 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Спектакль с Гуайдо провалился, - Святослав Князев
09:43 22.01.2021

Коллективный Запад тихо убирает со сцены свою южноамериканскую марионетку
Святослав Князев
21.01.2021

На днях ряд западных государств признали свое поражение в венесуэльской авантюре и преподнесли неплохой урок всем "пятым колоннам", действующим в странах, не желающих смириться с диктатом Вашингтона и Брюсселя. Европейский союз официально отказался считать "президентом" Венесуэлы Хуана Гуайдо, скандальная ситуация вокруг которого сложилась в 2019 году, когда он сам себя объявил главой государства.

С 2009 году Гуайдо – член партии "Народная воля", позиционирующей себя, как левоцентристская, но на практике являющейся праволиберальной и прозападной. В политику он ворвался быстро. Выходец из венесуэльского среднего класса успел поучиться в самом дорогом и поддерживающем тесные отношения с ЦРУ вузе США – Университете Джорджа Вашингтона (его в свое время окончил сам Аллен Даллес, и теперь американская разведка набирает в нем кадры), а затем – за считаные годы прошел дорогу до депутата национального парламента. Уже в 2010-м он был избран "резервным", а в 2015-м – действующим парламентарием. Еще четыре года спустя Гуайдо стал спикером Национальной ассамблеи, вскоре после чего в одностороннем порядке, без каких-либо на то оснований, объявил себя главой государства.

Судя по тому, что буквально за несколько часов начинающего узурпатора признали власти США, а затем еще около 50 стран Запада и их вассалов, попытка захвата власти в Венесуэле силами Гуайдо была очень похожа на операцию, за которой могли стоять только американские спецслужбы.

Законный президент республики Николас Мадуро, естественно, притязания самозванца не признал, и Гуайдо никакой реальной власти получить не смог. Однако узурпатор регулярно призывал народ Венесуэлы к участию в массовых беспорядках, а западные страны – к введению санкций против своей же страны. Гуайдо отчаянно пытался переманить на свою сторону венесуэльских военных, но у него ничего из этого не вышло.

В 2019 году сорвалось восстание, которое попытались поднять в Венесуэле несколько перешедших на сторону Гуайдо военных, а в 2020-м – венесуэльские силовики пресекли попытку вторжения в страну группы американцев, среди которых были агенты государственных структур США.

Пытаясь захватить власть, Гуайдо многое пообещал венесуэльцам, и даже приобрел на некоторое время определенную популярность. Однако вскоре стало ясно, что все его лозунги – не более чем дешевый популизм, а от поддерживаемых им санкций страдают простые люди. В итоге рейтинг как самого Гуайдо лично, так и связанных с ним сил обвалился.

На парламентских выборах 2020 года с огромным перевесом победил ориентированный на законную власть альянс под названием "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Часть проамериканских сил, зная о падении своего рейтинга, сразу отказалась участвовать в выборах. А те прозападные партии, которые решились на предвыборную гонку, потерпели жестокое поражение.

На фоне падения популярности команды Гуайдо западные страны стали пересматривать отношение к своему миньону. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении назвал Гуайдо не президентом, а одним из "политических деятелей и деятелей гражданского общества".

Причем заявление было согласовано с 27 странами-членами ЕС.

"Текст отражает позицию ЕС, а позиция ЕС говорит о том, что мы рассматриваем Хуана Гуайдо и членов последнего демократически избранного института, которым является уходящее Национальное собрание, как особо важных собеседников…рыми мы продолжим работать", – дипломатично отметил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.

США и Великобритания пока не заявляли об изменении своей позиции по венесуэльскому вопросу, однако им сейчас явно не до ситуации в Каракасе. В Вашингтоне кипят страсти вокруг передачи власти новому президенту, а в Лондоне – обсуждаются условия Брексита.

Хуан Гуайдо, еще недавно так дерзко ведший себя с политическими оппонентами, остался у разбитого корыта, и, по мнению некоторых экспертов, может и вовсе покинуть страну.

История Гуайдо – симптоматична. Запад в целом, и США – в частности, уже неоднократно делали ставку в разных странах на политиков с сомнительной репутацией, противопоставляя их местным патриотам. Однако если те публично дискредитировали себя или банально не могли до конца выполнить поставленные перед ними задачи, Вашингтон и Брюссель быстро забывали о таких "союзниках".

А теперь стоит хорошенько подумать политикам на постсоветском пространстве, считающим себя "друзьями Запада". Если они думают, что они ближе к руководству США или ЕС, чем тот же Гуайдо, то очень сильно ошибаются…

Источник - stoletie.ru
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