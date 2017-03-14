Журналисты, поэты и волонтеры: кто займется нравственными ценностями казахстанцев?

18:53 21.01.2021 Вячеслав Щекунских



На прошлой неделе начал свою работу VII созыв депутатов Мажилиса казахстанского парламента. Сформированы составы семи комитетов и назначены их руководители. В целом депутатский состав нижней палаты обновился на 70%. Поэтому интересно рассмотреть парламентариев в приближении.



Вячеслав Щекунских разобрал персоналии в серии обзоров комитетов Мажилиса для Ia-centr.ru.



Комитет по социально-культурному развитию собрал за своим столом состав интересных личностей, которых условно можно поделить по группам: идеологическое ядро, профессиональные партийцы и новички в политике. Кто есть кто?



Возглавляет этот парламентский орган доктор философских наук Джамиля Нурманбетова, которая в прошлом созыве была в данном комитете рядовым членом.



До выдвижения на выборную должность от партии "Нур Отан" 12 лет проработала первым проректором Евразийского нацуниверситета им. Гумилева. Она - вдова брата супруги первого президента Казахстана Сары Назарбаевой. Сын Джамили Алпамыс упоминался в качестве эксперта Международного финансового центра "Астана", кроме того, недавно создал IT компанию Gocrowd ltd.Всего Нурманбетовой за четыре года парламентской работы подписано 24 коллективных депутатских запроса. Этому депутату свойственна формальность в публичных выступлениях и в ряде случаев - конъюнктурность.



Секретарем комитета стал опытный работник пропагандистского фронта и экс-министр информации Дархан Мынбай. В прошлом созыве он занял кресло в палате вместо ушедшего Маулена Ашимбаева, ставшего первым заместителем партии "Нур Отан" (февраль 2018 г.).Поскольку у журналиста Мынбая есть еще диплом экономиста и геоэколога, он был рядовым членом Комитета по вопросам экологии и природопользования.



До этого Дархан Мынбай меньше года занимал одновременно должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК (14.03.2017-02.2018) и был членом Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017).



Работал завотделом внутренней политики Администрации президента РК в тот период, когда ее возглавлял эмигрировавший из Казахстана Аслан Мусин (с конца 2008 г.; отметим, что покойный сын Мусина продвигал идеи секты коранитов), с января 2012 г. - меньше года руководил министерством культуры и информации. На странице депутата четыре личных запроса, озвученных в парламенте.



Идеологическое ядро



Берик Абдыгалиулы - политолог, аналитик, занимал должности акима городов Аркалык, Жезказган, был замакима Карагандинской области. Много лет является сотрудником Казахстанского института стратегических исследований, также значится руководителем научно-исследовательского центра "Сакральный Казахстан".



В администрации президента Казахстана был главным инспектором отдела внутренней политики, работал в секретариате Ассамблеи народа Казахстана.



Работал директором "Президентского фонда развития государственного языка", а также руководителем научно-методического центра "Архив 2025" (сбор данных исторического наследия казахского народа).



Айдос Сарым - историк, активный участник оппозиционных движений и соорганизатор национал-патриотических организаций.



Был соорганизатором оппозиционного форума "Жана Казахстан" и соавтором меморандума "О признании геноцида казахов".



Работал в Администрации Президента Республики Казахстан, был пресс-секретарем, советником оппозиционной партии "Ак жол"; советником сопредседателя партии "Нагыз Ак жол"; заместителем главного редактора газеты "Жас Алаш".



Руководитель фонда Алтынбека Сарсенбайулы (Сарсенбаева). Вице-президент Казахстанской ассоциации политических исследований.



Член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (с 17.07.2019). Накануне выборов вступил в партию "Нур Отан".



Берик Абдыгалиулы, сблизившись на госслужбе с министром информации Алтынбеком Сарсенбаевым, был руководителем предвыборного штаба оппозиционной партии "Ак жол", которую создал Сарсенбаев совместно с несколькими оппозиционными политиками в 2002 году. Айдос Сарым также работал сначала в министерстве, которое возглавлял Сарсенбаев, а затем в партийных структурах Сарсенбаева.



Сам Сарсенбаев работал в одно и то же время в КазТАГе с Дарханом Мынбаем, оба в разное время возглавляли газету "Оркен - Горизонт". Там же работал и Казыбек Иса.



После гибели Алтынбека Сарсенбаевича Абдыгалиули и Сарым были в руководстве "Фонда Сарсенбаева".



Казыбек Иса - журналист, поэт и писатель. Был председателем совета редакторов газеты "Жас қазақ үні", главным редактором журнала "Жұлдыздар құпиясы". Автор и руководитель проекта "Декабрь-1986" в 10 томах. С 2012 года - зампред партии "Ак жол". С 2019 года - член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан. Много лет активно выступает за продвижение статуса казахского языка в качестве противовеса русскому. "В 2004 году, газета "Жас қазақ үні" двинула "льдины", опубликовав "черный список" депутатов (90% - казахи), которые выступили против казахского языка", - ставит себе в заслугу Казыбек.



"Для того, чтобы казахский язык стал языком межнационального общения, мы все должны приложить усилие. Нужно принять закон "О языке", который обяжет применение государственного языка повсеместно. Настало время убрать из Основного закона 2-й пункт 7-й статьи о статусе русского языка как официального языка межнационального общения, чтобы государственный язык был единственным в этом статусе", - заявлял он.



Жанарбек Ашимжанов - поэт, журналист и главный редактор газеты "Ana tili" ("Родной язык"). Входил в комиссию по земельной реформе, которая была создана в мае 2016 года после волны протестов против "продажи" и долгосрочной аренды земли иностранцам.



