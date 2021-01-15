 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.01.2021
12:03  Как пандемия коронавируса меняет наше пищевое поведение, - Die Welt
11:30  Из-за Covid-19 во всем мире потеряны миллионы лет жизни, - Le Temps
11:23  Захиросимим демонов! Тегеран снимает последние ограничения с ядерной программы, - "НГ"
11:21  УзбПотопа нету. Слухи о прорыве Кайраккумского водохранилища опровергнуты
11:14  Обыдно, однако. Неугомонную Даригу Назарбаеву трудоустроили рядовым членом ЭкономКомитета Мажилиса
10:49  Новым омбудсманом Узбекистана избрана Феруза Эшматова
10:46  Цифровизация – это атомная бомба XXI века, - Сергей Мардан

10:11  Кто ответит з хаос в лечении и растыр гумпомощи? Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше, - вице-премьер Сурабалдиева
09:26  Twitter-Цензура. "Трампистов" жестко зачищают из веб-сетей
08:11  УзбГосКадастр возглвил Фазлиддин Умаров
00:13  Пробило на хи-хи... Распространенная в Казахстане трава оказалась эффективной против коронавируса
00:08  Что даст ЕАЭС государствам-участникам в ближайшие пять лет
Четверг, 14.01.2021
23:51  КОВИД убил "папу Ералаша" Бориса Грачевского
23:02  О гибридной агрессии и необходимой обороне, - О.Бартош
18:32  В пещере в Индонезии найден древнейший в мире наскальный рисунок животного
17:20  Илон Маск - агент КПК? В гонке миллиардеров Китай ставит на главу Tesla, - А.Маслов
17:18  ВРСБ. Американские инсайдеры против абсурда и беззакония, - П.Густерин
16:17  "Свежие" лица. В спикеры КазМажилиса Елбасы двинул Нигматулина, в премьеры - Мамина
16:10  В Кыргызстане задержали бизнесмена, обманувшего более 30 госучреждений в Нур-Султане
16:06  О коренном изменении роли международных судов, - А.Мезяев
15:57  Окончательное решение суда Швейцарии: семейство экс-Алматинского акима Храпунова получило полит-убежище
12:02  Брюссельские негрофилы, громя участок полиции, едва не отбуцкали местного королька
12:00  Хроники растыра. На что тратили и планируют тратить гос-средства Алматинские чиновники
11:57  Мади Ахметов. Судьба раздолбая. Какую шелупонь набили в новый КазПарламент
11:34  Приведет ли американская перестройка к развалу США, - Петр Акопов
10:56  В Туркменистане хлеб продают по справке
10:44  Зачем Киргизии премьер-министр? Смешить народ.., - 24.kg
10:39  "Арабская весна" рискует повториться из-за русского хлеба, - Дм.Бавырин
10:37  Инвесторы предлагают восемь проектов по производству авто - Мирзиеев не может выбрать
10:02  Пекин мобилизуется перед лицом нового появления Covid, - Le Figaro
09:42  Америка - разделено царство твое. "Американская мечта" отступает, "китайская мечта" наступает, - Ю.Тавровский
09:40  С Америки сдирают шкуру, - Александр Проханов
08:49  В Узбе новые министры - Хидоятов (МинЖКО), Тошкулов (Минобраз)
07:47  Когда преступники становятся обвинителями. Волки в овечьих шкурах захватили Америку, - В.Овчинский
00:34  Пандемия обеспечит Китаю статус безусловного мирового лидера,- О.Соловьева
00:32  Промедление с созданием правительства грозит Ливану катастрофой, - Р.Мустафин
00:13  Нравы преемственности: как уходящие власти США злят Китай
00:11  Противостояние на Памире - конец банды Гаюра (актуальная история)
00:07  Просидевшего месяц в кресле главы АфганМинздрава г-на Османи разоблачили как коррупционера
00:03  Процесс 447-ми. В Италии решились судить ндрангетту - самую отмороженную мафию
00:01  Пандемия усугубила притеснение христиан во всем мире, - А.Миклашевская
Среда, 13.01.2021
21:37  Карета украинской власти превращается в тыкву, - Т.Ивженко
21:07  Нижняя часть АмерПарламента проголосовала импичмент Трампу
20:18  В Туркменистане школьников и чиновников обязали носить с собой сироп из корня солодки
20:11  Где густо, а где и пусто… Как развиваются регионы Таджикистана? - Хурсанд Хуррамов
19:51  Что происходит на "островке демократии"? Взгляд из Душанбе на выборы в Кыргызстане, - "РО"
19:13  В Йемене скончались два врача из Таджикистана
19:05  Потерянные пароли не позволяют миллионерам получить доступ к их биткоин-состояниям, - New York Times
17:25  Эпидситуация в Казахстане ухудшается - главный санврач Киясов
17:20  В УзбГосКомиссию по правам человека допустили гражданских активистов
17:19  Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Из-за Covid-19 во всем мире потеряны миллионы лет жизни, - Le Temps
11:30 15.01.2021

