей. Возможно, создателю (или создателям) рисунка захотелось выразить радость от того, что они добыли столько мяса и сала.

Рисунок размером 136 на 54 сантиметра изображает свинью с похожими на рожки выступами по обеим сторонам рыла, характерными для взрослых самцов. Из-за них этот вид называют бородавчатой свиньей.

Над спиной животного можно различить два отпечатка человеческой ладони.

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Ученые предполагают, что древний художник много раз прикасался к стене, а краску разбавлял слюной, и надеются извлечь образцы его ДНК.

Строго говоря, индонезийские рисунки - не самые древние на Земле. В Южной Африке в середине 2018 года нашли кусок камня с линиями, нанесенными рукой человека 73 тысячи лет назад. Но они представляют собой лишь бессмысленную закорючку.

По неизвестной пока причине именно Сулавеси исключительно богат наскальной живописью. За последние 70 лет там найдены около 300 рисунков.

Пока остается неизвестным, зародилось ли изобразительное искусство в Европе и Азии независимо друг от друга, или предки всего современного человечества, покинувшие Восточную Африку около 70 тысяч лет назад, изначально несли в себе творческий потенциал, говорит Мишель Обер.

"Ждем новых открытий"
Джонатан Эймос, корреспондент Би-би-си по вопросам науки

Сулавеси - крупнейший в цепи островов, которые ученые иногда называют "Уоллесией" в честь исследовавшего их британского натуралиста Альфреда Уоллеса.

Они находятся на разделительной линии. Севернее их, в Юго-Восточной Азии, и южнее, в Австралии, мы видим совершенно разные природные и климатические условия, животных и растения.

Еще важнее то, что по этому "мосту" люди современного типа, вышедшие из Восточной Африки и двигавшиеся на восток по берегу Индийского океана, примерно 65 тысяч лет назад переправились в Австралию.

Существует заманчивая возможность, что где-то на Сулавеси и ближайших к нему островах кроются образцы изобразительного искусства, которым и больше 45 тысяч лет.

В известняковых холмах в часе езды на машине от города Макассара полно укромных местечек вроде пещеры Леанг Тедонгде.

Так что ждем новых открытий.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610638320
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