Бекбулат Тлеухан - заслуженный артист РК. В парламенте - четвертый срок. В прошлом созыве также был членом данного комитета. Был также вице-министром культуры и общественного согласия, затем - замминистра культуры. В СМИ называют адептом секты салафитов. Супруга его племянника Тогжан Кожалиева - инициатор создания движения или партии "Халыққа адал қызмет" ("ХАК").Судя по всему, эти пятеро депутатов могут стать рупором национальных идей. Они известны среди населения. Придерживаются разных взглядов на общественные и религиозные проблемы, но имеют одну точку сборки - могут найти общую точку зрения в исторических вопросах, что очень важно на казахстанских дискуссионных платформах.



Отдельной графой отметим новичка в политике, но при этом весомую фигуру.



Файзолла Каменов - боевой офицер спецподразделения КНБ, полковник запаса, соучредитель РОО Uran, вошедшего в Народную партию Казахстана.



Uran, пройдя на плечах НПК в парламент, застолбил себе места в трех комитетах нижней палаты. Какова роль этих боевых единиц - еще предстоит выяснить.



Профессиональные партийцы



Елнур Бейсенбаев - политолог, активист, волонтер. Целенаправленно делает карьеру в сфере партийной и общественной деятельности. Был функционером коммунистической народной партии, возглавлял молодежное крыло партии "Нур Отан".



Юрий Жулин - заместитель руководителя центрального аппарата партии Nur Otan, его бывший аким Алматы Бауыржан Байбек забрал в столицу с этой же должности в администрации города - после того как стал заместителем председателя "Нур Отан".



Динара Закиева - тоже функционер "Нур Отан", являлась председателем республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при партии. Дочь генерала КНБ, много лет возглавлявшего погранслужбу страны.



Айгуль Нуркина в прошлом созыве также была членом данного комитета. Это ее третий срок в парламенте. До этого была депутатом Павлодарского облмаслихата. Была секретарем областного филиала партии "Асар" Дариги Назарбаевой, затем - зампредом областного филиала "Нур Отан".



Жанат Омарбекова в прошлом созыве была членом данного комитета. Возглавляла "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат" (2010-2016) и Республиканское общественное объединение "Казахстанская конфедерация инвалидов" (2010).



Жулдыз Сулейменова - со студенческой скамьи на общественной работе. Была заместителем Председателя Республиканского Совета Молодежного крыла "Жас Отан" партии "Нур-Отан" (2006-2007). С 2012 года работала на руководящих должностях в АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы".



Новички в политике



Алия Абсеметова - медиа-волонтер, занимается сбором средств для детей, больных ДЦП и онкозаболеваниями, редактор сайта Uzyn.kz. Член партии Нур Отан, член совета матерей при областной Ассамблее народа Казахстана.



Данные об этой персоне противоречивы. Есть единственная публикация в "Казахстанской правде", где в интервью Алия утверждает, что является соорганизатором благотворительного проекта "Добрянка Казахстан", о котором нет данных ни в СМИ, ни в соцсетях.



То же можно сказать и о ее супруге, который в "Казправде" назван ветеринарным врачом, в других публикациях - предпринимателем, а по официальным данным -является учредителем издательской фирмы. Сама Алия - дочь председателя избирательной комиссии Есильского района г. Нур-Султан. Ее отец Марат Абсеметов - журналист, филолог, профессор. Автор многих работ по теме "Алаш-Орды" и ее идеолога Миржакипа Дулатова.



Зарина Камасова - работала директором клиники микрохирургии глаза в Усть-Каменогорске, была главным офтальмологом Восточно-Казахстанской области и депутатом областного маслихата.



Прошла в парламент благодаря квоте на женский и молодежный состав партсписка "Нур Отан".



Вера Ким - председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть" (с 2012).



В 2016 году Ким В.А. была членом рабочей группы по обсуждению проекта "Закона о волонтерской деятельности". С 2014 года является членом Совета по молодежной политике при Президенте РК.



Гульдара Нурумова - врач-терапевт, была директором медцентра в г. Тараз, руководителем Ассоциации деловых женщин Жамбылской области и депутатом областного маслихата ("Нур Отан").



Лариса Павловец - врач-неонатолог. Работала директором столичной Многопрофильной городской детской больницы №1. Прошла в парламент благодаря квоте на женский и молодежный состав партсписка "Нур Отан".



Макпал Тажмагамбетова - журналистка и поэтесса, известна тем, что читала свои стихи Нурсултану Назарбаеву.



Судя по составу комитета, принцип формирования ядра общественников напоминает список НСОД и Земельной комиссии. Вряд ли была идея переместить общественный протест в стены парламента.



Скорее всего, здесь будет формироваться некий конструктив, поскольку минимум двое из числа активистов - рациональные политики, в свое время демонстрировавшие, что придерживаются национал-патриотических идей.



Исходя из сентябрьского послания президента страны Касым-Жомарта Токаева, комитета коснется работа над разработкой таких направлений, как проекты Социального кодекса, закона "Об общественном контроле".



Возможно, депутаты комитета примут участие в разработке законодательства по совершенствованию системы местного самоуправления, в том числе по внедрению института объединений собственников имущества, по регулированию партийного поля, избирательной системы.



Также есть два сложных направления, обозначенных в программном документе главы государства - формирование жизненных установок нации и грядущий юбилей независимости. Если с последним справятся профильные министерства и акиматы, то с нравственными ориентирами по сей день не справились ни проекты по модернизации сознания, ни "Рухани жангыру".



Под силу ли это журналистам, поэтам и волонтерам, севшим в депутатские кресла - большой вопрос. Источник - ia-centr.ru

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