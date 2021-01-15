Вакцинация по-польски: "элита" и "быдло", - А.Терентьев

17:43 15.01.2021 Вакцинация по-польски: "элита" и "быдло"

Чем был вызван громкий скандал в Польше

Алексей Терентьев

15.01.2021

Вакцинация по-польски: "элита" и "быдло"

На днях стало известно, что власти Польши оштрафуют Варшавский медицинский университет минимум на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) – за внеочередную вакцинацию от Covid-19 местных знаменитостей и политиков. По словам министра здравоохранения страны Адама Недзельского, данных людей намеренно "неверно заявили", записав как врачей, которые в первую очередь и должны получать прививку от коронавируса. В Польше эта ситуация вызвала громкий скандал. Миллионы поляков ощутили, что живут, по сути, в сословной стране, где жизнь и здоровье представителей "элиты" ценится выше, чем интересы "черни", "простонародья". И люди стали громко выражать свое искреннее возмущение таким положением дел.



Скандал произошел в первых числах января – когда наружу стали выплывать некоторые "пикантные" факты. Сама вакцинация в стране стартовала 27 декабря – используется вакцина производства немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. В дальнейшем Польша намерена использовать не только вакцины Pfizer/BioNTech, которые были одобрены в Евросоюзе раньше остальных, но и те, что производит американская компания Moderna. По планам правительства за три месяца будут привиты 2 миллиона 900 тысяч человек. Глава Польского общества вакцинологии Эрнест Кухар в интервью Polskie Radio отметил, что даже при таких темпах, дабы охватить все взрослое население страны, потребуется два с половиной года. "Это не какая-то обычная прививка от гриппа. Это прививка против коронавируса, смертность от которого составляет два процента от всех заражений. При этом вирус особенно опасен для людей преклонного возраста и с другими сопутствующими заболеваниями", – подчеркнул Кухар.



При этом эксперт добавил, что вакцинация миллиона человек в месяц – "слишком амбициозный план". И действительно, в Польше зарегистрирован, по сравнению с остальными европейскими странами, один из самых низких уровней доверия к прививкам. Такие данные были представлены изданием Gazeta Wyborcza, которая заказала проведение опроса на эту тему.



Выяснилось, что количество людей, которые хотят привиться, и тех, кто отказывается от вакцинации, приблизительно одинаковое – 45%. Чаще всего те, кто отказывается от вакцинации, боятся побочных эффектов. Правда, как признаются сами поляки, повлиять на их решение в положительном смысле могут выплаты от государства.



Среди тех, кто допускает изменение своего мнения, большинство заявили, что привились бы в случае, если бы им заплатили. Цена вопроса – 45–220 евро.



По соглашению с Еврокомиссией Польша к 7 января получила 670 тысяч вакцин из заказанных 60 миллионов доз. Всего до апреля Польша должна получить вакцины от трех производителей – это почти 6 млн доз. Предусмотрено, что в первую очередь препарат вводят представителям так называемой нулевой группы – врачам, персоналу больниц, сотрудникам домов социальной помощи и лечебно-оздоровительных учреждений. Также в эту группу были включены родители недоношенных детей. Следом за ними вакцинацию пройдут учителя, полицейские, пенсионеры и другие члены группы риска. Это и логично, и обосновано. Все желающие могут записаться на прививку с 15 января. Вакцинация проводится на бесплатной и добровольной основе, привившимся выдадут справку и электронный код-подтверждение процедуры. Эти документы дадут возможность не соблюдать ряд карантинных ограничений, введенных в разгар пандемии коронавируса.



Однако внезапно выяснилось, что в числе самых первых прививки получили евродепутат от Польши, бывший глава правительства Лешик Миллер и актриса Кристина Янда. Первыми тревогу забили студенты и медики Варшавского медицинского университета, которые были возмущены тем, что актеры и политики прививались вне очереди. Ситуацию руководство университета объяснило тем, что якобы там получили лишние дозы вакцины, которые, не примени их сразу, могли бы испортиться. Но глава Государственного управления материальных резервов страны Михал Кучмеровски опроверг эти слова. Он заверил: заведение не получало никаких дополнительных вакцин, а тем более для знаменитостей. Он подчеркнул, что вакцинация предназначена исключительно для медработников и других членов "нулевой группы".



