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Чей непрофессионализм толще? Мэрия Бишкека разругалась с КырПарламентом
10:18 21.01.2021

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЖОГОРКУ КЕНЕША О СИТУАЦИИ С МЭРОМ БИШКЕКА

И.о. мэра Балбак Тулобаев накануне сделал заявление в адрес депутатов Жогорку Кенеша относительно озвученного ими предложения направить и.о. премьер-министра письмо с рекомендацией рассмотреть вопрос соответствия занимаемой должности отдельными чиновниками мэрии. Данное заявление было сделано в связи с тем, что Б.Тулобаев и его заместители несколько раз проигнорировали приглашение на заседание профильного комитета.

В связи с вышесказанным Пресс-служба, основываясь на данных юридического отдела Аппарата ЖК и отдела профильного Комитета, сообщает следующее:
В парламентский Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству поступает много жалоб от предпринимателей, занятых в строительном секторе. На сегодняшний день в процессе выдачи разрешительных документов на проектирование и строительство участвуют как государственные органы, так и мэрия Бишкека. В данное время имеется ряд нерешенных вопросов в строительном секторе и трудности в получении разрешительных документов на проектирование и строительство.

В связи с этими проблемами Комитет парламента 22 декабря 2020 года в повестку дня включил вопрос: "О проблемах в строительном секторе и предпринимаемых мерах по оптимизации процедур выдачи необходимых документов для реализации строительных намерений". Однако, рассмотрение данного вопроса было перенесено по причине неявки представителей мэрии г. Бишкек и нецелесообразностью его обсуждения без их участия.

На заседание были приглашены вице-мэр Бишкека Сагындык уулу Азамат, начальник "Бишкекглавархитектуры", главный архитектор г.Бишкек Марат Жороев, начальник Управления землепользования и строительства мэрии Азамат Кадыров, начальник Управления земельных ресурсов мэрии Бакай Турдугулов.

19 января 2021 года Комитет повторно включил в повестку дня заседания вышеуказанный вопрос. Представители мэрии снова проигнорировали приглашение Комитета. Депутаты приняли решение обратиться к и.о. Премьер-министра КР с рекомендацией рассмотреть вопрос об ответственности вышеперечисленных должностных лиц за неявку на заседание Комитета без уважительных причин.

Профильный Комитет отмечает недопустимость игнорирования со стороны должностных лиц мэрии, поскольку депутаты планировали рассмотреть проблемы строительного сектора в целом и получить информацию в рамках осуществления контрольной функции от представителей мэрии по вопросам исполнения законов в сфере градостроительства и архитектурной деятельности.
Отметим, что в соответствии с Конституцией КР Комитеты парламента осуществляют подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, контролируют проведение в жизнь законов, решений, принятых Жогорку Кенешем. К полномочиям Комитета входят и полномочия запрашивать официальные документы и другие материалы у госорганов, в том числе у органов местного самоуправления.

Все субъекты градостроительных правоотношений в Кыргызской Республике, в число которых также относятся органы местного самоуправления обязаны соблюдать законы, в том числе установленные Законом КР "Об основах градостроительного законодательства КР" принципы градостроительной деятельности, которые включают в себя: законность, обеспечение реализации прав и обязанностей каждого из участников градостроительного процесса, приоритетность экологических и социальных условий формирования и развития административно-территориальных единиц и их систем, гласность и учет общественного мнения в принятии решений в процессе градостроительной деятельности.

Так, согласно пункту 6) части 1 статьи 44 Закона "О местном самоуправлении", мэр города представляет город в органах государственной власти, неправительственных, общественных и иных организациях КР и за рубежом.

Наряду с этим, следует отметить, что Жогорку Кенеш являясь высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть, в целях осуществления контроля исполнения законов и решений Жогорку Кенеша - в случаях обнаружения комитетом Жогорку Кенеша нарушений законов или других нормативных правовых актов, которые могут причинить вред правам и интересам граждан, вправе вынести решение об устранении этих нарушений.

Отмечаем, несмотря на существующее разграничение функций и полномочий госорганов и органов местного самоуправления, а также норму Закона "О местном самоуправлении", согласно которой мэрия является подотчетным горкенешу, Жогорку Кенеш, как высший законодательный орган вправе в рамках исполнений своей контрольной функции вызывать на заседания комитетов и парламента в целом, запрашивать необходимую информацию и требовать отчета по исполнению законов, в данном случае в сфере упрощения выдачи населению разрешительных документов на проектирование и строительство. Помимо этого, Жогорку Кенеш имеет право выступать с рекомендацией о соответствии занимаемой должности тех или иных должностных лиц, в том числе и органов местного самоуправления.

Источник - paruskg.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611213480
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