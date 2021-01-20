 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 21.01.2021
19:13  В Чечне ликвидирован халифатский "амир" Бютукаев и его банда
19:12  Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
19:10  КазАктриса Бибигуль Суюншалина навсегда эмигрировала в Россию
19:04  Ковер для кабмина Аркадага в Туркменабате купили за 765 тысяч манатов
19:00  Конституционный суд Молдавии лишил русский язык "особого" статуса
18:57  Рабочий спрос: в России планируют упростить въезд для трудовых мигрантов
18:53  Журналисты, поэты и волонтеры: кто займется нравственными ценностями казахстанцев?

18:48  Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США
17:44  Президент Байден сделал первые разрушительные шаги
12:48  Умер экс-министр связи и МВЭС Узбекистана Тохир Рахимов
12:41  46-летняя басмачка возглавляла банду скотокрадов в Костанайской области
10:54  КырМинздрав опять вляпался в скандал. "Мы не отказывались от 1,2 млн вакцин Pfizer..."
10:18  Чей непрофессионализм толще? Мэрия Бишкека разругалась с КырПарламентом
09:19  Минэнерго Узбекистана прокомментировало взрыв и гибель людей на Ново-Ангренской ТЭС
09:05  В Казе окончательно ликвидировали институт ответсеков министерств - "13 лет просуществовал, но смысла не обнаружилось"
08:57  Американская политическая система прогнила насквозь? - Фрэнсис Фукуяма
08:44  Карликовый великан. Мамин остался каз-премьером, поскольку устраивает все политические силы страны, - Д.Ашимбаев
07:32  Помпео - клоун. Пекин жестко ответил на обвинения в "геноциде уйгуров"
07:30  Бывший главнокомандующий ВМС Казахстана адмирал Жанзаков вынужден подрабатывать таксистом
07:27  Больше 10 тысяч этнических кыргызов проживают в... Киргизии нелегально
07:25  Святой Джо. Байден первым указом отменил визовые ограничения в США для кыргызов
07:23  Туркменистан первым в ЦА зарегистрировал вакцину "Спутник V"
07:18  Дворец для хромой утки. Борьба между Навальным и Путиным - не наша война, - Г.Садулаев
07:08  Китай преодолел кризис и показал рост. Как перенять этот опыт, - "СП"
07:03  Война вакцин - шприцы врачей против перьев журналистов, - И.Титов
01:23  О провале массовой вакцинации в Европе и США. К лету операция "Коронавирус" будет завершена, - В.Прохватилов
00:48  Почему банковский рынок Казахстана неинтересен зарубежным игрокам?
00:45  Пол Робертс: Коллапс Америки близок. Страна больна смертельно - "покойся с миром"
00:41  Цифра бьет деньги. Виртуальные тиски американской экономики, - Валентин Катасонов
00:30  Песков назвал чушью публикации о "дворце" Путина (видео)
00:26  Бывший хозяин Белого дома диктует Байдену китайскую политику, - В.Скосырев
00:23  Реформа государственных компаний в КНР и китайская модель социализма, - В.Пироженко
00:22  Иран готовит создание "шиитского НАТО", - И.Субботин
00:12  Сила интеграции: ЕАЭС планирует укрепить позиции на мировой площадке
00:08  "Полуживая" Италия: как правительство республики спасло себя от развала
Среда, 20.01.2021
20:51  Байдена инаугурировали 46-м презом США: он ничего не перепутал и узнал Обаму!
20:37  Скончался экс-1-й секретарь ЦК ВЛКСМ, посол СССР в Афганистане и министр СНГ Борис Пастухов
19:23  КырЦИК официально объявил Садыра Жапарова победителем президентских выборов
17:50  В Египте раскопали уникально-удивительный погребальный храм царицы Нараат (2300 годы до н.э.)
17:46  Назначено новое руководство "Узметкомбината" - Рашид Пирматов и Дилшод Ахмедов
16:20  Хватит кормить Америку: ЕС решил избавиться от долларового ига
16:15  Как в революционном Ташкенте судили Туркестанского гражданского губернатора графа Доррера (актуальная история), - А.Волосевич
16:12  Религия и революция. Всегда ли религия консервативна? - Д.Уськов
16:07  А вам, слабо? Путин нырнул (и вынырнул) из крещенской проруби (видео)
15:34  Мирзиеев нащупал суть новой идеологии Узбекистана - Доброта... и создал "Институт социально-духовных исследований"
15:29  Альянс Байдена и Навального пошел на штурм Кремля, - М.Ростовский
13:18  Трамп сдал своих сторонников "майдану"? - Игорь Друзь
13:16  Лингвоцид по-украински, - Лев Золотко
13:09  В Таджикистане за год продукты подорожали на 40%. В прикуску с рахмонизмом...
13:07  Казахскоязычные и русскоязычные: возможен ли компромисс?
13:04  "Журналист" и "подхалим": как бы эти слова не стали в Казахстане синонимами…
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США
18:48 21.01.2021

