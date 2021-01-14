Захиросимим демонов! Тегеран снимает последние ограничения с ядерной программы, - "НГ"

11:23 15.01.2021

Израиль надеется привлечь новую администрацию Белого дома к решению иранского вопроса



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен перетянуть на свою сторону администрацию Джозефа Байдена в оценке ядерной программы Ирана. Глава правительства может назначить в Вашингтон спецпосланника, который будет вести переговоры с Белым домом. Сообщения об этом совпали с объявлением Тегерана о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию улучшенного топлива для его реактора.



О возможном появлении израильского спецпосланника в Вашингтоне сообщил портал Axios. В числе тех, кто может занять новый пост, издание называет нынешнего посла Израиля в США Рона Дермера и действующего главу МОССАД Йоси Коэна.



Руководитель спецслужбы, по этим оценкам, сейчас находится в американской столице, однако пока он не проводил никаких встреч с командой Байдена. Помимо этого, как сообщается, Нетаньяху работает над созданием межведомственной команды, которая будет ответственна за обсуждение "стратегии вовлечения администрации Байдена в иранское ядерное досье". Axios называет эти инициативы результатом "гибридного подхода" Нетаньяху к работе с новым руководством в Вашингтоне.



Убедительности своим действиям израильское руководство хочет придать за счет усиленной лоббистской кампании в Вашингтоне. Представители Министерства обороны еврейского государства анонимно сообщили Axios, что планируют донести до сведения администрации избранного президента США факт существенных изменений, которые произошли за последние четыре года на Ближнем Востоке. По их словам, в регионе уже сформировался новый баланс, особенно после того, как Израиль начал восстанавливать дипломатические связи с некоторыми арабскими странами. "Наше послание администрации Байдена таково: не спешите, в регионе произошли драматические перемены", – заявили Axios израильские чиновники.



В декабре Нетаньяху публично выразил мнение, что возможное решение администрации Байдена в пользу возвращения Америки в состав участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет ошибочным. "До тех пор, пока Иран упорствует в своих опасных попытках создать ядерное оружие и средства его доставки, мы не должны возвращаться к обычным делам с Ираном, – заметил премьер. – Мы все во всем мире должны объединиться, чтобы предотвратить эту серьезную угрозу". Он добавил тогда: если Иран вовремя не остановить, "он вооружится межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, которые могут быть нацелены на Европу и Америку".



Тем временем иранская сторона продолжает посылать собственные сигналы США. Накануне постпред Исламской Республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади сообщил, что его страна приступает к процессу улучшения топлива для производства металлического урана. "Начались научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, относящиеся к созданию улучшенного типа топлива для Тегеранского исследовательского реактора, – объявил дипломат. – На начальном этапе для производства металлического урана будет использован природный уран. МАГАТЭ получило обновленный вопросник по информации о заводе по производству топливных пластинчатых элементов и провело инспекцию".



В разговорах с изданием Wall Street Journal (WSJ) западные дипломаты отмечают: производство металлического урана – это тот рубеж, который отделяет мирное использование ядерной энергии от военного. Источники американской газеты утверждают, что таким образом Иран ищет рычаги давления на команду Байдена с тем, чтобы та немедленно сняла санкции с республики и решила вопрос о возвращении США в СВПД, не выдвигая никаких условий.



"В декабре 2020 года парламент Ирана принял закон о стратегическом плане действий по отмене санкций и защите интересов иранского народа, где жестко прописан ряд шагов, которые правительство и Организация по атомной энергии Ирана обязаны совершить в четко указанные сроки под угрозой уголовного наказания, – напомнил в разговоре с "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Среди этих шагов – немедленное начало обогащения уровня урана до 20%, установка новых центрифуг для обогащения урана в указанные в законе сжатые сроки, отказ от добровольного исполнения положений дополнительного протокола к Договору о нераспространении ядерного оружия, если через два месяца не будут восстановлены поставки нефти, банковские платежи и т.п.".



Одна из статей этой законодательной инициативы предписывает, что в течение пяти месяцев с момента ее принятия должен быть запущен завод по производству металлического урана в Исфахане, обращает внимание Лямин. "В целом, как видно даже по названию закона, Тегеран ставит Евросоюз и избранного президента США Байдена перед выбором: быстро возвращайтесь к строгому выполнению СВПД, снимайте введенные Трампом санкции, и тогда Иран тоже вернется к строгому выполнению своих обязательств. В противном случае иранская атомная программа начнет быстро развиваться уже без каких-либо искусственных ограничений", – подытожил эксперт.



14.01.2021