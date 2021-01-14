 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Узбекистане ввели уголовную ответственность за незаконное изъятие земли
13:01 15.01.2021

Виновным в незаконном изъятии земли, повлекшем снос зданий без возмещения убытков и причинение особо крупного ущерба, грозит до 8 лет лишения свободы.

Президент подписал закон, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс касательно усиления ответственности за незаконное изъятие земельных участков.

В частности, Кодекс об административной ответственности дополнили статьей 200-2 "Незаконное изъятие земельного участка".

Данное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц от 100 до 150 БРВ.

То же правонарушение, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения рыночной стоимости указанного имущества, а также убытков, причиненных его собственнику в связи с таким изъятием, причинившее небольшой ущерб, влечет наложение штрафа на должностных лиц от 150 до 200 БРВ.

Уточняется, что под небольшим ущербом понимается размер в пределах от 30 до 100 БРВ.

Кроме того, в Узбекистане криминализировали незаконное изъятие земельного участка. Соответствующей статьей 229-5 дополнен Уголовный кодекс.

Незаконное изъятие земельного участка, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом от 200 до 250 БРВ или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Незаконное изъятие земельного участка, повлекшее снос зданий, иных строений, сооружений или насаждений либо их частей на изымаемом земельном участке, без предварительного и полного возмещения рыночной стоимости указанного имущества, а также убытков, причиненных его собственнику в связи с таким изъятием, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия или с причинением значительного ущерба, наказывается штрафом от 250 до 300 БРВ или обязательными общественными работами от 360 до 480 часов или исправительными работами от 2 до 3 лет либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет или лишением свободы до 3 лет с лишением определенного права.

Те же действия, совершенные с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом от 300 до 500 БРВ или ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет с лишением определенного права.

Те же действия, совершенные общеопасным способом или с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определенного права.

Источник - uznews.uz
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