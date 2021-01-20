46-летняя басмачка возглавляла банду скотокрадов в Костанайской области

12:41 21.01.2021

46-летняя женщина возглавляла банду скотокрадов в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Банда задержана полицейскими.



В Аулиекольском районе Костанайской области задержаны скотокрады во главе с 46-летней жительницей села Новонежинка. Всего преступной группой было похищено 8 лошадей и 4 головы КРС. Скот воровали с территорий частных хозяйств и вольных выпасов, там же и разделывали.



"По словам заместителя начальника отдела полиции Аулиекольского района подполковника Жансерика Хасанова, оперативники установили преступную группу скотокрадов из четырех человек. Схема краж была такова: на автомашине ВАЗ-2107 они ездили по поселкам и высматривали скот. Один из подозреваемых угонял его в определенное место, другие были резчиками", - сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.



К примеру, в поселке Чили 38-летний подозреваемый украл с поля пасущуюся лошадь и на ней же угонял скот из других сел. Полицейские уцелевший скот вернули потерпевшим сельчанам. Проводится расследование. В случае доказательства их вины скотокрадам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



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