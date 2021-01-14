Народная партия Казахстана отказалась голосовать за кандидатуру премьера Мамина

16:42 15.01.2021

Народная партия Казахстана воздержалась при голосовании за кандидатуру премьера



Депутаты фракции Народной партии Казахстана не поддержали кандидатуру Аскара Мамина в качестве премьер-министра страны и решили воздержаться во время голосования, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В ходе заседания Мажилиса с участием Президента Казахстана лидер НПК Айкын Конуров обратился к Касым-Жомарту Токаеву.



"Фракция Народной партии Казахстана понимает ваше решение сохранить кабинет министров. В это непростое время, когда нарастают кризисные явления во всем мире, высок риск новой пандемии... ваше решение продиктовано стремлением сохранить стабильность в правительственном блоке и дать возможность премьер-министру продолжить реализацию пакета антикризисных и стабилизационных мер. Господин Президент, в своем первом Послании вы объявили о переходе к концепции "слышащего государства"...



Ваша инициатива и первые шаги в ее реализации вызвали одобрение народа. Прошло небольшое время, мы вошли в электоральный период, и на встречах с избирателями граждане стали все чаще жаловаться, что правительство и местные исполнительные органы власти стали формально относиться к своей работе. За цифрами отчетов перестали замечать людей, их проблемы. Министры и некоторые акимы отгородились от народа. Это ведет к непониманию, а в некоторых случаях - к раздражению со стороны граждан, росту социальной напряженности", - рассказал Конуров.



"На встречах с кандидатами в депутаты от нашей партии народ стал высказывать недовольство: "Почему поручения Президента так медленно исполняются?" Наш народ очень терпелив и добр. Люди все могут понять, если с ними быть откровенным, как это делаете вы, но, к сожалению, правительство этого не поняло. К сожалению, правительство не смогло создать систему, которая должна была эффективно заработать и вселить народу уверенность. Пандемия и падение цен на сырье привели к снижению доходов населения. Граждане более 50 процентов своих доходов стали тратить только на продукты, рост в Казахстане - самый высокий в ЕАЭС. Правительство стало просто подправлять статистику. Это очень не нравится народу, ведь цифрами сыт не будешь, детей не накормишь, кредит не выплатишь"



"...Парламент всегда держит слово, правительству остается только работать во благо людей, развивать экономику, строить планы на будущее. Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ответственно заявляю, что депутаты Народной партии Казахстана в Мажилисе и в маслихатах будут делать все возможное, чтобы и правительство, и акимы не отстранялись от проблем простых людей.



На площадке Мажилиса мы поднимали перед правительством проблемы и просьбы простых людей, которые в результате экономического кризиса, пандемии и ограничительных мер оказались в трудной, а некоторые и в безвыходной жизненной ситуации. Правительство оказалось глухим к нашим запросам о необходимости снижения пенсионного возраста, проведения кредитной амнистии для физических лиц, микро-, малого и среднего бизнеса, увеличения расходов на образование, науку, здравоохранение, индексации обесценивающихся пенсионных накоплений"



"К сожалению, мы констатируем, что стратегия нефтяного роста не отвечает поставленной вами задаче по переходу на несырьевую модель экономического развития. Планируемый же рост экономики за счет программ ГПИИР, "Нурлы жол", "Нурлы жер", "Енбек", "Экономика простых вещей" и других означает лишь наращивание государственных инвестиций, источником которых является тот же экспорт нефти"



"Это только часть претензий в адрес правительства, если озвучивать их все, что прозвучали на встречах с избирателями, то можно говорить еще долго. Господин Президент! Сегодня фракция Народной партии Казахстана, к сожалению, не может себе позволить поддержать ваше предложение сохранить на посту премьер-министра Аскара Узакпаевича Мамина, членов его кабинета министров и будет воздерживаться при голосовании"



На заседании Мажилиса присутствовали 99 депутатов. За кандидатуру Аскара Мамина проголосовали 78 депутатов. Воздержался 21 депутат. В итоге большинством голосов кандидатура Аскара Мамина была одобрена. Указом Президента он вновь стал премьер-министром.



Касым-Жомарт Токаев прокомментировал заявление НПК, отметив, что "воздержание - это не значит отсутствие поддержки предложения Президента".



"Как и ожидалось, две фракции, которые представляют партию "Ак жол" и Народную партию Казахстана, воздержались. Воздержание - это позиция, которая не противоречит предложению, высказанному Главой государства. То есть воздержание - это не против кандидатуры премьер-министра. Это всего-навсего воздержание, будем исходить из этого", - резюмировал Глава государства.



В свою очередь Аскар Мамин поблагодарил депутатов.



Ранее депутат Ирина Смирнова на съезде Народной партии Казахстана раскритиковала правительство, заявив, что оно оторвано от народа и не знает, что нужно стране. Она назвала свою кандидатуру на пост премьер-министра.



Сегодня, 15 января, прошло первое пленарное заседание Мажилиса VII созыва.