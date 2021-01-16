Ковер для кабмина Аркадага в Туркменабате купили за 765 тысяч манатов

19:04 21.01.2021

14-15 января президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил Лебапский велят, где с участием генерального директора компании CNPC International Turkmenistan Ли Шулян запустил новую газокомпрессорную станцию на месторождении "Малай".



Корреспондентам "Хроники Туркменистана" стали известны некоторые детали визита, оставшиеся за кадром.



До прибытия президента в Туркменабат, вице-премьеры по отдельности провели встречи с руководителями подведомственных им организаций региона, затребовав от них данные об отраслевых проблемах.



Кроме того, с этих руководителей собрали деньги на огромный ковер, висевший на стене зала дворца "Ruhyyet", где прошло выездное расширенное заседание Кабинета Министров 14 января.



Ковер был оценен в 765 тысяч манатов ($218,5 тысячи по госкурсу или $26,9 тысячи по курсу "черного рынка").



Работники предприятий ожидают, что руководство в свою очередь удержит часть денег с их январских зарплат.



Гостей мероприятий поселили в отеле "Джейхун", предварительно переселив проживавших там людей в другие отели, в частности, в отель "Амударья".



Президент, его охрана и несколько человек из делегации CNPC International Turkmenistan остановились в правительственной резиденции.



Впервые для охраны правопорядка не привлекались силы МВД и МНБ из других регионов страны.