 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
19:12 21.01.2021

21 января 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, ЮСАИД обеспечит Минздрав необходимыми для хранения вакцины холодильником и шприцами.

"Как уже известно, мы по механизму COVAX получим 30 тысяч доз вакцины Pfizer на 15 тысяч человек. ЮСАИД купит нам холодильник и шприцы, рассчитанные на 1 миллион 200 доз вакцины. Оборудование получим до июня. Конечно, 1 миллиона доз нам не хватит. Мы заказали вакцину "Спутник V". Россия согласилась предоставить нам 500 тысяч доз бесплатно", - сказал чиновник.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что для вакцинации населения от COVID-19 деньги будут. "Вакцинация - это вопрос национальной безопасности. Деньги будут. Тут вопрос в том, что Минздрав решает некоторые вопросы отдельно, в том числе по выбору вакцины. Решается вопрос транспортировки российской вакцины из Новосибирска", - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, для вакцинации населения, возможно, привлекут и частные медицинские центры.

Она добавила, что вакцинация будет проводиться добровольно.

Источник - 24.kg
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