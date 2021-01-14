Twitter-Цензура. "Трампистов" жестко зачищают из веб-сетей

09:26 15.01.2021

Сторонники президента Соединенных штатов теряют сетевые платформы



Трамп и трамписты проигрывают демократам в борьбе за влияние в интернете

Геннадий Петров



14.01.21



В длинном списке врагов трампистов теперь находится и руководство соцсетей.

Следствием бурных политических событий в США стала "война", развернувшаяся между противниками и сторонниками Дональда Трампа в соцсетях. Пока безусловный перевес в ней – у противников уходящего президента. Они последовательно лишают сторонников Трампа площадок в интернете. Те, в свою очередь, ищут новые площадки. Ничего поделать с этим виртуальным "наступлением" Трамп не может. Впрочем, есть признаки того, что ситуация для него может измениться в лучшую сторону, по крайней мере после 20 января, дня инаугурации Джозефа Байдена, когда градус политического противостояния в стране, возможно, снизится.



Сдержанной критике подверг блокировку соцсетей Трампа пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Существует основной принцип, согласно которому все меры по сдерживанию разжигающих ненависть высказываний должны строго соответствовать международным нормам в области прав человека", – сказал он, при этом, правда, особо отметив, что международное законодательство распространяется на государства, а не на частные корпорации, каковыми являются владельцы соцсетей. Тем не менее Дюжаррик сказал о работе, ведущейся по линии ООН, с целью наладить диалог по данному вопросу между всеми заинтересованными сторонами.



Эта туманная оговорка, возможно, стала одной из причин, побудивших главу Twitter Джека Дорси высказаться 14 января о блокировке аккаунта Трампа. В этой же соцсети он объяснил, что "не радуется и не гордится" тем, что пришлось забанить президента США. Эта мера была названа им вынужденной. "Вред в офлайне в результате высказываний в интернете очевиден, и это прежде всего движет нашей политикой", – написал Дорси.



Вместе с тем блокировку аккаунта Трампа он назвал "опасным прецедентом". Главу Twitter, оказывается, пугает власть, которую "отдельный человек или корпорация имеет над частью глобального общественного обсуждения". Необходимо отметить, что случаев, когда те или иные соцсети блокировались или цензурировались, множество. Однако такая практика характерна для авторитарных режимов и проводится государственными органами. Тот же Twitter, например, ранее никогда не отключал аккаунты политических деятелей, да еще такого уровня, как президент США.



Как бы то ни было, об отмене блокировки Трампа ни Дорси, ни кто-либо еще из руководства соцсетей речь не ведут. Президент оказался лишен привычного средства обращения к своим сторонникам и пока не знает, как это компенсировать. Он разместил 14 января свое первое видеообращение в аккаунте Белого дома в Twitter, где "безоговорочно осудил" вспышку насилия 6 января, когда сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий. Но официальный аккаунт вряд ли заменит ему личный, тем более что после 20 января он будет лишен возможности им пользоваться.



На сегодняшний день Трамп заблокирован в Twitter, Facebook, Snapchat и Instagram. Его канал на YouTube заморожен не менее чем на неделю. Как поясняется в официальном блоге Twitter, блокировка аккаунта Трампа сделана "из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию". "Война" с президентом затронула даже торговую площадку Shopify, где были отключены два интернет-магазина. Они торговали символикой трампистов – той, с которой они ходили на штурм Капитолия.



6-6-2480.jpg

Трампу все труднее обращаться через соцсети

к своим сторонникам. Фото ReutersСторонники президента в преддверии инаугурации и анонсированных ими на этот день акций протеста, в том числе вооруженных, также сталкиваются с запретами интернет-корпораций. Самый яркий пример такого рода – решение платежной системы PayPal закрыть аккаунт, где собираются деньги для трампистов и их поездки в Вашингтон на инаугурацию. Сторонники президента говорят о нарушении свободы слова, руководство соцсетей в своих пресс-релизах напоминает о корпоративной политике своих компаний, исключающей использование их платформ для пропаганды ненависти и подстрекательства к насилию.

Пока борьба идет не на равных. Эффективный способ противодействия политике соцсетей Трамп не нашел. В мае 2020 года он подписал указ, трактующий положение закона об этике в сфере коммуникаций. Согласно ему, если корпорация как-либо меняет или оценивает мнения (допустим, помечая их как недостоверные), размещенные на ее онлайн-платформах, то она автоматически признается создателем онлайн-контента. А это дает возможность привлечь ее к юридической ответственности за такого рода цензуру. Но одним из положений военного бюджета на 2021 год указ президента был фактически отменен. Вето Трампа на этот документ Конгресс благополучно преодолел.



Следующим полем юридической битвы сторонников и противников президента станет суд, связанный с Parler. Эта соцсеть до недавнего времени пользовалась популярностью в основном в странах Ближнего Востока, в частности в Саудовской Аравии. Но в прошлом году туда хлынули американские правые и ультраправые. Сам Трамп завел там аккаунт в октябре. А 11 января 2021 года Parler была отключена от облачного хостинга Amazon. Это произошло после того, как трампист, конспиролог и адвокат Лин Вуд разместил там призыв "готовиться расстрельной команде", первой жертвой которой будет вице-президент Майкл Пенс, последнее время ставший в оппозицию к Трампу. Сам Вуд заявлял, что это – не призыв к убийству Пенса, однако в Amazon решили иначе. Кто прав установит суд, в который обратился Parler. А пока американские ультраправые ищут другие платформы для общения. Например, многие закрытые в Facebook группы трампистов перекочевали в CloutHub, которая на глазах становится любимой соцсетью конспирологов и противников левых в США.