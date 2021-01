Япония отрицает отмену Олимпиады в 2021 году

08:31 22.01.2021

Власти Японии опровергли сообщения СМИ об отмене Олимпиады в 2021 году. Ранее об этом сообщила The Times. Источник издания утверждает, что правительство Японии намерено провести соревнования в ближайшую свободную дату - в 2032 году.



"Мы опровергаем это сообщение",- сказал заместитель генерального секретаря Кабинета министров Японии Манабу Сакаи журналистам (цитата по Reuters). Он сообщил, что подготовка к проведению соревнований ведется. По его словам, власти следят за ситуацией в мире, и решение о проведении Игр или об отмене будет принято после. Информацию The Times также опроверг оргкомитет по проведению Олимпиады.



Источник The Times утверждает, что правительство Японии уже пришло к выводу об отмене Олимпийских игр в 2021 году. По его словам, сейчас власти ищут способ проинформировать об этом, "сохранив лицо". Собеседник издания утверждает, что Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа.



Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Глава МОК Томас Бах заявил, что уверен в возможности проведения игр в Токио в 2021 году. При этом около 80% японцев выступают за отмену Игр или перенос.