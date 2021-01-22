Таможенная служба Таджикистана: орган, заполняющий бюджет или обдирающий его? - Хурсанд Хуррамов

15:03 22.01.2021

Быть сотрудником Таможенной службы в Таджикистане считается привилегией и априори указывает на состоятельность человека. Независимые эксперты называют этот орган наиболее коррумпированной структурой в составе правительства.



Однако сами таможенники не совсем согласны с такими оценками и считают, что недостатки в работе ведомства давно устранены.



Азиз (имя изменено) бывший сотрудник Таможенной службы Таджикистана, который несколько лет назад попал под сокращение и был уволен. Его карьера в ведомстве продолжилась около десяти лет в нескольких региональных отделениях по стране и на двух пограничных пунктах.



"В то время, когда я только устраивался на работу, за место в таможне просили от пяти тысяч долларов и выше. Важно было войти в систему и двигаться самому, налаживать связи. Мне частично это удалось сделать, но влиятельных покровителей за мной не было, и в итоге я попал под сокращение", - рассказывает Азиз.



Наш собеседник отказался отвечать на вопрос о том, платил ли за свою должность, но отметил, что за последние годы, идет строгий отбор на конкурсной основе, и принципы трудоустройства Таможенной службе сильно изменились.



Сущее и должное

Таджикская таможенная служба была образована 22 января 1992 год, а с 1993 преобразовалась в Государственный таможенный комитет. На эту службу возложено как регулирование внешнеэкономической деятельности, так и правоохранительная деятельность, состоящая в основном из борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил, незаконного обращения наркотических средств, огнестрельного оружия, боеприпасов, вывоза предметов исторического и культурного достояния народов, осуществление контроля над вывозом важных стратегических товаров и многие другие задачи.



Здание Таможенной службы Таджикистана в Душанбе

Здание Таможенной службы Таджикистана в Душанбе

Вместе с укреплением государственных институтов после гражданской войны, открытием границ и налаживанием экономических связей Таможенная служба становилась все более влиятельным органом. К 29-летию Таможенной службы ее доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений в бюджет страны повысилась до 30%. Но вместе с тем, увеличилась и критика в ее адрес из-за расцвета в системе коррупции.



"То, что это одно из наиболее коррумпированных ведомств страны, известно всем, занимаются этим практически все сотрудники, от рядового служащего до начальника, кто сколько сможет, и, кажется есть за счет взяток конкретные отчисления также верхам. Но другое дело конкретные факты, которых получить очень сложно", - говорит экономический обозреватель Пайрав Чоршанбиев.



Статистика как аргумент

Главным аргументом критикующих деятельность таджикской таможни является расхождение в статистике с главными торговыми партнерами - Китаем, Узбекистаном, Россией и.т.д.



Впервые об этой проблеме заговорили в 2013 году. Тогда данные Министерства коммерции Китая примерно в 2,5 раза превышали данные статистики Таджикистана. С тех пор ситуация не сильно изменилась, однако в Таможенной службе Таджикистана расхождение связывают с разными правилами таможенного учета, а также с транзитом китайских товаров через территорию Таджикистана. В разное время в СМИ говорилось о том, что в Таможенной службе наблюдается практика пропуска товаров без прохождения соответствующих процедур, от чего проигрывает бюджет и нарушается принцип здоровой конкуренции на рынке.



Президент осведомлен

Наиболее показательным случаем была ситуация с 32-летним начальником таможенного терминала "Душанбе-1" Шахбозом Раджабзода, которого Эмомали Рахмон в мае 2019 года официально уличил в коррупции и потребовал вернуть награбленные средства государству. Раджабзода был прощен президентом и по неподтвержденным данным даже получил другую должность в правительстве.



Шахбоз Раджабзода

Шахбоз Раджабзода

На том же совещании президент обвинил руководство ведомства в бездействии, в то время как сотрудники разделили между собой КПП и как контролируют перевозку товаров по-своему.



"Существует два пути контрабанды товаров:



1. Когда машина проезжает, камера снимает. Снимают государственные номера и устанавливают их на вторую и третью машину. На самом деле проезжают 2 машины, но регистрируют только одну.



2. Когда товар прибывает на КПП, сотрудники сговариваются с владельцами товаров, снижают стоимость, ставят цены как хотят", – заявил тогда президент Эмомали Рахмон.



По его словам, вся эта контрабанда "осуществляется при поддержке высокопоставленных сотрудников таможенной службы".



За критикой президента последовала проверка ведомства в результате которой, более 100 сотрудников были уволены, а 36 понижены в должностях.



"Ситуация в корне изменилась"

Попытки Радио Озоди получить официальный комментарий от Таможенной службы о своей деятельности не увенчались успехом. Однако по словам экс-сотрудника пресс-службы ведомства Нурулло Шарипов, проблемы в ведомстве решены.



"Сейчас это структура, невзирая на сложности пандемии очень достойно ведет свою работу. После проверки правительства, не соответствующие лица были уволены с работы и теперь Таможенная служба может однозначно утверждать, что там работают только профессионалы",- утверждает Шарипов. По его словам, сейчас действует автоматическая система учета всех товаров, которые поступают в страну и поэтому вопрос не соответствия статистики решен.



Саидджафар Усмонзода

Саидджафар Усмонзода

Аналогичную оценку действиям Таможенной службы дает и депутат парламента Лидер демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода.



"Нельзя сказать, что в таможенной системе у нас нет проблем. Проблемы есть и к нам с ними обращаются граждане, которые жалуются на поборы со стороны таможенников и мы на заседаниях говорим об этих проблемах руководству этой службы. Но в целом, само руководства Таможенной службы показывают хороший результат, если смотреть на то, как они работают, предоставляют отчеты и.т.д. Проблемы в отдельных лицах, которые злоупотребляют в системе своим положением и занимаются коррупцией", - уверен законодатель.



Преступление и наказание

За последние несколько лет к длительным годам заключения за контрабанду приговаривались несколько сотрудников Таможенной службы. Независимые эксперты сомневаются, что речь идет о системной борьбе против коррупции. "Тех, кого осуждают за коррупцию, это, скорее, связано с другими причинами: когда сотрудник становится неугодным, ищут под ним то, за что можно наказать", - поясняет экономический обозреватель Пайрав Чоршанбиев.



Согласно официальной статистике Агенства по борьбе с коррупцией в Таджикистане за 2019 год, в тройку самых коррумпированных сфер входят образование, здравоохранение и Госкомитет по землеустройству. Таможенная служба в этом списке не числиться.



22.01.2021

Хурсанд Хуррамов