 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 22.01.2021
00:40  Может ли БРИКС стать альтернативой глобальному человейнику? - В.Малышев
00:37  Кыргызстан почти в десять раз увеличил экспорт скота в Узбекистан
00:24  Хватит обсуждать, что творится в США, - Э.Биров
00:23  Америка переживает подростковый кризис, - Т.Бордачев
00:10  Как Киев хочет "реинтегрировать" отпавший от Украины Донбасс и российский Крым, - С.Князев
00:05  Красно-синий и бело-черный раскол в США, - Д.Минин
Четверг, 21.01.2021
19:13  В Чечне ликвидирован халифатский "амир" Бютукаев и его банда

19:12  Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19
19:10  КазАктриса Бибигуль Суюншалина навсегда эмигрировала в Россию
19:04  Ковер для кабмина Аркадага в Туркменабате купили за 765 тысяч манатов
19:00  Конституционный суд Молдавии лишил русский язык "особого" статуса
18:57  Рабочий спрос: в России планируют упростить въезд для трудовых мигрантов
18:53  Журналисты, поэты и волонтеры: кто займется нравственными ценностями казахстанцев?
18:48  Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США
17:44  Президент Байден сделал первые разрушительные шаги
12:48  Умер экс-министр связи и МВЭС Узбекистана Тохир Рахимов
12:41  46-летняя басмачка возглавляла банду скотокрадов в Костанайской области
10:54  КырМинздрав опять вляпался в скандал. "Мы не отказывались от 1,2 млн вакцин Pfizer..."
10:18  Чей непрофессионализм толще? Мэрия Бишкека разругалась с КырПарламентом
09:19  Минэнерго Узбекистана прокомментировало взрыв и гибель людей на Ново-Ангренской ТЭС
09:05  В Казе окончательно ликвидировали институт ответсеков министерств - "13 лет просуществовал, но смысла не обнаружилось"
08:57  Американская политическая система прогнила насквозь? - Фрэнсис Фукуяма
08:44  Карликовый великан. Мамин остался каз-премьером, поскольку устраивает все политические силы страны, - Д.Ашимбаев
07:32  Помпео - клоун. Пекин жестко ответил на обвинения в "геноциде уйгуров"
07:30  Бывший главнокомандующий ВМС Казахстана адмирал Жанзаков вынужден подрабатывать таксистом
07:27  Больше 10 тысяч этнических кыргызов проживают в... Киргизии нелегально
07:25  Святой Джо. Байден первым указом отменил визовые ограничения в США для кыргызов
07:23  Туркменистан первым в ЦА зарегистрировал вакцину "Спутник V"
07:18  Дворец для хромой утки. Борьба между Навальным и Путиным - не наша война, - Г.Садулаев
07:08  Китай преодолел кризис и показал рост. Как перенять этот опыт, - "СП"
07:03  Война вакцин - шприцы врачей против перьев журналистов, - И.Титов
01:23  О провале массовой вакцинации в Европе и США. К лету операция "Коронавирус" будет завершена, - В.Прохватилов
00:48  Почему банковский рынок Казахстана неинтересен зарубежным игрокам?
00:45  Пол Робертс: Коллапс Америки близок. Страна больна смертельно - "покойся с миром"
00:41  Цифра бьет деньги. Виртуальные тиски американской экономики, - Валентин Катасонов
00:30  Песков назвал чушью публикации о "дворце" Путина (видео)
00:26  Бывший хозяин Белого дома диктует Байдену китайскую политику, - В.Скосырев
00:23  Реформа государственных компаний в КНР и китайская модель социализма, - В.Пироженко
00:22  Иран готовит создание "шиитского НАТО", - И.Субботин
00:12  Сила интеграции: ЕАЭС планирует укрепить позиции на мировой площадке
00:08  "Полуживая" Италия: как правительство республики спасло себя от развала
Среда, 20.01.2021
20:51  Байдена инаугурировали 46-м презом США: он ничего не перепутал и узнал Обаму!
20:37  Скончался экс-1-й секретарь ЦК ВЛКСМ, посол СССР в Афганистане и министр СНГ Борис Пастухов
19:23  КырЦИК официально объявил Садыра Жапарова победителем президентских выборов
17:50  В Египте раскопали уникально-удивительный погребальный храм царицы Нараат (2300 годы до н.э.)
17:46  Назначено новое руководство "Узметкомбината" - Рашид Пирматов и Дилшод Ахмедов
16:20  Хватит кормить Америку: ЕС решил избавиться от долларового ига
16:15  Как в революционном Ташкенте судили Туркестанского гражданского губернатора графа Доррера (актуальная история), - А.Волосевич
16:12  Религия и революция. Всегда ли религия консервативна? - Д.Уськов
16:07  А вам, слабо? Путин нырнул (и вынырнул) из крещенской проруби (видео)
15:34  Мирзиеев нащупал суть новой идеологии Узбекистана - Доброта... и создал "Институт социально-духовных исследований"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как Киев хочет "реинтегрировать" отпавший от Украины Донбасс и российский Крым, - С.Князев
00:10 22.01.2021

К приходу в США новой администрации на Украине подготовили "встречный план"

Украинское министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий (есть такое ведомство) обнародовало законопроект "о переходном периоде", в котором изложена концепция политики, которую предполагается проводить в случае "реинтеграции" Донбасса и Крыма в состав Украины. Во втором случае речь идет об отторжении от Российской Федерации одного из ее субъектов.