Американцы готовы вновь продемонстрировать военную мощь где-нибудь в тропиках

Текст: Андрей Самохин,
Артур Приймак

Лауреат Нобелевской премии мира, демократ Барак Обама, будучи президентом США, вел четыре войны. Его преемник, республиканец Дональд Трамп предпочитал не умножать число горячих точек, где присутствует американская армия. Эксперты прогнозируют, что новый хозяин Белого дома попробует добиться мира в стране с помощью быстрых победоносных кампаний. В каких регионах мира Джо Байден может начать новые войны?

Последним выступлением Майка Пенса на посту вице-президента Соединенных Штатов стала речь перед военными на базе в штате Нью-Йорк. Уходящий в отставку второй человек в США напомнил офицерам латинское изречение: "Хочешь мира – готовься к войне". Мир Америке, судя по заявлениям Пенса, принес Дональд Трамп, который за четыре года не начал ни одной новой войны, выводил войска из Сирии и Афганистана – и при этом направлял средства из бюджета на поддержку Пентагона, тем самым вернув престиж армейской службе.

Готовиться к войне, исходя из слов Пенса, американцам придется при новом президенте. "В 2016 году мы унаследовали армию, изнуренную постоянными сокращениями бюджета и при этом вынужденную воевать", напомнил Пенс. Столь тяжелое наследство Трампу передал демократ Барак Обама, вице-президентом при котором, как известно, был Джо Байден – победитель нынешней избирательной кампании. "Наши военные за десять лет не видели повышения должностного оклада. За это время Иран разросся по всему Ближнему Востоку, а ИГИЛ* контролировал территорию размером больше, чем весь штат Пенсильвания", – перечислил вице-президент – республиканец некоторые итоги правления предыдущего выдвиженца Демпартии.

Ремарку Пенса о вынужденных войнах времен Обамы можно расценить как указание, что при Байдене Штаты будут ввергнуты в очередную авантюру с экспортом демократии, без всякой гарантии, что это приведет к результатам, нужным Вашингтону. "С Майклом Пенсом в чем-то можно согласиться. Ситуация в США сейчас крайне напряжена, и чтобы отвлечь внимание собственного народа от внутренних проблем, Вашингтон может начать войну. Где именно? Это традиционные горячие точки, которые существуют не один век: Ближний Восток, возможно, Центральная Азия", – считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Не исключено, что демократы задействуют сценарий маленькой победоносной войны, которая "всегда позволяет качать патриотизм" и может отчасти объединить расколотую нацию, полагает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов (РСМД). "Возникает вопрос: при каких условиях американское общество поддержит сейчас военные действия? При определенных условиях американцы, возможно, поддержали бы, например, точечные авиаудары по Ирану. Но – без наземной операции, вовлечения большого количества американских сил и, следовательно, большого числа боевых и санитарных потерь в ходе войны против Ирана", – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт допустил, что ареной для небольшой кампании может стать географически более близкое к США государство – например, в Латинской Америке. Причем маловероятно, что это будет Венесуэла, отметил Кортунов. "Режим Николаса Мадуро мало кому нравится в Латинской Америке и Европе, в Венесуэле сильна оппозиция. В теории, почему бы американцам на своих штыках не принести в эту страну смену режима? – рассуждает эксперт. – Но военная операция по смещению Мадуро может быть только наземной, Латинская Америка – регион с богатой историей партизанских войн. Учитывая достаточное число силовиков, сохраняющих верность президенту, в Венесуэле начнется герилья (партизанская война), и США в ней увязнут надолго". По мнению Кортунова,

Байден как человек, который следит за мнением общественности, постарается избежать долгих сценариев с непредсказуемым финалом.

Целью краткосрочной победоносной кампании может стать политически нестабильное государство меньших, чем Венесуэла, масштабов. "Например, это Никарагуа. Если тамошняя оппозиция начнет активное наступление на сандинистский режим президента Даниэля Ортеги, вошедшим в Никарагуа американцам надо будет только подтолкнуть оппозицию, чтобы сандинисты из этой страны были окончательно изгнаны", – прогнозирует Кортунов. Отметим, что угрозы из Вашингтона в адрес Никарагуа возобновила как раз администрация Трампа – еще в 2018 году тогдашний спецпредставитель президента США по нацбезопасности Джон Болтон включил сандинистский режим в "тираническую тройку" наряду с Кубой и Венесуэлой.

