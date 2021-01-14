США выбивают союзников "Северного потока-2" по одному

21:38 15.01.2021

Почему компании, участвующие в строительстве выходят из игры одна за другой, и есть ли чем их заменить?



Дмитрий Родионов

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Александр Фролов

Вадим Трухачев

Дмитрий Лекух



Из-за опасений санкций со стороны США от участия в строительстве "Северного потока-2" отказалась датская инжиниринговая компания Ramboll, сообщает Politiken.



Осенью прошлого года, как утверждают источники издания, на компанию было оказано сильное давление, так что руководству Ramboll пришлось смириться. Сообщается, что угрожали непосредственно американские дипломаты и влиятельные сенаторы.



В пресс-службе компании отказались комментировать информацию и не назвали причины, по которым они отказываются это сделать.



Никаких комментариев не дал и оператор проекта -Nord Stream 2 AG.



Ранее стало известно, что США намерены опубликовать список европейских предприятий - союзников проекта, 14?15 января. Как сообщают западные СМИ, одной из первых под санкционный удар может попасть швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, которой прочат роль основного страховщика "Северного потока-2".



В декабре прошлого года Конгресс США одобрил новые санкции против трубопровода. Уже в начале нового года стало известно об отказе от сотрудничества норвежской DNV GL, которая должна была выдать сертификат, необходимый для начала работы объекта.



Как сообщалось в заявлении, DNV GL не сможет выдать газопроводу сертификат соответствия, необходимый для начала его работы, компания прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы "Северного потока-2" до тех пор, пока санкции остаются в силе. Инспекция и сертификация газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого должно было стартовать в январе.



Почему эти компании вышли из проекта не сразу, а лишь после непосредственных угроз американцев? Кто выйдет следующим? Уже есть, кем заменить эти компании? Успеют ли достроить трубопровод, как панировали - к июню 2021-го года? Вопросов очень много.



- По всей вероятности, в Ramboll думали заработать на проекте, - считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.



- Но когда подсчитала возможные потери, которые она понесет в случае американских штрафов, предпочла из него выйти. Стратегические риски перевесили тактическую выгоду.



"СП": - Сообщается, что на компанию оказывали давление американские дипломаты и сенаторы. В чем оно заключалось?



- Скорее всего, представителей компании позвали в посольство США в Копенгагене. Там им объяснили, какие убытки она понесет от нахождения в американском "черном списке". Руководству прямо могли и сенаторы позвонить. Наверняка все делалось вполне открыто - американцы тут свои намерения никогда не скрывали.



"СП": - Речь идет о давлении на частные компании? А правительства этих стран могут сделать что-либо, чтобы защитить их?



- Могут защитить, когда хотят. Но очень сомнительно, чтобы плохо относящиеся к России власти Дании стали бы за нее вступаться ради "Северного потока-2". Тем более что сама Дания тут играет лишь роль транзитера, и сама газ по трубе получать не будет.



"СП": - Насколько переходный период формирования новой американской администрации может замедлить введение санкций и дать время строителям трубы?



- Для России длинного перехода не будет. Ей займутся сразу. По ней существует широкое надпартийное согласие. Месяц максимум будет, не больше.



"СП": - В Европе испытывают оптимизм от прихода Байдена в этой связи? Там верят, что он даст достроить трубу? Ведь Байден должен быть более удобным игроком для ЕС. Или же наоборот - он может что-то пообещать, чтобы те отказались от СП-2, чего не мог обещать Трамп?



- Когда в ЕС говорят о Байдене как о более удобном президенте, они имеют в виду следующее. США при нем должны больше слушать Европу в общей западной политике в отношении остального мира, чем при Трампе. Судьба "Северного потока -2" тут мало волнует европейских политиков. Хотя они надеются, что теперь США менее жестко будут навязывать Европе свой СПГ, и она сама будет выбирать источники поставок. И это косвенно должно помочь достроить "Северный поток - 2". Хотя если США жестко надавят - европейцы существенно ограничат прокачиваемые по нему объемы топлива.



"СП": - Как долго Европа, по-вашему, готова сопротивляться американскому давлению по СП-2? Есть ли предел, за которым она сдастся? Или США решили выводить европейские компании из игры по одной, пока не останется никого, кто готов бы был продолжить участие в проекте?



- Полный отказ от проекта - эта потеря лица со стороны властей Германии. Потому сойдутся на компромиссе. Трубу оставят, но в обмен купят сколько-то газа в США и ограничат объем топлива, который по трубе будут поставлять. А на отдельные компании американцы давить продолжат, но здесь все зависит от воли немецких политиков. Если они не дрогнут - вывести компании из игры по одиночке у американцев не выйдет.



- Учитывая пример неадекватного поведения посла США в Германии, я бы не стал иронизировать над "звонили и угрожали". Хотя скорее не звонили, а отправляли письма с угрозами. Как злодеи из детективов начала XX века, - продолжает тему заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.



- Я бы обратил внимание, что официального сообщения самой компании мы не видели. Информация о выходе из проекта исходит от неназванных источников. Но если источники не ошибаются, то выход датчан из проекта вызван не угрозами, а вступлением в силу поправок к американскому закону "О защите энергетической безопасности Европы".



"СП": - А чего эта компания не вышла сразу, как стало известно о санкциях? Почему сейчас?



- Санкции можно накладывать только после вступления в силу закона. Даже американцы не могут обойтись в этих вопросах без соблюдения политических приличий. Закон вступил в силу в начале января.



"СП": - Насколько это критично для проекта? Есть, кем их заменить?



- Не готов ответить на этот вопрос, так как мне не очевидно, какие функции могли выполнять датчане на этом этапе реализации проекта. В принципе, они занимались оценкой воздействия проекта на окружающую среду.



"СП": - США намерены опубликовать список европейских предприятий - союзников проекта газопровода 14?15 января. Всем им угрожают санкции. А чего опять же ждут? Почему все происходит постепенно? Почему нельзя было все сразу сделать? Зачем нужно было распределять санкции по разным "пакетам"?



- Законом предусмотрена определенная процедура утверждения списка компаний, на которые могут быть наложены санкции. Процедура может занимать до трех месяцев с момента вступления в силу закона.



"СП": - Одной из первых, как утверждают СМИ, под удар попадет швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, которой прочат роль основного страховщика "Северного потока-2". И что? Их есть кем заменить? А с сертификаторами какая ситуация?



- Мне кажется, этот вопрос надо задавать тем, кто делает такие предположения.



Что касается сертификации, сам стандарт не является чем-то эксклюзивным. Есть российские компании, которые могут проводить сертификацию по этому стандарту. Но возникает вопрос о том, имеют ли они право самостоятельно вести сертификацию на территории ЕС.



"СП": - При этом трубопровод обещают достроить к июню. Успеют? Или американцы еще что придумают?



- Чисто технически, да. Даже есть шанс, что к этому моменту введут его в эксплуатацию (во всяком случае, первую нитку). А американцы, конечно, будут думать, чем бы еще "помочь" проекту.



- Ситуацию вообще можно охарактеризовать, как, в принципе, неприятную, но далеко не смертельную, как и в случае с норвежским сертификатором, который был ранее, - уверен писатель, публицист Дмитрий Лекух.



- Заменить инженеринговую компанию, естественно, есть кем.



Почти нет никакого сомнения в предстоящем ударе и по страховщикам, дальнейшее зависит от самих страховых: швейцарцы могут и устоять. А могут - и выйти, к этому страховой рынок готов, заменить есть кем: целая Юго-Восточная Азия, да и российский космос кто-то страхует, решат.



Досадно, конечно. Но никакой трагедии в этом и близко нет.