Кыргызстан почти в десять раз увеличил экспорт скота в Узбекистан

00:37 22.01.2021

21 января 2021

Ырысбек Улукбек уулу



В 2020 году Кыргызстан увеличил экспорт крупного и мелкого рогатого скота в Узбекистан в 9,2 раза. Это с учетом запрета на экспорт, который был введен в самый разгар сезона. Но Минсельхоз и поставщики считают, что реальные цифры в разы больше.



За 11 месяцев Кыргызстан поставил в соседнюю республику 10,4 тысячи голов крупного рогатого скота и 36 тысяч голов мелкого. Для сравнения: за такой же период 2019 года экспорт КРС составил всего 574 головы, МРС – 4,4 тысячи.



На Узбекистан пришлось 98% экспорта живого скота - коров, овец и коз. Но данные Нацстаткома не отражают реальный объем поставок, уверены бизнесмены, по их мнению, с учетом контрабанды фермеры продали скота в разы больше.



"Я очень скептически отношусь к данной цифре. Мы тоже анализируем рынок, эти данные не совпадают с реальными [...] Запрет был на руку контрабандистам. Контрабанда как была, так и есть. Причем, активно работает", - говорит в комментариях "Азаттыку" председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров "Кыргызленд" Ленара Ниязбекова.



Доходы от экспорта скота в Узбекистан, опять же по официальным данным, за 11 месяцев составили 13,1 млн долларов. Годом ранее эта цифра едва достигала 1,2 млн долларов. Но реальные суммы в разы больше, считают предприниматели. "Например, наша ассоциация подписала контракты по экспорту МРС на 7 млн долларов. Это только наша ассоциация. По нашей информации, в стране не наберется даже 20 легальных экспортеров", - отмечает Ниязбекова.



19 ноября правительство по рекомендации Министерства сельского хозяйства и мелиорации ввело запрет на вывоз живого скота из Кыргызстана, объясняя свое решение заботой о продовольственной безопасности. Спустя неделю глава Минсельхоза Тилек Токтогазиев пожаловался на массовую контрабанду. "К нам поступает много информации и фактов того, как в южных регионах страны вывозят за границу скот контрабандным путем. Если считать только крупнорогатый скот, то в день переправляется до 1000 голов", - заявил он.



Госпограничная служба в свою очередь выступление Токтогазиева назвала "популистским". ГПС заверила, что постоянно проводит разъяснительную работу с населением приграничных территорий.



Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 километров, из которых 15% все еще остаются неописанными. Но даже на уточненных участках зачастую нет никаких заграждений. Перегнать скот через границу проще простого, рассказывает "Азаттыку" житель Ала-Букинского района, пожелавший остаться неизвестным:



- Покупатели из Узбекистана приезжают сами, либо им помогают наши перекупщики. Покупают по 30-40 - до 100 голов скота. Их все вместе перегоняют через границу. В Ала-Букинском, Аксыйском, Чаткальском, Узгенском районах много открытых местностей, где скот можно перегнать во время обычного выпаса с пастбищ. Кто станет это проверять? В случае чего узбекистанец может просто сказать, что это его скот, который он пасет.



Бум продаж кыргызского скота в Узбекистан произошел после запрета на вывоз животных из Казахстана. В январе 2020 года Минсельхоз Казахстана заявил, что массовый экспорт живого скота для дальнейшей переработки и перепродажи создал основу для спекулятивного роста цен на мясную продукцию.



В 2019 году, по официальным данным, за пределы Казахстана вывезли 156 тысяч голов крупного рогатого скота, 78% которых - в Узбекистан. Также из страны вывезено почти 264 тысячи голов овец, из которых, как отмечается, более половины составляет маточное поголовье. Основным скупщиком мелкого рогатого скота также является Узбекистан.



Запрет вывоза живого поголовья крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп, как утверждает Минсельхоз Казахстана, направлен на увеличение производства и экспорта готовой переработанной продукции. Ведомство также заявило, что запрет позволит сохранить и увеличить поголовье казахстанского скота "в ближайшие годы", а также загрузить мясокомбинаты "качественным сырьем по приемлемым ценам" и нарастить производство и экспорт готовой переработанной продукции.



Точно так же свой запрет уже в ноябре объяснял и Минсельхоз Кыргызстана. Но предприниматели призывают воспользоваться повышенным спросом и наладить стабильные поставки животных. "Мы могли бы систематизировать легальный экспорт и раскрыть свой потенциал. Для этого все возможности у нас есть – и природные ресурсы, и потенциал фермеров. Мы не должны были идти против интересов экономики страны и против фермеров", - сетует председатель Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров "Кыргызленд" Ленара Ниязбекова.



По официальной статистике, продукты в 2020 году подорожали на 17,6%, а свежее мясо - на все 26,3%. На пике цен говядина на рынках подорожала почти до 500 сомов, но запрет немного сбил цену. В декабре говядина в среднем стоила 436 сомов за килограмм.