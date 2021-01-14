Как стать свободным от общества, - Александр Дугин

19:34 15.01.2021

Как стать свободным от общества

о роли интеллектуала



Александр Дугин



· Интеллектуал – тот, кто владеет некоторыми интеллектуальными способностями, он готов обратиться к разным теориям и рациональным методам. В отличие от интеллигента (хаотической и крикливой особы), он конкретен и полезен.



· Здесь можно обратиться к прочтению Антонио Грамши. У Грамши есть теория значения автономности культуры для социальных изменений.



· С точки зрения Маркса, экономические отношения лежат в основе знаменателя общества, а в числителе – надстройка (политическая надстройка, в которой отражаются процессы, происходящие в базисе).



· Грамши, анализируя опыт большевистской революции в России, заметил, что последовательность была нарушена. Изменения, которые должны были произойти в индустриальной Европе, не произошли, а где не должны были – в аграрной стране – произошли. По Грамши, произошло это потому, что надстройка оказалась автономной по отношению к базису, опередила его.



· Грамши пошел дальше: есть еще и культурная составляющая (более отдаленная от базиса). Культура – зона, которая так же, как и партия большевиков, может забежать вперед и предопределить и партийную структуру, и базис.



· По Грамши, культура делается интеллектуалами. Интеллектуал по Грамши – это человек, который освобожден обществом от необходимости участвовать в физическом труде, а также необязательно представляет собой функционера или партийца. Это человек, свободный от базиса и политической надстройки. Интеллектуал – носитель независимого сознания, который способен сделать выбор, не предопределенный ни классом, ни местом в партии или обществе.



· Грамши говорит, что каждый человек – интеллектуал. Только обычный человек – плоховатый интеллектуал, ущербный или начинающий.



· Культура – поле, где действует интеллектуал.



· Интеллектуал способен поменять мир, повлиять на экономику и т.д., по Грамши.



• Интеллектуал ответственен перед главными онтологическими параметрами истории. По Грамши, интеллектуал делает свободный выбор – между трудом и капиталом. Интеллектуал может сделать выбор в пользу капитала, не имея капитала, и то же с трудом. Он сам предопределяет свою классовую принадлежность. Он может остаться и вне партии. Но когда он сделает выбор, он заключает исторический пакт, который и делает его интеллектуалом.



