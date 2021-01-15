Из-за Covid-19 во всем мире потеряны миллионы лет жизни, - Le Temps

11:30 15.01.2021

15 января 2021 г.

Сильвия Ложан | Le Temps



"Люди, умершие от Covid-19, в любом случае скончались бы в следующие месяцы? Нет, отвечают несколько исследований, в которых оценивается количество лет жизни, потерянных в связи с пандемией", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Сильвия Ложан.



"Демографы называют "эффектом жатвы" гипотезу о том, что необычные явления, такие как засухи или эпидемии, в первую очередь убивают наиболее уязвимых людей, которые в любом случае умерли бы в ближайшие недели или месяцы", - поясняет автор статьи.



"(...) В нескольких исследованиях рассматривался вопрос о потенциальных годах жизни, потерянных из-за Covid-19, на основе данных, касающихся смертности во время первой волны. И многие из них пришли к такому выводу: только меньшинство людей, которые скончались от Covid-19, умерли бы в ближайшем будущем, если бы они не были инфицированы SARS-CoV-2", - говорится в статье.



"(...) По данным исследования, опубликованного на сайте medRxiv и проведенного, в частности, учеными из Университета Помпеу Фабра в Барселоне и Оксфордского университета, среднее количество потерянных лет жизни на каждую смерть Covid-19 будет 14,5 лет, при этом потеряно в общей сложности 4 364 326 млн лет жизни из 301 377 смертей в 42 странах, включая Швейцарию, - пишет Le Temps. "В сильно пострадавших странах количество лет жизни, потерянных из-за SARS-CoV-2, в два-шесть раз больше, чем из-за сезонного гриппа", - отмечают авторы.



"По данным исследования, проведенного Эрикой Ветцлер, эпидемиологом Лондонской школы гигиены и тропической медицины, люди, умершие от Covid-19 в период с марта по май 2020 года в США, потеряли 10,8 потенциальных лет жизни из-за этой патологии, то есть чуть меньше, чем из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по различным оценкам, вызывают преждевременную смерть на 12,4 года по сравнению с ожидаемой продолжительностью жизни", - говорится в публикации.



"Оценить, сколько лет человек мог бы прожить, не заразившись Covid-19, довольно сложно, - отмечает Иоахим Марти, доцент кафедры эпидемиологии и систем здравоохранения университетского центра Unisanté в Лозанне. - Некоторые исследования представляют собой несовершенную методологию, иногда из-за отсутствия доступных данных, однако их идея, тем не менее, очень убедительна. Даже принимая консервативные предположения, мы далеки от аргумента, выдвигаемого некоторыми о том, что людям, умершим от Covid-19, оставалось жить всего один или два года".



"Это явление не обошло стороной и Швейцарию. По данным сети EuroMomo, которая собирает статистику смертности в 24 европейских странах, в Швейцарии между 45 и 50 неделями 2020 года наблюдалось чрезвычайно сильное превышение избыточной смертности, в результате чего страна стала одной из наиболее пострадавших в мире, если не самый пострадавший, по отношению к своему населению", - указывает издание.



"Если подсчитать как абсолютную избыточную смертность (порядка 7000 смертей в 2020 году), так и относительные показатели (более 10%) по сравнению с предыдущими пятью годами, то трудно найти сопоставимые события за последние сто лет" - пишет географ Пьер Дессемонте в блоге, который он ведет на сайте Le Temps.



"На европейском уровне явно наблюдается повышенная смертность, связанная с Covid-19, которая намного выше, чем от сезонного гриппа, и это во всех возрастных группах, за исключением 0-14 лет, - подтверждает Мюриэль Бохуд, врач и руководитель отдела эпидемиологии и систем здравоохранения Unisanté. - Мы знаем, что люди, умершие от Covid-19, чаще всего имели множественные хронические проблемы, но, тем не менее, именно это сокращало их продолжительность жизни".



"(...) Воздействие коронавируса измеряется не только смертностью, вызванной заболеванием, но и страданиями, которые последнее может причинить в среднесрочной и долгосрочной перспективе людям, у которых проявились его признаки", - отмечает журналистка.



"Covid-19 оказал неоспоримое влияние на смертность, но также необходимо будет оценить его влияние на качество жизни людей, у которых развилась тяжелая форма заболевания или у которых симптомы длятся несколько недель или даже несколько месяцев, что называется длительным Covid. По данным доклада Национальной научной целевой группы по Covid-19, опубликованного в середине ноября, "мы еще не можем оценить процентное соотношение людей, серьезно пострадавших от Covid-19, у которых будут долгосрочные последствия", но, тем не менее, это может оказаться важно, говорят эксперты", - передает издание.



"Возможные долгосрочные эффекты Covid-19 плохо документированы, так как этот тип данных не собирается систематически. Между тем, "есть явные признаки того, что воздействие на сердце, легкие и мозг длится дольше, чем само острое заболевание", - добавляет рабочая группа.



"Известно, что тяжелые случаи Covid-19 могут быть связаны с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), обычно требующим искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней или даже недель. Согласно предыдущим исследованиям, только 48% людей, страдающих ОРДС, смогли возобновить нормальную повседневную деятельность через год после такого события, а 77% - только через пять лет", - говорится в статье.



"Исследование, опубликованное в начале декабря в журнале Annals of Internal Medicine, проведенное Департаментом первичной медицинской помощи университетских больниц Женевы среди 669 амбулаторных пациентов, принятых в период с 18 марта по 15 мая 2020 года, показало, что через шесть недель после постановки диагноза 33% пострадавших по-прежнему страдали от усталости, потери обоняния и вкуса или от одышки и кашля. Такие результаты подтвердило другое исследование, проведенное англо-американской командой и опубликованное в конце декабря на сайте medRxiv. Анкета, проведенная среди более чем 3762 человек в 56 странах, показала, что большинство опрошенных не полностью выздоровели даже через семь месяцев, и что последствия заболевания также повлияли на их способность работать даже шесть месяцев спустя", - сообщает автор статьи.



"Иногда мы склонны забывать о том, что Covid-19 также является бременем для людей, вылечившихся от этой патологии, - подтверждает Иоахим Марти, доцент кафедры эпидемиологии и систем здравоохранения Unisanté в Лозанне. - Для лучшего понимания общего воздействия болезни необходимо будет провести среднесрочный мониторинг качества жизни пострадавших, особенно с точки зрения функциональных способностей или даже психического здоровья".



Источник: Le Temps