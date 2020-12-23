 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 15.01.2021
17:54  Госпереворот имени Байдена: причины и выводы, - А.Запольскис
17:46  Назад в будущее. Идея воссоединиться с Россией вызвала политическую бурю в Эстонии
17:43  Вакцинация по-польски: "элита" и "быдло", - А.Терентьев
16:52  СССР развалили песни Высоцкого? Пять причин распада "красной империи"
16:46  Борьба с КОВИ в Таджикистане: программы и реалии, - К.Сирожидинов
16:45  "Отвратительное подхалимство". Карьерный рост после хвалебных од Назарбаеву
16:42  Народная партия Казахстана отказалась голосовать за кандидатуру премьера Мамина

16:12  Д. Ашимбаев: Внутри Казвласти альтернативы есть, но избирателю выбор не предлагается
15:55  Байден попытается задружить Россию насмерть, - И.Юдкевич
13:12  Мамина на Мамина. В Казахстане меняют правительство
13:10  У Елбасы праздник. Суд Люксембурга приостановил дело Стати против Казахстана
13:01  В Узбекистане ввели уголовную ответственность за незаконное изъятие земли
12:03  Как пандемия коронавируса меняет наше пищевое поведение, - Die Welt
11:30  Из-за Covid-19 во всем мире потеряны миллионы лет жизни, - Le Temps
11:23  Захиросимим демонов! Тегеран снимает последние ограничения с ядерной программы, - "НГ"
11:21  УзбПотопа нету. Слухи о прорыве Кайраккумского водохранилища опровергнуты
11:14  Обыдно, однако. Неугомонную Даригу Назарбаеву трудоустроили рядовым членом ЭкономКомитета Мажилиса
10:49  Новым омбудсвуманом Узбекистана избрана Феруза Эшматова
10:46  Цифровизация – это атомная бомба XXI века, - Сергей Мардан
10:11  Кто ответит з хаос в лечении и растыр гумпомощи? Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше, - вице-премьер Сурабалдиева
09:26  Twitter-Цензура. "Трампистов" жестко зачищают из веб-сетей
08:11  УзбГосКадастр возглвил Фазлиддин Умаров
00:13  Пробило на хи-хи... Распространенная в Казахстане трава оказалась эффективной против коронавируса
00:08  Что даст ЕАЭС государствам-участникам в ближайшие пять лет
Четверг, 14.01.2021
23:51  КОВИД убил "папу Ералаша" Бориса Грачевского
23:02  О гибридной агрессии и необходимой обороне, - О.Бартош
18:32  В пещере в Индонезии найден древнейший в мире наскальный рисунок животного
17:20  Илон Маск - агент КПК? В гонке миллиардеров Китай ставит на главу Tesla, - А.Маслов
17:18  ВРСБ. Американские инсайдеры против абсурда и беззакония, - П.Густерин
16:17  "Свежие" лица. В спикеры КазМажилиса Елбасы двинул Нигматулина, в премьеры - Мамина
16:10  В Кыргызстане задержали бизнесмена, обманувшего более 30 госучреждений в Нур-Султане
16:06  О коренном изменении роли международных судов, - А.Мезяев
15:57  Окончательное решение суда Швейцарии: семейство экс-Алматинского акима Храпунова получило полит-убежище
12:02  Брюссельские негрофилы, громя участок полиции, едва не отбуцкали местного королька
12:00  Хроники растыра. На что тратили и планируют тратить гос-средства Алматинские чиновники
11:57  Мади Ахметов. Судьба раздолбая. Какую шелупонь набили в новый КазПарламент
11:34  Приведет ли американская перестройка к развалу США, - Петр Акопов
10:56  В Туркменистане хлеб продают по справке
10:44  Зачем Киргизии премьер-министр? Смешить народ.., - 24.kg
10:39  "Арабская весна" рискует повториться из-за русского хлеба, - Дм.Бавырин
10:37  Инвесторы предлагают восемь проектов по производству авто - Мирзиеев не может выбрать
10:02  Пекин мобилизуется перед лицом нового появления Covid, - Le Figaro
09:42  Америка - разделено царство твое. "Американская мечта" отступает, "китайская мечта" наступает, - Ю.Тавровский
09:40  С Америки сдирают шкуру, - Александр Проханов
08:49  В Узбе новые министры - Хидоятов (МинЖКО), Тошкулов (Минобраз)
07:47  Когда преступники становятся обвинителями. Волки в овечьих шкурах захватили Америку, - В.Овчинский
00:34  Пандемия обеспечит Китаю статус безусловного мирового лидера,- О.Соловьева
00:32  Промедление с созданием правительства грозит Ливану катастрофой, - Р.Мустафин
00:13  Нравы преемственности: как уходящие власти США злят Китай
00:11  Противостояние на Памире - конец банды Гаюра (актуальная история)
00:07  Просидевшего месяц в кресле главы АфганМинздрава г-на Османи разоблачили как коррупционера
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СССР развалили песни Высоцкого? Пять причин распада "красной империи"
16:52 15.01.2021

