"Отвратительное подхалимство". Карьерный рост после хвалебных од Назарбаеву

16:45 15.01.2021

25-летний Мади Ахметов стал самым молодым в истории мажилиса депутатом.



Он прошел в мажилис по списку партии "Нур Отан", возглавляемой бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым.



Ахметов многим запомнился инициативой, выдвинутой в 2019 году, - тогда молодой человек предложил установить памятник Назарбаеву.



Азаттык сделал подборку тех, чья карьера пошла в гору после восхвалений в адрес экс-президента.







Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ

Санат НУРБЕК