 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
У Елбасы праздник. Суд Люксембурга приостановил дело Стати против Казахстана
13:10 15.01.2021

Министерство юстиции одержало важную победу в судебном разбирательстве против Анатола и Габриэля Стати. Окружной суд Люксембурга отклонил ходатайство Стати о продлении временного ареста, наложенного в 2017 году, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что суд вынес решение в пользу Казахстана и постановил приостановить разбирательство до тех пор, пока люксембургские правоохранительные органы не проведут полное расследование мошенничества.

"Рассмотрев доказательства мошенничества Стати, а также различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, суд пришел к выводу, что "нельзя исключать, что предполагаемое мошенничество могло оказать влияние на размер ущерба по строительству газоперерабатывающего завода". Он также постановил, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и гражданским иском Стати в соответствии с арбитражным решением против Казахстана", - говорится в сообщении Минюста.

Как сообщает ведомство, суд прямо упоминает экспертные заключения судьи Апелляционного суда Свеа Патрика Шольдстрома, профессора Кристофа Шройера, профессора Джорджа Берманна, заключение Прайсуотерхаус, а также бывшего прокурора США Стефана Касселлы. Все эксперты пришли к выводу, что Стати занимались систематическим мошенничеством при получении арбитражного решения и продолжают совершать его, пытаясь добиться его исполнения. В частности, Стати сильно полагаются на суды Швеции, однако шведский судья и эксперт Шольдстром пришел к выводу, что "... имеются достоверные доказательства того, что Стати получили арбитражное решение своими действиями и сокрытием в соответствии со шведским законодательством, которые равносильны уголовному мошенничеству".

Напомним, в марте 2020 года Минюст опубликовал информацию о том, что в мае 2019 года Казахстан подал уголовную жалобу в Люксембург, ключевую юрисдикцию, в которой Стати добиваются приведения в исполнение арбитражного решения. Эта жалоба касается нескольких обвинений, связанных с мошенническим завышением стоимости строительства газоперерабатывающего завода и использования поддельной документации. В уголовной жалобе утверждается, что попытки Стати привести в исполнение арбитражное решение составляют мошенничество из-за того, что Стати:

совершили подделку документов, покушение на подделку документов и попытку их использования в нарушение статей 196 и 197 Уголовного кодекса Люксембурга;
получили или попытались получить судебное решение путем мошенничества;
участвовали в отмывании денег или попытке отмывания денег.
Стати пытаются привести в исполнение арбитражное решение в Люксембурге с 2017 года, где они инициировали разбирательство после своего отказа от процессов в Англии, когда английский Высокий суд пришел к выводу, что имеются достаточные доказательства того, что арбитражное решение было получено мошенническим путем. В августе 2017 года Стати получил судебный приказ, по которому арбитражное решение было объявлено подлежащим исполнению в Великом Герцогстве Люксембург. Этот приказ был подтвержден решением Апелляционного суда Люксембурга от 19 декабря 2019 года. Казахстан подал жалобу в Кассационный суд Люксембурга, решение которого ожидается в феврале.

Независимо от исхода дела в Кассационном суде решение Окружного суда Люксембурга от 8 января означает, что Стати не могут привести в исполнение арбитражное решение в отношении каких-либо активов Казахстана в Люксембурге до окончания уголовного разбирательства.

Напомним, ранее Высокий cуд Англии обязал Анатола и Габриэля Стати выплатить Казахстану 3,7 миллиона долларов судебных издержек.

Источник - Tengrinews.kz
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