С точки зрения Киева происходящее сейчас – это "конфликтный период", после чего должны наступить "победа" и "постконфликтный период", или "реинтеграция" того, что стало отваливаться от Украины после государственного переворота 2014 года. Кстати, все основные тезисы опубликованного законопроекта прямо противоречат Минским соглашениям.

После гипотетической "реинтеграции" Донбасса и Крыма Киев планирует создать на их территории вместо избираемых органов власти "переходные администрации", в том числе международные (?), для обеспечения "безопасности и правопорядка". Отдельным пунктом в законопроекте значится запрет на ввод на территории, которые Киев считает "оккупированными", миротворцев из стран-членов ОДКБ.

ДНР и ЛНР поименованы в законопроекте "оккупационными администрациями РФ", а народная милиция – "оккупационными силами".

Лапша на уши украинским гражданам

Фото: "Главком"

Ни о каких культурных и языковых правах русских и русскоязычных в документе нет ни слова. Зато упомянуты "унитарность" (Украины) и "неотвратимость наказания за преступления". Подчеркивается, что лица, совершившие правонарушения, направленные "против жизни и здоровья лица, против свободы, чести и достоинства личности, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка", не подлежат амнистии. Под это определение Киев может подвести любого ополченца или представителя администрации ЛДНР.

Все, кто работал в бюджетных учреждениях Донбасса, подлежат, согласно законопроекту, люстрации. Освобождены от нее могут быть только те, кто занимался вопросами "поддержания жизнедеятельности" (например, работники коммунальных служб).

Джулиан Ассанж.

Люстрацию должны проводить "независимые комиссии, сформированные из лиц имеющих высокий общественный авторитет" – так украинские власти именуют ветеранов АТО, национал-радикалов и профессиональных грантоедов. В ходе люстрации Зе-команда намерена полностью заменить состав полиции, судов, прокуратуры, местных органов власти и даже школ. То есть не избегнут расправы и педагоги.

В законопроекте перечисляются меры, направленные на то, чтобы изменить самосознание народа на "реинтегрируемых" территориях с целью "восстановления национальной памяти украинского народа" путем "государственной поддержки изучения украинского языка и истории". Бредовость идеи не смущает: на территориях, которые киевские власти считают "оккупированными", большинство населения – русские, и идея "восстановления" у них "украинской памяти" абсурдна по определению. Это крайнее выражение политики украинизации, проводимой сейчас на подконтрольных официальному Киеву территориях с запретом на использование русского везде, где возможно, – от школ и СМИ до магазинов и кафе.

Учебник истории Украины.

Учебник истории Украины. Фото: "ВКонтакте"

"Такие способы "предупреждения оккупации" выглядят либо насмешкой, либо профанацией", – пишет на сайте "Страна.UA" журналист Александр Шахов.

Документы об образовании, выданные в ЛДНР, власти Украины не признают. Молодежь планируется переучивать по украинским программам.

Для Донбасса и Крыма киевские власти хотят ввести праздники и памятные даты, напоминающие о "российской агрессии", установить специальные мемориалы, переименовать все топонимы, связанные с советским прошлым. Под это предусматривается отдельное финансирование Украинскому институту национальной памяти (УИНП).

На два года в Донбассе (и в российском Крыму!) Украина собирается запретить любые выборы, а потом проводить их только одновременно с общеукраинскими.

Планируется также распространить на территорию Донбасса и Крыма скандальное нацистское законодательство о "декоммунизации". "Если мы говорим о декоммунизации, то подход не может отличаться для Донецкой, Луганской областей и Крыма", – говорит замминистра Инна Голованчук.

Нет нужды особенно распространяться о том, что законопроект, разработанный украинским правительством, полностью отвергает нормы в отношении Донецка и Луганска, предусмотренные Минскими соглашениями 2015 года: особый статус, амнистию, выборы в органы местной власти, наличие собственных правоохранительных органов, независимую гуманитарную политику.

А что касается Крыма, то в этом документе Украина предстает единственным государством мира, чьи притязания на территорию Российской Федерации выражаются в столь бесцеремонной форме и заходят так далеко.

Рассматриваемый документ является провокацией на государственном уровне. Это что-то вроде "встречного плана" по отношению к тому, что предполагает в своей политике на Украине новая американская администрация, учитывая, что еще в октябре Джо Байден опубликовал документ, известный как "Видение отношений Америки с Украиной".

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 21.01.2021

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611263400
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилису предстоит работа над законопроектами, важными для экономики страны и социального благополучия граждан
- Премьер-Министр РК А. Мамин с рабочей поездкой посетил Северо-Казахстанскую область
- "13 лет просуществовал, но смысла не обнаружилось"
- Азат Перуашев призвал запретить банкам и налоговикам доводить бизнес до банкротства
- Кадровые перестановки
- О приобретении золотых слитков Национального Банка в 2020 году
- ЕНТ-2021 стартовало в Казахстане
- Фракция "Ак жол" требует защитить женщин от досудебных арестов
- Об экспорте в 2020 году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  