15 января 2021 г.
Сильвия Ложан | Le Temps

"Люди, умершие от Covid-19, в любом случае скончались бы в следующие месяцы? Нет, отвечают несколько исследований, в которых оценивается количество лет жизни, потерянных в связи с пандемией", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Сильвия Ложан.

"Демографы называют "эффектом жатвы" гипотезу о том, что необычные явления, такие как засухи или эпидемии, в первую очередь убивают наиболее уязвимых людей, которые в любом случае умерли бы в ближайшие недели или месяцы", - поясняет автор статьи.

"(...) В нескольких исследованиях рассматривался вопрос о потенциальных годах жизни, потерянных из-за Covid-19, на основе данных, касающихся смертности во время первой волны. И многие из них пришли к такому выводу: только меньшинство людей, которые скончались от Covid-19, умерли бы в ближайшем будущем, если бы они не были инфицированы SARS-CoV-2", - говорится в статье.

"(...) По данным исследования, опубликованного на сайте medRxiv и проведенного, в частности, учеными из Университета Помпеу Фабра в Барселоне и Оксфордского университета, среднее количество потерянных лет жизни на каждую смерть Covid-19 будет 14,5 лет, при этом потеряно в общей сложности 4 364 326 млн лет жизни из 301 377 смертей в 42 странах, включая Швейцарию, - пишет Le Temps. "В сильно пострадавших странах количество лет жизни, потерянных из-за SARS-CoV-2, в два-шесть раз больше, чем из-за сезонного гриппа", - отмечают авторы.

"По данным исследования, проведенного Эрикой Ветцлер, эпидемиологом Лондонской школы гигиены и тропической медицины, люди, умершие от Covid-19 в период с марта по май 2020 года в США, потеряли 10,8 потенциальных лет жизни из-за этой патологии, то есть чуть меньше, чем из-за сердечно-сосудистых заболеваний, которые, по различным оценкам, вызывают преждевременную смерть на 12,4 года по сравнению с ожидаемой продолжительностью жизни", - говорится в публикации.

"Оценить, сколько лет человек мог бы прожить, не заразившись Covid-19, довольно сложно, - отмечает Иоахим Марти, доцент кафедры эпидемиологии и систем здравоохранения университетского центра Unisanté в Лозанне. - Некоторые исследования представляют собой несовершенную методологию, иногда из-за отсутствия доступных данных, однако их идея, тем не менее, очень убедительна. Даже принимая консервативные предположения, мы далеки от аргумента, выдвигаемого некоторыми о том, что людям, умершим от Covid-19, оставалось жить всего один или два года".

"Это явление не обошло стороной и Швейцарию. По данным сети EuroMomo, которая собирает статистику смертности в 24 европейских странах, в Швейцарии между 45 и 50 неделями 2020 года наблюдалось чрезвычайно сильное превышение избыточной смертности, в результате чего страна стала одной из наиболее пострадавших в мире, если не самый пострадавший, по отношению к своему населению", - указывает издание.

