Протестующие на Украине взяли штурмом Житомирский облсовет из-за роста тарифов на газ

21:41 15.01.2021

Евгения Шестак

Протестующих против повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине прорвались через охрану и штурмом взяли здание Житомирского областного совета.



По информации издания "Общественное", акция протеста началась в центре Житомира в 11.00 (12.00 по мск) на территории предприятий "Житомиргаз" и "Житомиргаз Сбыт". В протестах, по данным издания, принимают участие около 250–300 человек.



По дороге в областной совет митингующие также прошли к офису "Житомироблэнерго". Издание сообщает, что протестующие штурмом взяли помещение областного совета.



Акции протеста против повышения тарифов на газ снова проходят в разных районах незалежной. В том числе в Полтаве и Одессе, в Кировоградской, Харьковской, Закарпатской и других областях.



Ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что задолженность граждан Украины по оплате коммунальных услуг с начала отопительного сезона выросла на 10 млрд гривен (около 358 тыс. долларов) и достигла 66,1 млрд гривен (2,4 млрд долларов).