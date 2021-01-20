Минэнерго Узбекистана прокомментировало взрыв и гибель людей на Ново-Ангренской ТЭС

09:19 21.01.2021

Узбекистан, происшествия 22:09, 20 января 2021 Просмотров: 992



В среду, 20 января, в районе котельной Ново-Ангренской ТЭС произошел взрыв угольно воздушной смеси. В результате инцидента погибли трое человек, сообщило ранее МЧС Узбекистана.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, вчера, 19 января, был выведен на ремонт энергоблок №5 Ново-Ангренской ТЭС. Сегодня станция работала с четырьмя действующими энергоблоками мощностью в 560 МВт, один энергоблок находился в резерве.



"20 января ремонтная бригада подрядных организаций АО "Востокэнерготеплоизоляция", ООО "Энергокотлоочистка", прошедшая инструктаж, а также получившая необходимый допуск на объект начала ремонтно-восстановительные работы. Во время произведения работ на котлоагрегате энергоблока №5 произошел "хлопок" угольно воздушной смеси", - отмечается в сообщении Минэнерго.



Как сообщается, в результате инцидента 6 человек пострадали - 3 сотрудника АО "Востокэнерготеплоизоляция" получили травмы не совместимые с жизнью, 3 сотрудника ООО "Энергокотлоочистка" получили ожоги разной степени. В данный момент они находятся в больнице под наблюдением врачей, состояние оценивается как стабильное.



С целью выяснения причин возгорания на Ново-Ангренскую ТЭС сразу же прибыли руководители Министерства энергетики, МЧС, следственных органов и другие представители профильных ведомств.



"В настоящее время следственными органами выясняются причины произошедшего, после чего будет дана официальная информация. Со стороны руководителей подрядных организаций, профсоюзных комитетов семьям погибших и пострадавших оказана материальная и моральная помощь", - рассказали в пресс-службе.



В Минэнерго также заявили, что по вышеуказанному происшествию в социальных сетях была распространена видеосъемка архивного характера, которая не соответствует действительности произошедшего сегодня инцидента.