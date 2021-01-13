Кто ответит з хаос в лечении и растыр гумпомощи? Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше, - вице-премьер Сурабалдиева

10:11 15.01.2021

15 января 2021, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ



Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии



В связи с задержкой документов и информации от отдельных госорганов пришлось продлить работу межведомственной комиссии по изучению распределения гумпомощи в Кыргызстане. Об этом сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.



Кубатбека Боронова допросили в ГСБЭП. Речь шла о гумпомощи

По ее словам, половина членов комиссии прекратила работать в первые же дни, кто-то испугался возможных последствий, на кого-то "вышли" друзья и знакомые и попросили не работать дальше.



"Предварительно могу сообщить, что согласно выводам межведкомиссии, разница по смертям от пандемии идет в несколько тысяч. В самый разгар первой волны COVID-19 отдельные чиновники задерживали документы, из-за чего был хаос с лечением и лекарствами. Были сговоры, кто-то делал бизнес на пандемии. Как и говорилось ранее, по результатам работы межведкомиссии не будет претензий ни к одному рядовому медику. Пока врачи героически спасали граждан, некоторые руководители сбегали на длинные больничные. Отдельные главные врачи больниц даже и не бывали в красных зонах", - сказала она.



Эльвира Сурабалдиева особо подчеркнула, что поступавшую гумпомощь во время пандемии действительно воровали определенные лица. В ближайшее время она организует встречу с журналистами и обнародует все итоги работы комиссии.