"Если подсчитать как абсолютную избыточную смертность (порядка 7000 смертей в 2020 году), так и относительные показатели (более 10%) по сравнению с предыдущими пятью годами, то трудно найти сопоставимые события за последние сто лет" - пишет географ Пьер Дессемонте в блоге, который он ведет на сайте Le Temps.

"На европейском уровне явно наблюдается повышенная смертность, связанная с Covid-19, которая намного выше, чем от сезонного гриппа, и это во всех возрастных группах, за исключением 0-14 лет, - подтверждает Мюриэль Бохуд, врач и руководитель отдела эпидемиологии и систем здравоохранения Unisanté. - Мы знаем, что люди, умершие от Covid-19, чаще всего имели множественные хронические проблемы, но, тем не менее, именно это сокращало их продолжительность жизни".

"(...) Воздействие коронавируса измеряется не только смертностью, вызванной заболеванием, но и страданиями, которые последнее может причинить в среднесрочной и долгосрочной перспективе людям, у которых проявились его признаки", - отмечает журналистка.

"Covid-19 оказал неоспоримое влияние на смертность, но также необходимо будет оценить его влияние на качество жизни людей, у которых развилась тяжелая форма заболевания или у которых симптомы длятся несколько недель или даже несколько месяцев, что называется длительным Covid. По данным доклада Национальной научной целевой группы по Covid-19, опубликованного в середине ноября, "мы еще не можем оценить процентное соотношение людей, серьезно пострадавших от Covid-19, у которых будут долгосрочные последствия", но, тем не менее, это может оказаться важно, говорят эксперты", - передает издание.

"Возможные долгосрочные эффекты Covid-19 плохо документированы, так как этот тип данных не собирается систематически. Между тем, "есть явные признаки того, что воздействие на сердце, легкие и мозг длится дольше, чем само острое заболевание", - добавляет рабочая группа.

"Известно, что тяжелые случаи Covid-19 могут быть связаны с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), обычно требующим искусственной вентиляции легких в течение нескольких дней или даже недель. Согласно предыдущим исследованиям, только 48% людей, страдающих ОРДС, смогли возобновить нормальную повседневную деятельность через год после такого события, а 77% - только через пять лет", - говорится в статье.

"Исследование, опубликованное в начале декабря в журнале Annals of Internal Medicine, проведенное Департаментом первичной медицинской помощи университетских больниц Женевы среди 669 амбулаторных пациентов, принятых в период с 18 марта по 15 мая 2020 года, показало, что через шесть недель после постановки диагноза 33% пострадавших по-прежнему страдали от усталости, потери обоняния и вкуса или от одышки и кашля. Такие результаты подтвердило другое исследование, проведенное англо-американской командой и опубликованное в конце декабря на сайте medRxiv. Анкета, проведенная среди более чем 3762 человек в 56 странах, показала, что большинство опрошенных не полностью выздоровели даже через семь месяцев, и что последствия заболевания также повлияли на их способность работать даже шесть месяцев спустя", - сообщает автор статьи.

"Иногда мы склонны забывать о том, что Covid-19 также является бременем для людей, вылечившихся от этой патологии, - подтверждает Иоахим Марти, доцент кафедры эпидемиологии и систем здравоохранения Unisanté в Лозанне. - Для лучшего понимания общего воздействия болезни необходимо будет провести среднесрочный мониторинг качества жизни пострадавших, особенно с точки зрения функциональных способностей или даже психического здоровья".

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610699400
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 января 2021 года № 489
- Председатель партии "Nur Otan" принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента
- Маулен Ашимбаев: Обеспечение сел качественной питьевой водой – важнейшая задача
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента VII-го созыва
- Постановление ЦИК РК от 14 января 2021 года №62/396
- Контуры определены
- В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции
- Утверждены списки депутатов маслихатов от партии "Nur Otan"
- Д. Ашимбаев: внутри власти альтернативы есть, но избирателю выбор не предлагается
- Данияр Ашимбаев: У людей сработала электоральная память
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  