Может ли БРИКС стать альтернативой глобальному человейнику? - В.Малышев

00:40 22.01.2021

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 21.01.2021 |



Двадцать лет спустя



"20 лет БРИКC" – так называется статья, опубликованная в американском издании Project Syndicate и посвященная объединению Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Автор публикации – Джим О"Нил, британский профессор-экономист, который называет себя создателем аббревиатуры BRIC. Он отмечает в статье, что страны группировки БРИКС занимают более 25 % суши в мире, 40 % населения и имеют совокупный ВВП $15,435 трлн.



Джим О"Нил



Аббревиатура была изобретена Джимом О’Нилом в 2001 году, заявившим, что группа крупнейших развивающихся стран стала оказывать на мировое развитие все возрастающее влияние. Широко известной аббревиатура стала два года спустя, когда банк Goldman Sachs, в котором служил Джим О"Нил, представил доклад "Мечтая с БРИК: путь к 2050 году".



Формально группа БРИКС появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. О’Нил предполагал, что Бразилия, Россия, Индия и Китай изменят свои политические системы ради того, чтобы войти в систему глобальной экономики; при этом Китай и Индия должны были стать доминирующими поставщиками товаров промышленного назначения и услуг, тогда как Бразилия и Россия остаться поставщиками сырья.



Вот и сегодня Джим О"Нил смотрит на мир в глобалистской оптике. Он утверждает, что рост доли экономики стран БРИКС в мировом ВВП будет иметь важные последствия "для системы глобального управления". Будто каждое из этих государств – Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка – не имеет задач вне того, что задумано носителями глобальной власти.



Подробный анализ деятельности БРИКС был сделан на саммите 2020 года, где Россия председательствовала. К 2020 году суммарный ВВП стран БРИКС составил 25 процентов от общемирового (21 триллион долларов), а их доля в международном товарообороте достигла почти 20 процентов (6,7 триллиона долларов). Взаимный экспорт "пятерки" вырос на 45 процентов (с 2015 по 2019 год).



Джим О"Нил признает, что развитие БРИКС идет не так, как он рассчитывал. "Не наблюдается почти никакого прогресса на фронте общего глобального управления даже в условиях смертельно опасной пандемии", – сокрушается британец.



Между тем в 2014 году был создан Банк развития стран БРИКС. Ему еще далеко до того, чтобы встать вровень со Всемирным банком, но с 2015 года министры финансов и руководители центробанков стран этой группы ведут консультации о создании многосторонней финансовой системы – аналога SWIFT. В марте 2019-го было объявлено о создании платежной системы BRICS Pay.



"Я считаю, что БРИКС будет и дальше продвигать своего рода новый миропорядок, – говорит доцент кафедры международной политики факультета международных отношений университета Рио-де-Жанейро Афонсо Веласко. – …Наше видение по различным международным вопросам… естественно, отличается от позиций США и Евросоюза. БРИКС продолжает оставаться очень важным координационным центром в смысле стремления к установлению нового миропорядка".



"Заявленной целью данной группы [БРИКС] является поддержка и объединение развивающихся стран. Она также консолидирует свои усилия для поддержания мира и единства ради ликвидации классового разрыва между разными государствами", – напоминает иранское информационное агентство Fars News Agency.



Чтобы взаимодействие между членами группы БРИКС, а также членов этой группы с другими государствами могло строиться "на принципах уважения устава ООН и базовых норм международного права, суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров" (из выступления президента России Владимира Путина в 2020 г. в Москве на саммите БРИКС), предстоит сделать очень много. В частности, определить международные принципы, способные объединять пять государств на трех континентах не только общими декларативными положениями или, скажем, взаимной торговлей. Не надо закрывать глаза и на противоречия, которые разделяют, например, двух таких членов группы БРИКС, как Индия и Китай.



Выступление Владимира Путина на саммите БРИКС



В западных "мозговых центрах" нередко превозносят достижения БРИКС (этим занимается не только Джим О"Нил). "Государства БРИКС останутся главным источником роста завтрашнего мира, каковым они являются уже сегодня. В будущем вместе они займут доминирующее положение в мировой экономике точно так же, как когда-то это сделали Европа и США", – писало в 2012 году американское издание Foreign Policy.



Однако с точки зрения американского внешнеполитического журнала "доминирующее положение в мировой экономике" государств группы БРИКС никак не должно оспаривать принцип глобального управления под эгидой США. Или, вернее, под эгидой той верхушки американского правящего класса, которая именует себя "глобальной элитой". Поэтому дискуссионным представляется тезис Пекина о том, что для создания "более справедливого рационального мирового порядка" требуется "активно участвовать в глобальном управлении". Участвовать вместе с Соединенными Штатами? Разве США, пока они остаются "глобальной сверхдержавой" (З. Бжезинский), допустят какое-либо участие Китая наравне с ними в чем бы то ни было? Тем более в "глобальном управлении"? Ответ очевиден.



Группа БРИКС не растворится как объединение, если члены этого объединения твердо заявят о себе не как об "участнике глобального управления", а как о многополярной альтернативе однополярному миру – и не только в экономике, но и в политике. Без этого идеологи глобализма поведут дело к утверждению на Земле строя, изображенного философом Александром Зиновьевым в романе-антиутопии "Глобальный человейник" (1997). Там будущее предстает как жизнь в условиях чудовищного социального неравенства, уничтожения семьи, отупения Homo Sapiens из-за передачи логических функций роботам и господства лжи, прикрываемой лозунгами "спасения человечества" ради утверждения власти "глобальной элиты".