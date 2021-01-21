 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мирзиеев изучил 544 бух-махалли и с удивлением обнаружил в Бухаре "коррупцию и взяточничество"
14:39 22.01.2021

"Бухара на 10 лет отстает от других областей" - президент
"Бухара на 10 лет отстает от других областей. Не искоренена коррупция, взяточничество", - заявил президент Шавкат Мирзиеев. Он отметил, что область имеет большой потенциал, подчеркнув, что "мировоззрение хокимов районов, руководителей секторов должно измениться".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 22 января выступил на внеочередной сессии Бухарского областного кенгаша народных депутатов с докладом по задачам социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба главы государства.

"На вопрос „Удовлетворительно ли нынешнее развитие Бухары?" мой ответ: нет. Регион на 10 лет отстает от других областей. Не искоренена коррупция, взяточничество. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет 50% - почерк былых времен. Область имеет большой потенциал в сферах промышленности, услуг и предпринимательства. Мировоззрение хокимов районов, руководителей секторов должно измениться", -подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

Он отметил, что будет внедрена новая система по изучению на уровне махаллей проблем и возможностей, обеспечению занятости и источников дохода населения.

"Отныне наше общество будет идти по новому курсу, где большой силой станет махалля. Если председатель махалли - человек образованный, самоотверженный, то и настроение людей, экономика будут другими", - заявил президент.

В регион была направлена рабочая группа, руководители министерств, ведомств и коммерческих банков закреплены за городами и районами. Изучены все 544 махалли, из которых 333 отнесены к удовлетворительной, 182 - средней, 29 - низкой категории развития. Выявлены резервы для создания источников дохода населению.

Президент также коснулся проблемы безработицы. Он дал указания по созданию новых рабочих мест и условий для самозанятых. На проекты семейного и молодежного предпринимательства будет выделено 390 млрд сумов льготных кредитов. В каждом районе на базе профессиональных школ будут созданы моноцентры.

Для Бухарской области сформированы 713 инвестиционных проектов на сумму около 19 трлн сумов для реализации в 2021-2022 годах. Из них в текущем году будут реализованы 555, планируется создать более 14 тысяч новых рабочих мест.

Президент, кроме того, указал, что необходимо полностью задействовать потенциал сферы услуг, в том числе развивать паломнический туризм. Он поручил восстановить исторический центр Гиждувана и превратить его в музей под открытым небом, организовать центр этнотуризма в селе Ширин Вабкентского района, создать комплекс "Эпоха Ибн Сины" в селе Афшона Пешкунского района. Глава страны также предложил провести Международный фестиваль бухарского златошвейного и ювелирного искусства.

В этом году в Бухаре откроется президентская школа, будут организованы 16 школ с уклоном на математику, информационные технологии, химию, биологию и физику. Намечено также реконструировать 18 школ.

"У молодежи очень много идей, устремлений. Если мы создадим условия, подставим плечо, в будущем они раскроют свою силу и возможности", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Источник - gazeta.uz
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