Мамина на Мамина. В Казахстане меняют правительство

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13:12 15.01.2021
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление, согласно которому правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава нижней палаты парламента.
Сюрпризов с назначением нового премьер-министра в соседней стране не ждут. Накануне лидер правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев выразил пожелание, чтобы главой правительства остался Аскар Мамин.
Напомним, 10 января 2021 года в Казахстане состоялись парламентские выборы. В Мажилис прошли "Нур Отан", "Ак Жол" и Народная партия Казахстана.