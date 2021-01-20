КырМинздрав опять вляпался в скандал. "Мы не отказывались от 1,2 млн вакцин Pfizer..."

10:54 21.01.2021

НИКТО НЕ ОТКАЗЫВАЛСЯ ОТ 1,2 МЛН ВАКЦИН PFIZER, - ЗАМГЛАВЫ МИНЗДРАВА

Никто не отказывался от 1,2 млн вакцин Pfizer, сообщил 21 января на странице в соцсети замминистра Министерства здравоохранения Бакыт Жангазиев.



"Была предложена вакцина Pfizer в рамках первой волны поставок для 0,25% населения (около 15 тысяч человек или 30 тысяч доз), - проинформировал он.



По словам Жангазиева, необходимо иметь сверх холодовую цепь (-70º С). В стране 79% холодового оборудования рассчитаны на +2º...+8º C.



Кыргызстан принимает участие в программе COVAX в рамках Глобального альянса по вакцинации и иммунизации.



Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев недавно рассказал, почему Кыргызстану не подходит вакцина Pfizer. По его словам, вакцина должна храниться при температуре -70 градусов, на материалы необходимо еще 2 млн долларов. В Кыргызстане таких холодильников нет. Один холодильник стоит больше 4 тысяч долларов.



Министр отметил, что Минздрав попросит у Глобального альянса другую вакцину.