Гендиректор РСМД не исключает, что целью для отработки возможностей армии США может стать один из регионов Африки, "где под давлением кризисов разваливается какая-нибудь страна и нужно ее заново собирать – например, Сомали. Навскидку это может быть Центрально-Африканская Республика (ЦАР), либо одно из государств крайне нестабильной зоны Сахеля – региона к югу от Сахары, простирающегося от Сенегала на западе до Судана на востоке. "Но американцы в Сахеле предпочитали доверять дело французам, а сами стояли за спиной у них", – добавил Кортунов.

"В плане больших конфликтов, велика угроза американо-китайских столкновений в Тайваньском проливе, в Южно-Китайском море, – перечислил гендиректор РСМД. – Возможна эскалация конфликта вокруг Северной Кореи. Эти конфликты могут быть результатом непреднамеренной эскалации – когда небольшой инцидент перерастает в войну". Но это уже другой сценарий, отличный от варианта, что Штаты сознательно начинают где-то войну, заметил Кортунов.

"Что касается операций с применением вооруженных сил – я думаю, что Джо Байден более склонен к этому, чем Трамп,

который был вообще не воином, а акулой бизнеса", – отметил научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", глава президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. По его оценке, президент Байден может "осуществить наподобие повышения присутствия на Ближнем Востоке, что повлечет за собой некие военные действия".

"Принятые ранее решения о выводе американских контингентов из Сирии, Ирака и Афганистана могут быть пересмотрены, – полагает Кортунов. – Надо учесть, что сейчас Вашингтон занят в Сирии поддержкой курдов против находящейся в Северной Сирии турецкой армии". Кроме того, центральное правительство Ирака в Багдаде очень недовольно американским военным присутствием в стране, не исключено, что американские войска скоро перебазируются из центральных районов на север – с целью военной поддержки Иракского Курдистана, полагает руководитель РСМД.

"Военные конфликты при участии США неизбежны, – считает президент Института Ближнего Востока, политолог и востоковед Евгений Сатановский. – Никаких других методов решения внутренних проблем, которых у них сейчас больше, чем когда бы то ни было со времен Гражданской войны, за исключением внешних конфликтов, Америка не знает". По мнению Сатановского, военные операции далеко от границ помогут не только отвлечь граждан от внутриполитического кризиса, но и дадут заработать ВПК.

Добавим, что состав команды Байдена опровергает стереотипы о том, что оружейное лобби играет активную роль лишь при президентах-республиканцах. Как отмечало The Foreign Policy, возможный новый глава Госдепа Энтони Блинкен – владелец консалтинговой фирмы WestExec Advisors, которая с большой вероятностью оказывала услуги оборонке. "Мы по-прежнему верим, что двухпартийная поддержка расходов на оборону сохранится на должном уровне", – еще в ноябре заявила Defense News Кэти Уорден, гендиректор одного из гигантов ВПК – компании Northrop Grumman. Напомним, что в декабре и республиканцы, и демократы дружно согласовали военный бюджет на 2021 год в объеме 740,5 млрд долларов.

При этом готовность американского общества поддержать военные авантюры не следует переоценивать, полагают эксперты. "В политическом и гражданском сообществе присутствуют настроения: войска, возможно, надо сохранять там, где они находятся – в Сирии, Афганистане, Ираке, но не надо посылать военных в другие горячие точки, например, в Ливию", – заметил Кортунов.

"Не думаю, что военная активность будет масштабной, потому что населению США сейчас явно это не нужно, – в свою очередь полагает Лукьянов. – Американцы голосовали за решение своих внутренних проблем – и заниматься внешним экспансионизмом время ушло и, скорее всего, в такой активной форме, как это было про Буше или при Обаме, не будет". В итоге, полагает эксперт, военные усилия Байдена ничего не дадут. Даже если он захочет отвлечь внимание населения от внутренних проблем – это не получится, потому что интерес населения к внешним действиям резко упал, а озабоченность внутренним положением резко выросла. "Стандартная схема маленькой победоносной войны для отвлечения внимания может просто не сработать", – подчеркнул эксперт-международник.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611244080
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилису предстоит работа над законопроектами, важными для экономики страны и социального благополучия граждан
- Премьер-Министр РК А. Мамин с рабочей поездкой посетил Северо-Казахстанскую область
- "13 лет просуществовал, но смысла не обнаружилось"
- Азат Перуашев призвал запретить банкам и налоговикам доводить бизнес до банкротства
- Кадровые перестановки
- О приобретении золотых слитков Национального Банка в 2020 году
- ЕНТ-2021 стартовало в Казахстане
- Фракция "Ак жол" требует защитить женщин от досудебных арестов
- Об экспорте в 2020 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  