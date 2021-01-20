Конституционный суд Молдавии лишил русский язык "особого" статуса

19:00 21.01.2021

21 января 2021, Абдулла Шакиров

Конституционный суд (КС) Молдавии признал незаконным межнациональный статус русского языка, сообщила председатель КС республики Домника Маноле.



"Конституционный суд Молдавии постановил признать неконституционным закон о функционировании языков. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения", – передает слова Маноле РИА "Новости".



Как заявил один из авторов обращения в КС депутат Октавиан Цыку, закон о возвращении русскому языку статуса языка межнационального общения является дискриминационным по отношению к молдаванам и представителям других национальных меньшинств в Молдавии, не говорящим на русском языке. Также, по его словам, закон не выносился на публичное обсуждение и вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.



Тем временем Россия выразила сожаление о решении молдавского КС в отношении русского языка, заявив, что оно конъюнктурно, рассказал информированный российский источник.



"Это действительно вызывает глубокое сожаление. Это противоречит и молдавским реалиям, и интересам жителей республики. Это политическое конъюнктурное решение. Русский не перестанет быть языком межнационального общения", – заявил он.



Источник отметил, что 80% жителей Молдавии являются носителями русского языка, а в повседневной жизни его используют 20-25% населения страны. Он также подчеркнул, что "решение КС противоречит европейским стандартам, к которым Молдавия так стремится".



В 2018 году КС Молдавии объявил закон о функционировании языков устаревшим. Закон действовал со времен СССР и рассматривал русский язык как язык межнационального общения в Молдавии. В Молдавии начались акции протеста русскоязычных жителей, однако проблема отошла на второй план на фоне политической нестабильности в стране.



В ноябре Партия социалистов подняла вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов Молдавии. Избранный президент Майя Санду заявила, что это было сделано, чтобы расколоть общество.



Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что русский язык в стране должен обладать особым статусом. Он также высказывался за возвращение русского языка в обязательную школьную программу и укрепление его статуса.