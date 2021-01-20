Богадельню елба-дури - "Институт общественной политики партии Nur Otan" возглавила Мадина Нургалиева

10:24 22.01.2021

Назначен директор Института общественной политики партии Nur Otan



Директором Института общественной политики Nur Otan стала Мадина Нургалиева, сообщает пресс-служба партии.



Первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек поставил перед новым руководством учреждения ряд первостепенных задач, в том числе по проведению социологических исследований в соответствии со социально-политической повесткой.



По его словам, необходимо проводить точечные и качественные исследования, направленные на конкретные страты. Они должны показывать насколько качественно проводится работа по реализации Предвыборной программы партии, достигаются ли индикаторы и показатели, как население на местах ощущает эффект от реализации предвыборных программ и др.



Мадина Нургалиева в разные годы работала научным сотрудником в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования, руководителем экспертно-прикладного отдела в Институте политических решений, заведующим отделом социально-политических исследований, главным научным сотрудником, заместителем директора в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.



До назначения была руководителем Отдела социологических исследований КИСИ.

Кандидат политических наук. В 2003 году окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Политология", в 2008 году аспирантуру в Институте философии и политологии Комитета науки Министерства образования.



Ранее занимавшая эту должность Юлия Кучинская стала депутатом фракции Nur Otan в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.