 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Пекин пытается задобрить новую администрацию США, - Le Figaro
13:36 22.01.2021

22 января 2021 г.
Себастьян Фалетти | Le Figaro

(...) "Скатертью дорога!" В язвительной редакционной статье официального информационного агентства "Синьхуа" Пекин не старался быть деликатным, приветствуя уход госсекретаря Дональда Трампа Майка Помпео. Представитель министерства иностранных дел Хуа Чуньин сравнила его с "клоуном апокалипсиса", запретив въезжать на территорию Китая ему и 27 официальным представителям уходящей администрации", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"Этот прощальный подарок является ответом на последние нападки Помпео, который обвинил Китай в "геноциде" в отношении уйгуров в Синьцзяне и организовал диалог в формате видеоконференции между президентом Тайваня Цай Ин-вэнь и постоянным представителем США при ООН Келли Крафт", - говорится в статье.

"(...) В четверг Китай резко изменил тон, чтобы приветствовать инаугурацию Джо Байдена и протянуть ему руку. "Президент Байден несколько раз подчеркнул в своем выступлении слово "единство". Именно в этом на сегодняшний день мы нуждаемся в китайско-американских отношениях", - заявила Хуа.

"(...) Китай и Соединенные Штаты "обязаны" сотрудничать, чтобы "доброжелательные ангелы" одержали победу над "силами зла", - предупредила Хуа, - несмотря на то, что над Азией нависла угроза новой холодной войны.

"Такой призыв сигнализирует о желании президента Си Цзиньпина перевернуть страницу Трампа, отмеченную непредсказуемыми ударами, и восстановить нормальную форму отношений с Вашингтоном. Проблема неотложная, поскольку наиболее авторитарный лидер со времен Мао Цзэдуна стремится к стабильности, дабы полностью возродить экономику, серьезно пострадавшую от эпидемии Covid в прошлом году, и надеется на полное восстановление в 2021 году по случаю столетнего юбилея партии, что является важным шагом на пути к возрождению Китая, которое должно завершиться до 2049 года, - указывает автор статьи. "Китай не питает иллюзий по поводу Байдена, но он хочет стабилизировать отношения, чтобы обеспечить прогресс на торговом фронте. И предотвратить риск прямой конфронтации", - считает Ши Иньхун, профессор Университета Жэньминь в Пекине.

"Красные стратеги знают, что демократическая администрация заняла твердую позицию в отношении Пекина и будет охвачена пандемией еще много месяцев, - говорится в публикации. "В такой напряженной обстановке встреча на высшем уровне не может состояться быстро", - полагает Чен Ци, эксперт из Университета Цинхуа.

"(...) Вооружившись своим мастерством в борьбе с Covid, режим призывает новую команду положить конец наследию Трампа и сделать первый шаг в улучшении отношений на равных, отказавшись от идеологического крестового похода Помпео, - отмечает журналист. "Если администрация Байдена находит удовольствие в демократической дипломатии, то лучше сначала навести порядок у себя дома, чтобы не стать объектом насмешек", - предупреждает в China Daily Чжан Чжисинь из Китайской академии современных международных отношений, указывая на политический и эпидемический хаос в США".

"Такие предупреждения не испугали Энтони Блинкена, назначенного госсекретарем США, который в своем выступлении перед Сенатом вынес суждение о том, что Трамп "был прав", заняв "жесткую позицию в отношении Китая", и пообещал придерживаться этого курса, но изменить "тактику", подчеркивая важность альянсов. И перенял обвинения в "геноциде", выдвинутые Помпео в деле Синьцзяна, которое уже угрожает воспламенить двусторонние отношения", - пишет Le Figaro.

"(...) За примирительным тоном, афишированным в обращениях, Пекин готовится к долгосрочному и драчливому противостоянию и без всяких комплексов щеголяет своей уверенностью в себе перед лицом ослабленной, на его взгляд, Америки, в полном убеждении, что ветры истории дуют в его пользу", - резюмирует Себастьян Фалетти.

Источник: Le Figaro

Источник - inopressa.ru
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