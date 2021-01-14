 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.01.2021
12:03  Как пандемия коронавируса меняет наше пищевое поведение, - Die Welt
11:30  Из-за Covid-19 во всем мире потеряны миллионы лет жизни, - Le Temps
11:23  Захиросимим демонов! Тегеран снимает последние ограничения с ядерной программы, - "НГ"
11:21  УзбПотопа нету. Слухи о прорыве Кайраккумского водохранилища опровергнуты
11:14  Обыдно, однако. Неугомонную Даригу Назарбаеву трудоустроили рядовым членом ЭкономКомитета Мажилиса
10:49  Новым омбудсманом Узбекистана избрана Феруза Эшматова
10:46  Цифровизация – это атомная бомба XXI века, - Сергей Мардан

10:11  Кто ответит з хаос в лечении и растыр гумпомощи? Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше, - вице-премьер Сурабалдиева
09:26  Twitter-Цензура. "Трампистов" жестко зачищают из веб-сетей
08:11  УзбГосКадастр возглвил Фазлиддин Умаров
00:13  Пробило на хи-хи... Распространенная в Казахстане трава оказалась эффективной против коронавируса
00:08  Что даст ЕАЭС государствам-участникам в ближайшие пять лет
Четверг, 14.01.2021
23:51  КОВИД убил "папу Ералаша" Бориса Грачевского
23:02  О гибридной агрессии и необходимой обороне, - О.Бартош
18:32  В пещере в Индонезии найден древнейший в мире наскальный рисунок животного
17:20  Илон Маск - агент КПК? В гонке миллиардеров Китай ставит на главу Tesla, - А.Маслов
17:18  ВРСБ. Американские инсайдеры против абсурда и беззакония, - П.Густерин
16:17  "Свежие" лица. В спикеры КазМажилиса Елбасы двинул Нигматулина, в премьеры - Мамина
16:10  В Кыргызстане задержали бизнесмена, обманувшего более 30 госучреждений в Нур-Султане
16:06  О коренном изменении роли международных судов, - А.Мезяев
15:57  Окончательное решение суда Швейцарии: семейство экс-Алматинского акима Храпунова получило полит-убежище
12:02  Брюссельские негрофилы, громя участок полиции, едва не отбуцкали местного королька
12:00  Хроники растыра. На что тратили и планируют тратить гос-средства Алматинские чиновники
11:57  Мади Ахметов. Судьба раздолбая. Какую шелупонь набили в новый КазПарламент
11:34  Приведет ли американская перестройка к развалу США, - Петр Акопов
10:56  В Туркменистане хлеб продают по справке
10:44  Зачем Киргизии премьер-министр? Смешить народ.., - 24.kg
10:39  "Арабская весна" рискует повториться из-за русского хлеба, - Дм.Бавырин
10:37  Инвесторы предлагают восемь проектов по производству авто - Мирзиеев не может выбрать
10:02  Пекин мобилизуется перед лицом нового появления Covid, - Le Figaro
09:42  Америка - разделено царство твое. "Американская мечта" отступает, "китайская мечта" наступает, - Ю.Тавровский
09:40  С Америки сдирают шкуру, - Александр Проханов
08:49  В Узбе новые министры - Хидоятов (МинЖКО), Тошкулов (Минобраз)
07:47  Когда преступники становятся обвинителями. Волки в овечьих шкурах захватили Америку, - В.Овчинский
00:34  Пандемия обеспечит Китаю статус безусловного мирового лидера,- О.Соловьева
00:32  Промедление с созданием правительства грозит Ливану катастрофой, - Р.Мустафин
00:13  Нравы преемственности: как уходящие власти США злят Китай
00:11  Противостояние на Памире - конец банды Гаюра (актуальная история)
00:07  Просидевшего месяц в кресле главы АфганМинздрава г-на Османи разоблачили как коррупционера
00:03  Процесс 447-ми. В Италии решились судить ндрангетту - самую отмороженную мафию
00:01  Пандемия усугубила притеснение христиан во всем мире, - А.Миклашевская
Среда, 13.01.2021
21:37  Карета украинской власти превращается в тыкву, - Т.Ивженко
21:07  Нижняя часть АмерПарламента проголосовала импичмент Трампу
20:18  В Туркменистане школьников и чиновников обязали носить с собой сироп из корня солодки
20:11  Где густо, а где и пусто… Как развиваются регионы Таджикистана? - Хурсанд Хуррамов
19:51  Что происходит на "островке демократии"? Взгляд из Душанбе на выборы в Кыргызстане, - "РО"
19:13  В Йемене скончались два врача из Таджикистана
19:05  Потерянные пароли не позволяют миллионерам получить доступ к их биткоин-состояниям, - New York Times
17:25  Эпидситуация в Казахстане ухудшается - главный санврач Киясов
17:20  В УзбГосКомиссию по правам человека допустили гражданских активистов
17:19  Кадры Садыра Жапарова. Соратники, земляки и друзья
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как пандемия коронавируса меняет наше пищевое поведение, - Die Welt
12:03 15.01.2021

14 января 2021 г.
Сабине Винклер | Die Welt
Как пандемия коронавируса меняет наше пищевое поведение
"Мир питания существенно меняется, - пишет немецкое издание Die Welt. - Давайте будем честными: ловили ли вы себя в прошлом году на том, что слишком часто ставите в печь замороженную пиццу, хотя вообще-то у вас было время приготовить что-то полезное? Так, вероятно, было у многих. Одновременно растет наше желание питаться правильно и прежде всего экологично".

