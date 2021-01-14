Д. Ашимбаев: Внутри Казвласти альтернативы есть, но избирателю выбор не предлагается

16:12 15.01.2021

Прошедшие в Казахстане выборы депутатов мажилиса не изменили палитру политических партий, представленных в парламенте. Изменилось, да и то незначительно, лишь их соотношение



Марсель Хамитов, 13 января 21



Прошедшие в Казахстане выборы депутатов мажилиса не изменили палитру политических партий, представленных в парламенте. Изменилось, да и то незначительно, лишь их соотношение. В новом VII созыве будет 76 депутатов от партии Nur Otan, 12 – от партии "Ак жол" и 10 – от Народной партии Казахстана (НПК). В мажилисе предыдущего созыва у Nur Otan было 84 депутата, а у "Ак жол" и НПК – по 7 депутатов от каждой.

Другой отличительной чертой прошедших выборов стала более низкая (по сравнению с предыдущими выборами) явка электората. К примеру, в том же Алматы явка составила всего 30%.

О том, как шли выборы и что происходит на политическом поле Казахстана после выборов, Ia-centr.ru побеседовал с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ.

– Данияр Рахманович, еще в самом начале предвыборной гонки в многочисленных интервью вы дали прогноз по результатам выборов, практически точно назвав количество голосов для каждой партии. Неужели все было настолько предсказуемо?

– Ну, результат был очевидным. Nur Otan ниже 70% голосов опуститься не мог. Кроме того, на этих выборах не было радикальной оппозиции. Если бы ОСДП участвовала и разыграла карту "партия против всех", то расклад был бы иным. Но ОСДП промедлила со стартом кампании, попала под троллинг Мухтара Аблязова и решила сняться.

А в том, что "Ак жол" и НПК преодолеют 7-процентный барьер, сомнений не было. К примеру, НПК, сделав ребрендинг, получила голоса тех, кто не хотел голосовать за коммунистов. Плюс они выдвинули весьма популярные лозунги – пенсионная реформа и кредитная амнистия, которые для многих слоев населения достаточно привлекательные.

Поэтому было понятно, что эти две партии увеличат свой процент за счет Nur Otan, но правящая партия сильно не просядет.

Если бы Adal или "Ауыл" вели свои кампании более агрессивно, то расклад был бы несколько другим. Но не принципиально. Так что партии на букву "А" не доработали в этом плане.

– В этом году была более низкая явка по сравнению с предыдущими выборами. Да и Nur Otan получил меньше голосов, чем обычно. Чем это объясняется?

– Надо понимать, что Nur Otan – партия центристская, партия, выступающая за стабильность, согласие, реформы первого и второго президентов, и которая всегда побеждает, потому что населению хочется стабильности, согласия и развития.

Но с каждым годом народу все меньше нравятся те, кто этот курс реализует –акимы, министры, депутаты.

Никто не против базового курса, но поскольку носители курса и его реализаторы оказались в одном лице, это привело к еще большему росту апатии.

Выборы становятся предопределенными, и смысла голосовать многие не видят. Выборы в маслихаты, на которых технично была уничтожена конкуренция, стали неинтересными, а выборы в мажилис – очевидными: Nur Otan побеждает всегда. Вот говорят, что в Алматы избиратели стали капризными, на выборы не ходят. Не ходят, потому что неинтересно. Нет конкуренции – нет смысла. Вот и вся проблема.

Есть интересная программа у "Ак жол", интересная позиция у НПК. Я с этими двумя партиями работал и знаю об этих нюансах. Но для массового избирателя различия между партиями весьма условные. "Ауыл" и Adal для людей – вообще непонятные структуры. Но все знают Nur Otan.

"Ак жол" некоторые все еще считают партией Алихана БАЙМЕНОВА. А про НПК далеко не все понимают, что это бывшие коммунисты.

Уровень информированности населения очень низкий. И потом, переход от мажоритарной системы к полностью пропорциональной – он не был до конца разъяснен населению.

