 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Богадельню елба-дури - "Институт общественной политики партии Nur Otan" возглавила Мадина Нургалиева
10:24 22.01.2021

Назначен директор Института общественной политики партии Nur Otan

Директором Института общественной политики Nur Otan стала Мадина Нургалиева, сообщает пресс-служба партии.

Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек поставил перед новым руководством учреждения ряд первостепенных задач, в том числе по проведению социологических исследований в соответствии со социально-политической повесткой.

По его словам, необходимо проводить точечные и качественные исследования, направленные на конкретные страты. Они должны показывать насколько качественно проводится работа по реализации Предвыборной программы партии, достигаются ли индикаторы и показатели, как население на местах ощущает эффект от реализации предвыборных программ и др.

Мадина Нургалиева в разные годы работала научным сотрудником в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования, руководителем экспертно-прикладного отдела в Институте политических решений, заведующим отделом социально-политических исследований, главным научным сотрудником, заместителем директора в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

До назначения была руководителем Отдела социологических исследований КИСИ.
Кандидат политических наук. В 2003 году окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Политология", в 2008 году аспирантуру в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования.

Ранее занимавшая эту должность Юлия Кучинская стала депутатом фракции Nur Otan в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1611300240
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