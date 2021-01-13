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|УзбПотопа нету. Слухи о прорыве Кайраккумского водохранилища опровергнуты
11:21 15.01.2021
Население Сырдарьи было взбудоражено слухами о прорыве Кайраккумского водохранилища в Таджикистане. Люди пытались покинуть дома. Хоким области посетил ряд районов, чтобы успокоить жителей. МЧС также опровергло слухи.
Сегодня, 07:00 Общество
Днем 14 января в социальных сетях распространилась информация о якобы прорыве Кайраккумского водохранилища, расположенного на территории Таджикистана (известно как Таджикское море).
Слухи привели к панике среди жителей Сардобинского, Мирзаабадского и Акалтынского районов Сырдарьинской области, в мае прошлого года пострадавшие от прорыва плотины Сардобинского водохранилища. Некоторые люди пытались срочно покинуть свои дома. Кайраккумское водохранилище расположено менее чем в 100 км от Сардобинского района по прямой линии.
Хоким области Гофуржон Мирзаев приехал в эти районы, чтобы успокоить жителей, сообщила пресс-служба областной администрации. Он заявил, что никаких оснований для слухов нет, и призвал людей не верить слухам и не поддаваться панике.
Министерство по чрезвычайными ситуациям Узбекистана также заявило, что информация о прорыве "ложная и не имеет под собой никакой основы".
"Согласно точным данным чрезвычайного ведомства Таджикистана, Кайраккумское водохранилище находится в целостности и функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении.