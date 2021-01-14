Мамина на Мамина. В Казахстане меняют правительство

13:12 15.01.2021

Правительство Казахстана ушло в отставку



Правительство Казахстана ушло в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.



Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал постановление, согласно которому правительство будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава нижней палаты парламента.



Сюрпризов с назначением нового премьер-министра в соседней стране не ждут. Накануне лидер правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев выразил пожелание, чтобы главой правительства остался Аскар Мамин.



Напомним, 10 января 2021 года в Казахстане состоялись парламентские выборы. В Мажилис прошли "Нур Отан", "Ак Жол" и Народная партия Казахстана.