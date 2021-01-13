Назад в будущее. Идея воссоединиться с Россией вызвала политическую бурю в Эстонии

17:46 15.01.2021 Российское посольство в Эстонии – настоящий жупел для местных националистов



13 января 2021,



Валентин Жуков



Несколько эстонских депутатов устроили безобидную, как им казалось, политическую провокацию – объявили о планах по проведению референдума по вхождению Эстонии в состав России. Как подобная идея пришла им в голову, каким образом это связано с проблемой гей-браков – и почему эстонские власти восприняли происходящее со всей серьезностью?



Началось с того, что в декабре 2020 года Рийгикогу (парламент) Эстонии поддержал в первом чтении законопроект о проведении референдума о браках. Эстонскому народу хотят задать вопрос: следует ли понимать брак только как союз мужчины и женщины или включить в это понятие и представителей секс-меньшинств?



Данная тема вызывает острую полемику в эстонском обществе. За проведение голосования выступают правые партии (они полагают, что эстонцы проголосуют против секс-меньшинств), против – либералы. При этом не факт, что референдум вообще состоится. 13 января правительство Эстонии, продавливавшее данный вопрос, заявило о своей отставке – после того, как премьерскую Центристскую партию поймали на коррупционных ухищрениях. Но тут показателен сам факт отношения к России. Как ни странно, идея референдума спровоцировала и новую волну антироссийских заявлений в Эстонии.



Провокация "реформистов"



Ко второму чтению закона о референдуме, которое запланировано на 13 января, оппозиционные партии подали в общей сложности порядка 9400 поправок, существенная часть которых не имеет отношения к теме референдума.



В частности, предлагалось задать в ходе референдума еще и такие вопросы: нужно ли в Эстонии запретить женщинам есть, прежде чем поедят мужчины? Следует ли штрафовать мужчину, если он до 27 лет не вступил в брак? Можно ли в Эстонии жениться на самом себе? Должна ли Эстония начать восстановление Советского Союза? Нужно ли запретить в Эстонии образование на эстонском языке? Нужно ли запретить отбеливание зубов? Следует ли запретить в Эстонии будильники? Должен ли каждый эстонец хоть раз в год искупаться в ледяной проруби? И так далее. Таким образом представители оппозиции пытались заблокировать работу законодательного органа и остановить принятие решения.



А депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести в список вопросов, которые предполагается задать народу в ходе референдума о браке, и такой: "Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?". Позднее депутат Круузе объявил, что отозвал эту инициативу. "Я сделал это предложение, чтобы обратить внимание на абсурдность этого референдума о браке, – приводит его слова газета Postimees. – Я осознал, что мой вопрос является неподобающим, и отклонил его".



Но было поздно. Высшие лица Эстонии наперебой начали выражать негодование. Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) тут же написал в Facebook: "В первом параграфе конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти. На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что президент республики поступит так же".



Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу выразил уверенность, что такое предложение "не было случайным", что оно сделано, чтобы "дискредитировать Эстонскую Республику и, следовательно, правительство на международном уровне – с целью достижения внутриполитического успеха". Рейнсалу отметил, что есть и другие предложения оппозиции, которые являются "крайне чувствительными" для эстонского общества: предлагаемые референдумы о выходе Эстонии из НАТО, о восстановлении СССР, о вхождении в сферу влияния России, о запрете обучения на эстонском языке. Рейнсалу заявил о "систематической информационной операции по дискредитации государства по наиболее чувствительным вопросам с точки зрения политики безопасности".



С осуждением инициативы оппозиционных депутатов также выступили спикер парламента Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия, EKRE) и министр финансов Мартин Хельме (председатель EKRE). Пыллуаас буквально задыхался от ярости: "Эти предложения явно направлены против государственной независимости, конституционного порядка и территориальной целостности Эстонии, которые в соответствии с Пенитенциарным кодексом квалифицируются как государственная измена, независимо от того, были ли они в конечном итоге отозваны под давлением коалиции или нет".



Стоит ли реагировать?



По словам Пыллуааса, "небывалые и беспрецедентные предложения оппозиции дошли даже до российских СМИ" – и это его особенно возмутило. Он призвал Партию реформ "занять четкую позицию и взять на себя ответственность в этом вопросе, безоговорочно осудить любые попытки подорвать национальную независимость и территориальную целостность Эстонии и принести извинения эстонскому обществу".



Спикер Рийгикогу счел недостаточными оправдания председателя "реформистов" Каи Каллас и Урмаса Круузе. "Все эти члены Рийгикогу своими неконституционными предложениями грубо нарушили свою служебную присягу быть верными Эстонской Республике, эстонскому народу и конституционному строю.



Естественно, что все эти члены Рийгикогу, нарушившие присягу, должны быть привлечены к ответственности за свои действия и уйти в отставку. Их поведение непростительно, ему нет оправданий", – заключил Пыллуаас.



Публицист Дмитрий Родионов отмечает, что оппозиция, судя по всему, не представляла, насколько нервной будет реакция властей на эту маленькую провокацию. "Эта реакция наглядно свидетельствует, что тема не то чтобы присоединения к России, а просто хороших, партнерских отношений с нашей страной в Эстонии, да и во всей Прибалтике, жестко табуирована. А мозги общества за 30 лет независимости основательно промыты русофобией. Так что, если бы такой референдум и впрямь состоялся, едва ли у этой идеи нашлось бы много сторонников. Очевидно, что эстонские политики используют Россию как жупел. И что нам в этих играх участвовать не стоит никоим образом. Да и вообще – может ли для России хоть чем-то быть интересной Эстония?" – задается вопросом Родионов.