Елена ЕСАУЛОВА
"АиФ на Енисее" №52 (2093) 23/12/2020

Народ утратил веру в советский строй.

26 декабря 1991 года распался советский союз. В следующем году будет 30 лет с тех пор, как пятнадцать республик живут самостоятельно, хотя нас всех по-прежнему многое связывает. О пяти причинах распада великой "красной империи" рассуждает кандидат исторических наук, доцент факультета госуправления МГУ Максим Буданов, в сфере научных интересов которого вопросы национальной и этнокультурной идентичности. Мы побеседовали с гостем во время его визита в Красноярск.

Если вынести за скобки фактор внешнего влияния, а он, без сомнения, присутствовал, придется признать: причины развала Союза носили системный, комплексный характер. Ни одна из них сама по себе не была бы способна обрушить столь могучую конструкцию, как советский политический и социальный строй. Из всего много­образия масштабных проблем позднесоветского времени я выделил бы череду обстоятельств, связанных с восприятием советскими людьми происходивших тогда сложных процессов.

Потеря веры

Первая причина распада СССР – утрата веры в советский строй основной массой нашего общества: неоднозначный многослойный процесс. Он включал в себя и растянувшуюся на хрущевские и брежневские годы деградацию политического класса, и роковую деформацию картины будущего, которая неоднократно подвергалась пересмотру и в итоге обратилась в мертвую, а потому крайне неубедительную догму.

И тем не менее во всем происходившем люди неосознанно выделяли для себя преимущественно негативное. К примеру, несколько лет назад я прочел интервью современного крупного российского предпринимателя, он много сделал для развития отечественного машиностроения и наукоемкого производства. В статье, рассуждая о причинах своего ухода в бизнес в конце 1980-х годов, он сообщил, что ему было страшно за своих детей и их будущее. Именно страшно! Удивительное дело: относительно стабильный по всем социальным показателям советский строй провоцировал страх за детей. А обрушение этого строя, ныряние в непродуманные и мутные рыночные реформы вызывали воодушевление.

Иногда в студенческой аудитории для "раскочегаривания" учебной дискуссии я заявляю, что советский строй во многом подрубили песни Высоцкого, война в Афганистане и катастрофа на Чернобыльской АЭС. Почему? Потому что каждый из этих элементов по-своему расшатывал уверенность советского человека в устойчивости тогдашней модели развития.

У советского народа было много вопросов по поводу целесообразности ввода наших войск в Афганистан. Впервые за много лет люди чувствовали реальную угрозу жизни своих сыновей, отправляя их на службу в армию.

Социально-экономический строй СССР был способен накормить и одеть человека, но оказывался бессилен перед задачей насытить

Чернобыль стал символом уязвимости рядового человека, бессилия и одновременно лицемерия властей в целой категории советских катастроф с массовыми жертвами: взрыв газопровода на железной дороге в Башкирии, гибель лайнера "Нахимов" и многое другое.

И каждый раз в разборе обстоятельств с телеэкранов и из радиоприемников громко звучали слова "халатность", "безответственность", "преступное равнодушие". Бескомпромиссные же тексты песен Высоцкого, не давая ответов, создавали для всего этого хаоса, во многом воображаемого, колоритный смысловой фон: "Все не так, ребята!"

Раз нет веры в существующий строй, его никто не будет воспроизводить, защищать, жертвовать ради него здоровьем, жизнью, имуществом, связывать с ним свое будущее.

Дефицит витрины

Социально-экономический строй СССР был способен накормить и одеть человека, но оказывался бессилен перед задачей насытить его воображаемые потребности. Поясню. Вдобавок к перебоям в реальном снабжении продуктами питания и товарами народного потребления, у которых были свои, вполне объяснимые причины, в стране сформировался так называемый "дефицит витрины".