Правительству, дабы не растерять поддержку электората, пришлось выразить негодование. "Информация в СМИ об известных людях, в том числе о людях из мира культуры и политики, которые были вакцинированы вне очереди – это настоящий скандал", – убежден премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Председатель Высшей медицинской палаты Польши Анджей Матыя подчеркнул, что недопустимо лечить одних за счет других. "Должно поступить четкое пояснение: кто, кого и каким путем вакцинировал, было ли это осуществлено под покровом ночи или нет, а может этих людей использовали?", – сказал Матыя. По его словам, на сегодня самым важным вопросом является прозрачность и открытость процесса вакцинации, сохранение утвержденной ранее очередности.



Причем вскоре оказалось, что речь идет не про двух человек – людей, пожелавших воспользоваться своим положением, оказалось значительно больше. Выяснилось, что среди привитых знаменитостей – актер Анджей Северин (бывший муж Кристины Янды), их дочь Мария Северин, жена Лешика Меллера, певец Михал Байор, актеры Виктор Зборовский, Анна Цеслак, Ольгерд Лукашевич и Радослав Пазура, кинорежиссер Мариуш Вальтер, тележурналист, программный директор канала TVN Эдвард Мижшак, певица Магда Умер, сатирик Кшиштоф Матерна и другие.



Впрочем, полный список всех знаменитостей, которые были привиты в Университетском клиническом центре Варшавского медицинского университета, до сих пор неизвестен. Также в польских СМИ появились сообщения, что и политики из правящей партии "Порядок и Справедливость" тоже проходят на региональном уровне вакцинацию без очереди.



В университете в свое оправдание заявили, что привили 18 знаменитостей, которые, мол, будут выступать "послами в кампании по вакцинации". Ректор университета Збигнев Гационг заявил, что была задумана акция "Давайте привьемся". По его словам, известные люди должны были сниматься в информационных роликах и призывать поляков делать прививки против коронавируса. Однако никаких фотографий или видео, которые бы подтверждали правоту его слов, так и не было обнаружено. В связи с этим в правительстве к доводам ректора отнеслись без понимания.



Другое дело, что вечером 29 декабря под прицелами телекамер прививку от коронавируса сделали спикер верхней палаты парламента Томаш Гродзки и его предшественник на этом посту Станислав Карчевски. Однако оба они практикующие врачи, первый – профессор торакальной хирургии, второй – хирург. "Мы хотели показать, что у нас разные политические взгляды, и эта вакцина ничего в данном смысле не изменит. Но там, где речь идет о здоровье и жизни людей, мы единомышленники", – говорил журналистам Карчевский. Одновременно стало известно, что вакцинацию прошел глава высшей медицинской палаты Польши профессор Анджей Матыя, вице-министр здравоохранения Вальдемар Краска, и глава Польского крестьянского союза врач Владыслав Кощиняк-Камыш. Но какое отношение к медицине имеют польские звезды кино- и телеэкрана?!



Чтобы как-то затушевать ситуацию, представителям властей пришлось вновь и вновь доказывать, что случившееся произошло против их воли. Правительственный пресс-секретарь Петр Мюллер еще раз напомнил, что в первую очередь вакцинируют медиков, а уже после них начнут прививать остальные группы населения. "Дошло до намеренного нарушения принципов национальной программы вакцинации", − обличающе заявил Мюллер. По его словам, отдельные лица были незаконно зарегистрированы на прививку под видом "немедицинского персонала, работающего в госпитале". Для расследования обстоятельств случившегося была создана особая комиссия. Провинившемуся медцентру выписали внушительный штраф.



К слову, в Польше вышеупомянутая Кристина Янда известна по своим ролям в фильмах знаменитого режиссера Анджея Вайды. Она удостоена множества национальных наград, на "Аллее Славы" в Лодзи у нее есть своя персональная звезда. Первую награду актриса получила в Триесте в 1981 году на фестивале фильмов в жанре фантастики. Затем Янда стала обладательницей "Золотой пальмовой ветви" в Каннах в 1990-м, "Серебряной раковины" на киноконкурсе в Сан-Себастьяне в 1992-м, медали имени Карла Великого на фестивале европейских медиа в 2006-м. Сейчас же она враз стала одной из самых непопулярных персон в стране. "Вы публичный человек. Вы много лет комментируете общественную жизнь. Вы неоднократно публиковали посты с нескрываемым презрением к людям, которые бедны и думают не так, как вы. В то же время, живя в сегодняшней Польше, вы чувствуете, цитирую ваши слова, как будто "кто-то нагадил на вас". Сегодня вы нагадили на всех поляков. Своим поведением вы показали истинное лицо польских "элит": эгоистичных, полных презрения, коррумпированных, которые пользуются своим положением", – с такими словами к Янде обратился в открытом письме общественный активист Ян Сьпевак.



Сама Янда под давлением доказательств признала факт досрочной вакцинации – однако четырежды редактировала соответствующий свой пост в "Фейсбуке". Людей ее оправдания не впечатлили.



