Пробить Анзобскую пробку. Таджикистан и Иран подписали соглашение о достройке тоннеля "Истиклол"

15:36 22.01.2021

Таджикистан и Иран решили достроить тоннель "Истиклол"



Таджикистан и Иран подписали соглашение о достройке тоннеля "Истиклол". Этот тоннель пролегает под высокогорным перевалом Анзоб и соединяет центр Таджикистана с севером страны



По сообщению иранских СМИ, документ был подписан 20 zydfhz в присутствии министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима, посла Ирана в Таджикистане Мухаммадтаки Сабери и главы иранской компании "Фароб" Али Вакили. Сообщается, что соглашение предусматривает выполнение работ по проектированию, закупке и установке систем вентиляции, освещения, надзора за безопасностью и пожаротушению.



Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим на церемонии подписания соглашения заявил, что строительство тоннеля под перевалом Анзоб началось еще в советское время, но по разным причинам осталось незавершенным. Работы возобновились в 2003 году после подписания соглашения между правительством Таджикистана и иранской компанией Sobir. По словам министра, в 2006 году тоннель был сдан в эксплуатацию, но долгие годы функционировал без освещения, систем вентиляции и вытяжки воздуха. Водители жаловались, что из-за протечка внутри тоннеля грунтовых вод движение по тоннелю небезопасно. В 2011 году в тоннеле "Истиклол" были проведены дренажные работы, но внутри по-прежнему темно и сыро.



О сумме, необходимой для достройки тоннеля, не сообщается. Ранее сообщалось, что каждая сторона вложит в финансирование работ на его стройплощадке по $5,5 млн, причем Иран безвозмездно.



Строительство тоннеля "Истиклол" началось в сентябре 2003 года иранской компанией Sobir. На осуществление проекта Иран выделил $31 млн. долларов, из которых 10 млн. были выделены в качестве гранта и $21 млн. в качестве кредита. Правительством Таджикистана было выделено $7,8 млн.



Напомним, Анзобский автомобильный тоннель (тоннель "Истиклол") расположен в 80 км севернее Душанбе между Душанбе и Худжандом, его длина 5,2 км. Он создан для прохождение через Гиссарский хребет и обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными и южными районами Таджикистана. В зимний период в течение 6 месяцев проезд в северные районы Таджикистана через Анзобский перевал был закрыт. Автомобильный тоннель сокращает на 30 км дорогу между Худжандом и Душанбе.