В связи с этим доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян отмечает, что, по сути, Россия как стояла, так и до сих пор стоит в центре эстонского национального строительства. "Вся государственность страны выстраивается на концепте противостояния России. Консолидация национальных элит идет вокруг тезиса: "мы сопротивляемся российской экспансии". Эта идея положена и в основу внешней политики страны. Поэтому без лая на "слона" эта "моська" жить не может. Вопрос в том, нужно ли "слону" на лай обращать внимание? Неприятно, конечно, когда "моська" самоутверждается за твой счет. Но гонять ее по двору тоже как-то не по статусу", – считает Мирзаян.



В свою очередь политолог Алексей Ильяшевич констатирует, что даже сама тема хоть какой-то дружбы с Россией табуирована для всех серьезных политических сил в Эстонии. "Здесь общепринята точка зрения, что развод с Россией был для республики несомненным благом. Более того, многие проблемы сегодняшнего дня – от экологии до наркомании и алкоголизма – якобы достались эстонцам в наследство от Советского Союза. Тем, кто это оспаривает, уготована роль маргиналов", – напоминает Ильяшевич.



Преследование за идею дружбы с Россией



Тут стоит напомнить о той яростной критике, которой подвергаются в Эстонии сторонники дружбы с Россией. Есть такая известная в Эстонской Республике личность: 73-летний Яак Аллик – театральный критик, руководитель театра и режиссер, политик, член правления Социал-демократической партии Эстонии. В культурной сфере Аллик проработал большую часть жизни, а в 1995–1999 годах он даже возглавлял эстонское министерство соответствующего профиля. Аллик неоднократно позволял себе выступления, недопустимые с точки зрения эстонской правящей элиты.



Так, в начале 2017 года он призвал власти страны прекратить угрозы в адрес русскоязычного меньшинства и его принудительную ассимиляцию. "Мы должны видеть в наших русскоязычных соотечественниках действительно соотечественников, а не приехавших сюда неизвестно зачем пришельцев – в надежде, что они уедут отсюда", – сказал Аллик в интервью изданию Postimees.



Аллик обвинил тогдашние правящие партии в том, что те намеренно затягивают вопрос с решением проблемы массового безгражданства – в страхе, что натурализовавшиеся экс-неграждане начнут массово голосовать за Центристскую партию, пребывавшую тогда в оппозиции. "Это превратилось в сугубо политическую проблему. Разговоры о том, что все упирается в проблему знания языка или чистоту нации – это бред! Все гораздо проще: поскольку около восьмидесяти процентов русскоязычного населения поддерживает политику оппозиционной Центристской партии, то другие партии видят, что предоставление гражданства "серопаспортникам" принесет центристам дополнительные голоса", – отметил политик.



Ну а в июле 2020-го Аллик позволил себе и вовсе "возмутительную" выходку – опубликовал на портале leht.postimees.ee свою колонку, в которой предложил официальному Таллину предпринять шаги для ратификации "зависшего" договора о границе с Россией,



отказаться от ассимиляции русскоязычных жителей Эстонии, помочь в налаживании тесного сотрудничества Евросоюза и РФ, содействовать прекращению санкционной политики ЕС в отношении Москвы.



Эта публикация, едва появившись, вызвала негативную реакцию. К примеру, руководитель отдела информации и сотрудничества Эстонского института памяти Сергей Метлев написал на своей страничке в Facebook о том, что "советский интеллигент Аллик" не знает России и не понимает ее "агрессивной сущности". Старший научный сотрудник Центра ориенталистики Тартуского университета Петер Эспак прямым текстом обвинил Аллика в предательстве – по его мнению, недруги Эстонии, дескать, "активизировали очередного вражеского агента". Не стерпел и министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, член правой партии "Отечество". Он заявил: "Если у нас есть интересы безопасности, если мы хотим остаться свободной страной, то доктрина Аллика ставит все это под угрозу. Его рекомендации очень конкретные, если применить их целиком, это означало бы вывод войск союзников (Эстонии по НАТО – прим. ВЗГЛЯД), отказ, в числе прочего, от принципов политики гражданства и языка – как требует Россия".



От Аллика после его заявлений отшатнулись даже коллеги по партии. "Вот и дождались: призыв покончить с ассимиляцией некоренного населения и нормализовать отношения с Россией теперь приравнивается к национальному предательству. Мрачные времена грядут, если министры начинают таким образом реагировать на высказанные гражданами инициативы", – написал в соцсети Facebook главный редактор таллинского издания "Столица" Александр Чаплыгин. "Я бы сказал проще. Если примут "доктрину Аллика", то Рейнсалу и Со лишатся своих теплых постов. Из-за этого и истерика", – добавляет редактор портала Tribuna.ee Родион Денисов.



Чаплыгин особо отмечает, что в прессе совершенно напрасно представляют Аллика, как члена совета уполномоченных эстонской Социал-демократической партии. "В данном случае он высказывает личную точку зрения, и она никоим образом не совпадает с позицией партии. Не случайно же социал-демократы сейчас не защищают соратника от нападок, а испуганно забились в угол и молчат", – констатирует журналист.



Действительно, у всех в памяти судьба другого любителя поговорить о нормализации отношений с Россией – Эдгара Сависаара, бывшего главы правительства, экс-мэра Таллина. На него навесили уголовное дело о коррупции и вышвырнули из эстонской политики. Недвусмысленное предупреждение, которое все хорошо поняли – за исключением "горячей головы" Яака Аллика... Источник - vz.ru

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