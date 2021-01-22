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Подходит ли Индии роль охранителя интересов США в Азии? - Е.Пустовойтова
09:28 22.01.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 22.01.2021
Индия в планах Пентагона

Объявленное намерение Индии начать закупки российских ЗРК С-400 в соответствии с подписанным два года назад договором, в принципе, позволяет предположить, что в АТР индийское правительство намерено играть самостоятельно. Однако только предположить. Индийская сторона подписала контракт с "Алмаз-Антеем" на пять комплексов С-400 стоимостью в 5,43 миллиарда долларов, за что Конгресс США пригрозил Индии санкциями в соответствии с законом о противодействии противникам Америки (CAATSA). 15 января министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар заверил прессу, что "Индия строит особое привилегированное стратегическое партнерство с Россией", но ни эти заверения, ни то, что в Индии созданы тренировочные центры подготовки операторов российских платформ ПВО дальнего действия, не отменяют других обстоятельств.

С-400

Австралийская АBC опубликовала секретную стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе (гриф "секретно" с нее должны были снять через 30 лет). В создании этой стратегии и ее подписании участвовали три стороны – бывший президент США Дональд Трамп, бывший премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл, большая часть предложений которого была положена в основу документа, и бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ. Документ был подписан сторонами в 2017 году. То, что он был рассекречен неожиданно, полагают в Национальном колледже безопасности австралийского госуниверситета в Канберре, означает, что администрация Трампа решила закрепить свои приоритеты в политике новой администрации Байдена. Какая же роль в триумвирате США – Япония – Индия оставлена Индии?

Успевшие познакомиться с документом аналитики отмечают, что эта политика направлена против Китая и означает для всех союзников США, что Америка "не уходит, а удваивает усилия по утверждению своего доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе", пишет ABC.

Все 10 страниц документа подтверждают, что усилия США и их союзников в этом регионе будут направлены на сдерживание Пекина. Подписанный документ требует "разработать и утвердить стратегию (1) противостояния устойчивому доминированию Китая внутри "первой цепочки островов" во время конфликта; (2) защищать государства "первой цепочки островов", включая Тайвань, и (3) господствовать во всех сферах вне "первой цепочки островов".

Лидеры США, Японии и Австралии на Филиппинах, 2017

Поясним: "первая цепочка островов" для Китая – это цепь архипелагов от Камчатки на севере до Филиппин и Малайзии на юге, включая архипелаги Сиша (Парасельские острова) и Наньша (Спратли), расположенные в уязвимом для Китая районе, откуда легко создать угрозу его промышленным и административным центрам. А что касается самой болезненной проблемы Поднебесной Тайваня, то американо-японско-индийская стратегия указывает на то, что США должны обладать способностью сдержать и отразить вторжение Китая на Тайвань. Роль Индии, как она предусматривается этой стратегией, такова, что ее намерения дружить с Москвой или Пекином должны быть исключены.

Предполагается, что США будут способствовать "ускорению роста военного потенциала Индии и ее возможностей служить сетевым инструментом безопасности, укрепления основы взаимодействия и оперативной совместимости, расширения торговли оружием и техникой, поддерживать Индию через дипломатические, военные и разведывательные каналы, чтобы помочь в решении континентальных проблем, таких как пограничные споры с Китаем". Отсюда вывод: вооруженный конфликт за кусок высокогорной соляной пустыни в Ладакхе на границе между Индией и КНР, с точки зрения ушедшей американской администрации, не должен был закончиться миром.

Граница в Ладакхе

Граница в Ладакхе

Анализируя содержание рассекреченного документа, вашингтонский The Diplomat считает, что США хотят использовать Индию как "идеологическую альтернативу" коммунистическому Китаю, предлагая китайцам индийскую копию демократии американского образца. "В документе утверждается роль Индии как ключевого партнера по безопасности... Документ также говорит о том, что Индия останется исключительным государством в Южной Азии и сыграет главную роль в укреплении безопасности Индийского океана". Таких реверансов в тексте документа немало.

Однако если Индия согласится с ролью охранителя американских интересов, ей придется еще более активно противостоять китайскому военному присутствию не только в Ладакхе, но и в Южно-Китайском море, и в Афганистане. А также "с пониманием" реагировать на любые политические инициативы Вашингтона в Азии.

Однако что останется тогда от традиционной политики неприсоединения и как отзовется это на ее отношениях с другими странами, в том числе с Россией? Насколько привлекательными окажутся для правительства Н. Моди перспектива наращивания военного потенциала для решения спора на границе с Китаем и обещания Вашингтона решить энергетические проблемы Индии?

Окончательно ответить на эти вопросы непросто. Аналитический центр Asia-Pacific Research отмечает, например, что власти Камбоджи ликвидируют построенную три года назад американскую военно-морскую базу на берегу Таиландского залива, чтобы предоставить место для военно-морского объекта КНР, который должен прикрыть строительство Тайского судоходного канала через перешеек Кра на юге Таиланда; этот канал, как предполагается, сократит на тысячу морских миль путь из Восточной в Южную Азию, то есть в Индию.

Источник - fondsk.ru
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