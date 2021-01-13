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|Новым омбудсманом Узбекистана избрана Феруза Эшматова
10:49 15.01.2021
Депутаты избрали Ферузу Эшматову, главу Комитета Сената по делам женщин и гендерного равенства, новым омбудсманом Узбекистана. Кандидатуру должен утвердить Сенат.
Депутаты Законодательной палаты 15 января избрали на должность Уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана) Ферузу Фарходовну Эшматову. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
До этого Феруза Эшматова (1979 года рождения, по специальности юрист) занимала пост председателя Комитета по делам женщин и гендерного равенства Сената.
Омбудсман избирается сроком на пять лет. Его кандидатура вносится президентом Узбекистана. Кандидатуру теперь должен утвердить Сенат.
С мая 2015 года должность омбудсмана занимал Улугбек Мухаммадиев.