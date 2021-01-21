|Умер экс-министр связи и МВЭС Узбекистана Тохир Рахимов
12:48 21.01.2021
Скончался бывший министр связи Тохир Рахимов
Бывший министр связи и экс-министр внешних экономических связей Тохир Рахимов скончался в возрасте 74 лет.
В возрасте 74 лет скончался Тохир Рахимов, занимавший в разные годы должности министра и замминистра связи, а также министра внешнеэкономических связей, сообщает Xabar.uz.
Тохир Рахимов также работал директором Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения и вице-президентом Международной академии связи.
С 2008 года был профессором кафедры "Системы телевещания" в Ташкентском университете информационных технологий.