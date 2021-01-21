Как Киев хочет "реинтегрировать" отпавший от Украины Донбасс и российский Крым, - С.Князев

00:10 22.01.2021

К приходу в США новой администрации на Украине подготовили "встречный план"



Украинское министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий (есть такое ведомство) обнародовало законопроект "о переходном периоде", в котором изложена концепция политики, которую предполагается проводить в случае "реинтеграции" Донбасса и Крыма в состав Украины. Во втором случае речь идет об отторжении от Российской Федерации одного из ее субъектов.



С точки зрения Киева происходящее сейчас – это "конфликтный период", после чего должны наступить "победа" и "постконфликтный период", или "реинтеграция" того, что стало отваливаться от Украины после государственного переворота 2014 года. Кстати, все основные тезисы опубликованного законопроекта прямо противоречат Минским соглашениям.



После гипотетической "реинтеграции" Донбасса и Крыма Киев планирует создать на их территории вместо избираемых органов власти "переходные администрации", в том числе международные (?), для обеспечения "безопасности и правопорядка". Отдельным пунктом в законопроекте значится запрет на ввод на территории, которые Киев считает "оккупированными", миротворцев из стран-членов ОДКБ.



ДНР и ЛНР поименованы в законопроекте "оккупационными администрациями РФ", а народная милиция – "оккупационными силами".



Лапша на уши украинским гражданам



Фото: "Главком"



Ни о каких культурных и языковых правах русских и русскоязычных в документе нет ни слова. Зато упомянуты "унитарность" (Украины) и "неотвратимость наказания за преступления". Подчеркивается, что лица, совершившие правонарушения, направленные "против жизни и здоровья лица, против свободы, чести и достоинства личности, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка", не подлежат амнистии. Под это определение Киев может подвести любого ополченца или представителя администрации ЛДНР.



Все, кто работал в бюджетных учреждениях Донбасса, подлежат, согласно законопроекту, люстрации. Освобождены от нее могут быть только те, кто занимался вопросами "поддержания жизнедеятельности" (например, работники коммунальных служб).



Джулиан Ассанж.



Люстрацию должны проводить "независимые комиссии, сформированные из лиц имеющих высокий общественный авторитет" – так украинские власти именуют ветеранов АТО, национал-радикалов и профессиональных грантоедов. В ходе люстрации Зе-команда намерена полностью заменить состав полиции, судов, прокуратуры, местных органов власти и даже школ. То есть не избегнут расправы и педагоги.



В законопроекте перечисляются меры, направленные на то, чтобы изменить самосознание народа на "реинтегрируемых" территориях с целью "восстановления национальной памяти украинского народа" путем "государственной поддержки изучения украинского языка и истории". Бредовость идеи не смущает: на территориях, которые киевские власти считают "оккупированными", большинство населения – русские, и идея "восстановления" у них "украинской памяти" абсурдна по определению. Это крайнее выражение политики украинизации, проводимой сейчас на подконтрольных официальному Киеву территориях с запретом на использование русского везде, где возможно, – от школ и СМИ до магазинов и кафе.



Учебник истории Украины.



Учебник истории Украины. Фото: "ВКонтакте"



"Такие способы "предупреждения оккупации" выглядят либо насмешкой, либо профанацией", – пишет на сайте "Страна.UA" журналист Александр Шахов.



Документы об образовании, выданные в ЛДНР, власти Украины не признают. Молодежь планируется переучивать по украинским программам.



Для Донбасса и Крыма киевские власти хотят ввести праздники и памятные даты, напоминающие о "российской агрессии", установить специальные мемориалы, переименовать все топонимы, связанные с советским прошлым. Под это предусматривается отдельное финансирование Украинскому институту национальной памяти (УИНП).



На два года в Донбассе (и в российском Крыму!) Украина собирается запретить любые выборы, а потом проводить их только одновременно с общеукраинскими.



Планируется также распространить на территорию Донбасса и Крыма скандальное нацистское законодательство о "декоммунизации". "Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма", – говорит замминистра Инна Голованчук.



Нет нужды особенно распространяться о том, что законопроект, разработанный украинским правительством, полностью отвергает нормы в отношении Донецка и Луганска, предусмотренные Минскими соглашениями 2015 года: особый статус, амнистию, выборы в органы местной власти, наличие собственных правоохранительных органов, независимую гуманитарную политику.



А что касается Крыма, то в этом документе Украина предстает единственным государством мира, чьи притязания на территорию Российской Федерации выражаются в столь бесцеремонной форме и заходят так далеко.



Рассматриваемый документ является провокацией на государственном уровне. Это что-то вроде "встречного плана" по отношению к тому, что предполагает в своей политике на Украине новая американская администрация, учитывая, что еще в октябре Джо Байден опубликовал документ, известный как "Видение отношений Америки с Украиной".



СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 21.01.2021