Например, комментатор Моника Скжос написала: "Я врач. Ежедневно я осматриваю множество людей. Не по телефону. Я не могу дождаться вакцинации. А вы уже сделали???? Что для этого нужно? Мне казалось, что это врачи в нулевой группе, а не знаменитости!!!" А заместитель главы польского Минздрава Вальдемар Краска оповестил, что в Польше не было и нет дополнительных доз вакцины для людей, которые не входят в группу риска.



Актриса Мария Северин записала специальное видеообращение, в котором попыталась объяснить ситуацию. "В ситуации, когда так мало людей в Польше хотят сделать прививки и так мало людей верят в вакцину, я думаю, что нужно сделать все, чтобы убедить поляков сделать это.



Поэтому с большой радостью поехала с отцом, везла его в больницу Варшавского медуниверситета на вакцинацию. Я везла его, потому что у него была тяжелая операция, он не может ходить, он на костылях. Я поехала туда не с намерением сделать прививку. Там я совершила ошибку, потому что мне предложили вакцинацию, и я согласилась на нее", – кается Северин.



В свою очередь, певица Магда Умер уверяет в соцсети, что она никого не просила сделать себе прививку от коронавируса. С таким предложением якобы обратились к ней самой. "Меня попросили совершить это в рамках кампании по популяризации, убеждая сделать прививку. Также пояснили, что я не отнимаю ничьего места, что борьба за каждого привитого человека теперь является приоритетом для государства и здравоохранения", – написала Умер. А программный директор TVN24 Эдвард Мижшак сообщил: "В больнице, где я раньше был пациентом, мне сообщили, что можно сделать прививку. При условии, что я окажусь в больнице в течение часа. Мне 65 лет, и у меня несколько сопутствующих заболеваний. Я воспользовался этой возможностью, поверив, что это часть кампании пропаганды вакцины".



Масла в огонь подлил и тот факт, что оппозиционная партия "Гражданская платформа" попытались вступиться за артистов и политиков, вакцинировавшихся вне очереди.



К примеру, мэр Познани Яцек Яськовяк написал в соцсети: "Я считаю, что артисты – это наше национальное достояние. Мы даем им ордена, фотографируемся с ними, публикуем посты в Facebook. А может быть, стоит позаботиться о них более ощутимо, пока они живы? Если бы это зависело от меня, я бы в первую очередь привил почетных граждан города Познани. Народ должен заботиться о своей элите. В Польше, где власть мысленно застряла в идеях социализма, и системно их уничтожает, у нас с этим все еще есть проблемы". Дело в том, что те "звезды", которые вакцинировались вне очереди, многократно и остро критиковали правящую консервативную партию "Право и справедливость". Но сейчас их поддержка обернулась гневными высказываниями граждан уже в адрес "Гражданской платформы". Ректор университета Збигнев Гационг в обращении, опубликованном на сайте учебного заведения, принес извинения за нарушения. Полетели головы: должностей лишились канцлер университета Малгожата Рейник и руководитель подчиненного университету медицинского центра Ева Тжепал.



В настоящее время, дабы заранее подстегнуть темы вакцинации, правительство Польши предложило несколько возможных вариантов льгот для привитых. Так, они смогут путешествовать за границу без необходимости отбывать карантин по возвращении. Также эти люди будут освобождены от обязательного 10-дневного карантина в случае контакта с зараженным. Но, как пишет международная пресса, после случившегося скандала разговоров о возможных побочных эффектах прививки стало меньше – в этом плане он сыграл даже положительную роль. Даже те, кто сомневается или вообще отказывается от вакцинации, считают своим долгом покритиковать знаменитостей, которые получили препарат без очереди.



Стоит отметить, что подобные случаи имеют место не только в Польше – например, нечто подобное произошло и в соседней Литве. Там как минимум в четырех медицинских учреждениях прививки от коронавируса сделали лицам, которые на это пока не имели права.



Теперь этим делом занялась государственная Служба специальных расследований. На один из подобных инцидентов, когда вне установленного порядка прививку сделали владельцу частной медицинской фирмы Ambulansas Ричардасу Усялису и членам его семьи, отозвался лично президент Литвы Гитанас Науседа. Происшедшее он назвал "отвратительным цинизмом, который не может продолжаться, обманом борющихся с коронавирусом медиков, пациентов в больницах, пожилых людей в домах опеки, государства, каждого из нас". По мнению Науседы, "попытки использовать известность, влиятельных знакомых или родственников для получения вакцины раньше других подрывают саму идею справедливости в государстве".



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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