Люди привыкли голосовать за какие-то имена, но сейчас имен-то нет. И надо очень сильно постараться, чтобы раскопать список кандидатов в депутаты маслихатов.

Если в Алматы избирали депутатов маслихата и мажилиса, то в районах выбирали депутатов мажилиса, районного маслихата и областного маслихата – 3 бюллетеня, где просто написаны названия партий! Даже на избирательных участках списки кандидатов не вывешивались.

Кроме того, люди задавались справедливым вопросом касательно маслихатов: вот мы сейчас выберем, а будет ли он работать хотя бы на 10% своих возможностей?!

Люди не против нынешней системы, но уровень доверия к ней с каждым годом все больше снижается – и к партиям, и к государственным институтам, и к власти в целом.

– Не является ли это сигналом к тому, что пора вернуться к мажоритарной системе?

– И мажоритарная, и пропорциональная системы имеют как свои плюсы, так и свои минусы. Я помню выборы 2003-2004 гг., которые проходили "по мажоритарке". Это была бешеная война компроматов.

Причем в этой войне не было противостояния власти и оппозиции. Тогда в мажилис шли "Асар" и "Ак жол", противостояли, так сказать, власти. Но нельзя же говорить, что "Асар" или "Ак жол" были оппозиционными партиями. А на местных уровнях конкуренция шла между представителями местных элит.

Доходило до смешного. В том же 2004 году две партии еле развели. Они обе выдвинули заместителей одного и того же акима области в одном избирательном округе. А на выборах в маслихаты шло в ход все – и покупка голосов, и распространение компромата, и листовки поддельные…

Именно после всего этого "мажоритарку" и стали сворачивать: властям было проще отказаться от этой системы, чтобы сделать выборы более стабильными. Но в итоге от этого решения выборы перестали быть интересными.

На мой взгляд, можно ввести смешанную систему: где-то использовать "мажоритарку", а где-то пропорциональную, не делая фетиш ни из той, ни из другой. Списки должны быть персонифицированными, а также надо дать возможность баллотироваться независимым кандидатам, потому что партийная система себя полностью не оправдывает, как мы видим.

– Есть ли еще какие-то причины из-за которых выборы стали, как вы говорите, "скучными"?

– У власти нет реальной оппозиции. У власти нет альтернативы. Есть альтернатива внутри власти, но избирателю такой выбор не предлагается, чтобы не раскалывать политический центр. А когда нет альтернативы, любые выборы будут предопределены.

Можно предположить, что если бы Тасмагамбетов возглавил какую-то партию и пошел на выборы, можно было бы о чем-то говорить. Но, пожалуй, это был бы единственный альтернативный вариант.

Знающий человек может себе позволить голосовать за "Ак жол", НПК и даже за "Ауыл" или "Adal", но он все равно понимает, что они все действуют внутри сложившейся и принятой системы. И проводить сильно альтернативный курс они не будут. По большому счету, нас устраивает политический курс, но не устраивает экономический. Но они не разделены – вот в чем проблема.

– Было ли во всей этой выборной кампании – от начала и до конца – хоть что-то, что вас удивило, что-то такое, что выбивалось за рамки ваших прогнозов?

– Нет. Небольшим сюрпризом стал ребрендинг КНПК. Хотя… Сюрпризом – громко сказано, поскольку разговоры об этом шли уже давно – о том, что пора отказываться от коммунистической символики, но решение было принято в самый последний момент.

С другой стороны, партия от этого только выиграла, потому что раз уж настояли, чтобы партия сменила название, то она должна получить больше голосов. То есть НПК получила определенное преимущество в плане роста.

В остальном же процесс был чересчур заорганизован. Особенно это сказалось в Алматы, где попытка отстранения наблюдателей за день до выборов якобы потому, что медцентр "Сункар" по каким-то причинам не устраивает городскую СЭС, была, на мой взгляд, проявлением маразма...

Других сюрпризов на этих выборах не было.