"Специалист по питанию Ханни Рютцлер из Института будущего еще в мае 2020 года решилась опубликовать свой "Доклад о питании - 2021" с прогнозами относительно того, как изменится наша культура питания после кризисного года. Ведь на то, что мы едим, накладывает отпечаток и то, что происходит вокруг нас: климатический кризис, скандалы, связанные с продуктами питания, (...) - все это влияет на наше потребительское и пищевое поведение", - отмечает издание.

Рютцлер выделила несколько крупных трендов питания. "На протяжении нескольких лет диетологи наблюдают, что в целом мы хотим употреблять более здоровую пищу: больше фруктов и овощей вместо вредного фастфуда, больше воды и чая вместо газированных напитков. Именно на этом желании основывается тренд soft health или "мягкое здоровье". "Этот тренд базируется на более комплексном понимании здорового питания, которое теперь не связано в первую очередь с питательными веществами и калориями", - пишет эксперт по питанию Ханни Рютцлер в "Докладе о питании - 2021".

"Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что считается вредным, например, слишком большое количество соли, жира и сахара, мы все больше обращаем внимание на то, чтобы питаться сбалансированно и разнообразно. Поэтому успехом пользуются блюда с большим содержанием овощей, злаков и бобовых. То, что эти продукты пользуются популярностью среди покупателей, доказывает и потребительское поведение людей в 2020 году. Наряду со скупкой макаронных изделий и консервов третье место в рейтинге продуктов, которые во время коронакризиса стали чаще оказываться в корзине покупателей, заняли свежие фрукты и овощи. В Германии также значительно вырос спрос на ящики для хранения овощей, фруктов и кухонных принадлежностей: некоторые компании говорят о росте на 50-60%", - пишет издание.

"Трехразовое питание? В современных рабочих буднях, когда люди часто находятся в пути и должны проявлять значительную гибкость во времени, это звучит, как утопия. Все чаще завтрак, обед и ужин заменяются коротким ланчем и перерывами на кофе и перекус. (...) Локдаун и пандемия внезапно изменили этот тренд, что, впрочем, логично, ведь люди стали проводить гораздо больше времени дома в собственных четырех стенах", - говорится в статье.

"Поэтому возвращение к кулинарной обывательской жизни и ренессанс трехразового питания в обыденной жизни не связаны друг с другом автоматически", - отмечает Рютцлер.

"В последние месяцы многие возродили свое кулинарное искусство. (...) Выросло и число посещений блогов с рецептами и просмотром видео в соцсетях. Эта тенденция сохранится, уверена Рютцлер".

Исследовательница также наблюдает тенденцию поддержки местных продуктов питания. "Молодые современные жители крупных городов заново открыли для себя огороды, инициировали развитие проектов по использованию садовых участков в городской среде и стали выращивать на своих террасах фенхель вместо герани", - пишет Рютцлер.

"Все больше людей также хотят не только "потреблять" продукты питания, но и "ощущать" их", - отмечает исследовательница.

"Мы хотим знать, где была изготовлена наша еда, как она была произведена и какое у нее качество, говорит Рютцлер. Это проявляется, например, в том, что мы все чаще покупаем продукты на рынках, в фермерских лавках, частных пекарнях и у мясников. Ведь там все можно понюхать, попробовать и по возможности увидеть процесс изготовления. Именно в прошлом году, когда многие самостоятельно пекли хлеб, качество снова стало цениться больше, пишет Рютцлер в своем прогнозе трендов на 2021 год".

По мнению Рютцлер, рост спроса на региональные продукты питания является тенденцией, противоположной глобализации пищевой промышленности. "Если раньше нам казались крайне интересными суперэкзотические фрукты, то сегодня мы скорее скучаем по тому, что нам знакомо и частично было уже почти забыто", - передает Die Welt.

Источник: Die Welt

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610701380
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 января 2021 года № 489
- Председатель партии "Nur Otan" принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента
- Маулен Ашимбаев: Обеспечение сел качественной питьевой водой – важнейшая задача
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента VII-го созыва
- Постановление ЦИК РК от 14 января 2021 года №62/396
- Контуры определены
- В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции
- Утверждены списки депутатов маслихатов от партии "Nur Otan"
- Д. Ашимбаев: внутри власти альтернативы есть, но избирателю выбор не предлагается
- Данияр Ашимбаев: У людей сработала электоральная память
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  