УзбГосКадастр возглвил Фазлиддин Умаров

08:11 15.01.2021

Назначен новый директор Агентства по кадастру при ГНК

Первым заместителем председателя ГНК - директором Агентства по кадастру при налоговом комитете назначен Фазлиддин Умаров, работавший заместителем главы ГНК.



Фазлиддин Каримович Умаров постановлением президента от 14 января назначен первым заместителем председателя Государственного налогового комитета - директором Агентства по кадастру при ГНК, сообщило УзА.



До нынешнего назначения с сентября 2019 года занимал должность заместителя председателя ГНК.



На этом посту Фазлиддин Умаров сменил Халилилло Турахужаева, который возглавлял агентство с сентября 2020 года.



Агентство по кадастру при ГНК было создано осенью прошлого года указом президента на базе Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.