Благодаря усилению внимания советского руководства в 70-80-е годы к росту благосостояния граждан в обществе постепенно формируется новая структура потребностей, аналогичная той, что советский человек видел в западных кинофильмах и дорисовывал в своем воображении. То есть система потребления была советской, а структура потребностей – другой, говоря советским языком, мелкобуржуазной, в которой есть место личному авто, джинсам, видеомагнитофону и прочему. Всего этого страстно хочется, а механизмов для удовлетворения желаний не предусмотрено.

Из второй причины во многом вытекает третья. Подталкиваемый разрушительной политикой Центрального ТВ советский человек во второй половине 1980-х годов на каждом шагу "убеждался", что живет в глухой и отсталой мировой провинции. А вовсе не в самой счастливой и справедливой на свете стране. И все трудности и противоречия нашей жизни именно из-за этого.

У людей росло горькое разочарование и в социально-политическом строе, и в позиции страны на международной арене. В итоге родилось уродливое явление – колоссальный провинциализм массового сознания россиян! Он и сегодня отчетливо проявляется в нашем обществе. Когда, в частности, для объяснения и наименования многих явлений российской жизни мы непременно ищем какие-то западные аналогии. Причем сегодня это может проявляться в самых причудливых формах: от пессимизма в оценках качества жизни в России и его перспектив до категорического неверия во все российское даже в потенциале – в программное обеспечение, в гражданское авиастроение, автопроизводство и прочее. Я подчеркну: речь идет не о результатах рационального анализа ситуации, а именно о неверии в саму возможность какого бы то ни было прорыва. Правда, думаю, что здесь ситуация пока вполне поправима.

Преобладание этнической идентичности

Параллельно описанным процессам во многих национальных республиках местная идентичность стала явно пре­обладать над общесоветской. Известны результаты социологических опросов второй половины 1980-х, свидетельствующие об этой диспропорции. К примеру, жители Армении, Грузии, Литвы, Узбекистана называли своей Родиной только собственные республики.

В то время как для большинства граждан РСФСР Родиной оставался весь Советский Союз. Эта глубинная проблема успела к тому времени отрицательно про­явиться во многих социальных институтах и сторонах советской действительности: "землячества" в армии, растущие трения в межнацио­нальных отношениях в разных концах СССР и т. п. По контрасту можно заметить, что, несмотря на пресловутый "парад суверенитетов" в РФ начала 1990-х годов, общероссийская идентичность заметно укрепилась за последние два десятилетия. Об этом свидетельствует и социология, и поведение россиян в социальных сетях.

А наслоилось все на замыкание местных республиканских элит, что можно считать пятой причиной. В период застоя за ними был ослаблен контроль со стороны союзного центра. В кадровом и управленческом аспектах элиты оказались предоставлены сами себе. Это привело к их идеологическому и моральному перерождению. Особенно это ярко выявилось, в частности, в так называемом рашидовском деле – в скрывшихся в 1980-е годы, по сути после смерти Л. И. Брежнева, системных злоупотребленях руководством Узбекской ССР своей властью. Потрясла не только масштабность, но и фактическая неподконтрольность республиканских властей общесоюзным политическим институтам. А эксцессы, вызванные таким положением дел, с середины 1980-х годов множились и пугали. Одним из первых подобных эпизодов стали волнения в Алма-Ате в декабре 1986 года, когда назначение первым секретарем компартии Казахской ССР этнического русского, Геннадия Колбина, вызвало бурную реакцию казахской молодежи.

В заключение замечу, что рассуждать о причинах распада СССР нынче очень распространенное занятие, что само по себе справедливо и логично. Пытаясь объяснить природу столь драматичного для нашего общества геополитического крушения, мы стремимся, подчас неосознанно, нащупать путь к выработке иммунитета к подобным потрясениям в будущем.

ДОСЬЕ
Максим БУДАНОВ. Родился в 1975 году в Москве. Окончил исторический факультет МПГУ, аспирантуру факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова. Кандидат исторических наук, доцент кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений ФГУ МГУ имени М. В. Ломоносова. Женат, двое детей.

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1610718720
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 января 2021 года № 489
- Председатель партии "Nur Otan" принял участие в заседании фракции партии в Мажилисе Парламента
- Маулен Ашимбаев: Обеспечение сел качественной питьевой водой – важнейшая задача
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса Парламента VII-го созыва
- Постановление ЦИК РК от 14 января 2021 года №62/396
- Контуры определены
- В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции
- Утверждены списки депутатов маслихатов от партии "Nur Otan"
- Д. Ашимбаев: внутри власти альтернативы есть, но избирателю выбор не предлагается
- Данияр Ашимбаев: У людей сработала электоральная память
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  