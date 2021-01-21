 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"После Covid, как после войны, наступит иррациональное изобилие?" - Ален Фрашон
15:05 22.01.2021

21 января 2021 г.
Ален Фрашон | Le Monde
"После Covid, как после войны, наступит иррациональное изобилие?"
"(...) Будет "после". Мы вернемся на стадионы, на террасы кафе, в кино и на музыкальные фестивали для ностальгирующих по 1960-м. Будем прижиматься друг к другу. Мы вернемся к стойке соседнего пивного бара и без масок будем ходить по музеям. Нам гарантируют этакий коллективный разгул, фиесту до рассвета, "бум" экономики на фоне технологического взрыва. Неужели, как нам говорят, после Covid, как после войны, наступит иррациональное изобилие?" - пишет обозреватель Le Monde Ален Фрашон.

"(...) Западные экономики по-прежнему опустошены постоянно меняющимся вирусом Covid-19, но в воздухе уже витает намек на оптимизм. В заголовке британского еженедельника The Economist на этой неделе красуется вопрос: "Ревущие 2020-е?" Мы будем на пороге цикла экономического роста и художественного обновления. Все это будет поддерживаться исключительным технологическим творчеством. Жизнь в эпоху вируса значительно увеличила цифровое поле. Эффективность разработки вакцины менее чем за год может указывать на жизнеспособность инноваций. В большинстве западных стран растут бюджеты на исследования и разработки", - говорится в статье.

"Есть основания надеяться, что новая волна инноваций вскоре сможет обратить вспять падающий динамизм экономики", - пишет The Economist. Мы извлекли уроки из прошлого. Кризис SARS-CoV-2 превосходит по размаху кризис, разразившийся на Уолл-стрит в 2008 году. На этот раз демократ Джо Байден с ассигнованиями почти в 2 триллиона долларов не скупится на бюджетное стимулирование. Он скорее рузвельтовец, чем обамовец", - передает Фрашон.

"В 2021 году ситуация серьезно улучшится", - сказал в интервью The New York Times экономист Пол Кругман. Лауреат Нобелевской премии по экономике дает президенту Байдену четыре совета: поставить все влияние федерального государства на службу экономике; не беспокоиться о государственном долге (процентные ставки останутся низкими); не беспокоиться о возвращении инфляции (которая не будет грозить); не искать компромисса с республиканской оппозицией (по природе своей склонной к возражениям)".

"В Европейском Союзе действует та же доктрина экономической политики, что и в Лондоне. Covid-19 похоронил строгую бюджетную экономию. Нам хочется верить, что процентные ставки останутся низкими, что позволит получить дополнительный государственный долг без нагрузки на государственные финансы. Мы вытеснили инфляцию за пределы наших ближайших горизонтов. Экономическую политику определяют положительные ожидания, - отмечает обозреватель. - Центральные банки и казначейства действуют в том же ключе: "Полный вперед, и тем хуже для торпед", - говорит Кругман, заимствуя лексику бесстрашного командующего крейсером".

"(...) Проблема будет политической, говорит Лоуренс Бун, главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития. Общественное мнение восстанет против новой жесткой бюджетной экономии или повышения налогов, если правительства захотят слишком быстро вернуться к уровню дефицита или долга до пандемии, поясняет она".

"Сегодняшний макроэкономический волюнтаризм был бы либо бессмысленным, либо недолговечным, если бы его единственной перспективой стал возврат к вчерашнему дню, к тому, чтобы жить "как раньше". Covid-19 ставит под сомнение наши отношения с другими биологическими видами. Это выходит далеко за рамки борьбы с глобальным потеплением, которая обычно включается в меры финансового стимулирования. Болезнь, передаваемая от одного вида к другому, подчеркивает уникальность мира, к которому мы принадлежим", - считает Фрашон.

"Об этом ярко и красноречиво пишет Эрик Орсенна в своей последней книге "Свиньи, путешествие в страну живых " (издательство Fayard / Stock, 2020). Член Французской академии, но в еще большей степени духовный сын энциклопедистов, Орсенна исследовал историю и географию давних дружеских отношений между человеком и scrofa domesticus - домашней свиньей, которая генетически является одним из животных, наиболее близких к человеку, без которых человек был бы в жалком состоянии", - отмечает издание.

"(...) Нельзя злоупотреблять территорией одних, не подвергая опасности других. (...) Отсюда следует, что "искоренить летучих мышей, - отмечает Орсенна, - значит навсегда лишить себя возможности разгадать одну из величайших загадок природы, с тем, чтобы подражать ей: это их иммунологическая гениальность, их способность жить без каких-либо проблем, имея 40 самых грозных вирусов". Лучше защитить их. "После" наступит, но ему придется немного приблизиться к лону природы", - резюмирует Ален Фрашон.

Источник: Le Monde

Источник - иноПресса
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