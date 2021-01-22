Кто у Клары украл...? Одна только Сооронкулова пытается через суд оспорить коронацию Жапарова

16:36 22.01.2021 Началась подготовка к инаугурации Садыра Жапарова, его соперница по выборам обратится в суд



Центризбирком официально объявил результаты досрочных президентских выборов и референдума. В соответствии с этим определена дата вступления на должность президента Садыра Жапарова. Но тема законности участия избранного президента в выборах закрыта не для всех кандидатов в президенты и членов ЦИК.



Центризбирком большинством голосом принял итоги выборов, при этом два члена комиссии выразили особое мнение. ЦИК сообщила, что аннулированные результаты голосования на 8 участках и 10 участках по референдуму никак не повлияли на общие итоги выборов президента. Кандидат в президенты Клара Сооронкулова заявила, что намерена оспорить в суде итоги выборов.



Правительство ушло в отставку



На следующий день после объявления Центризбиркомом итогов голосования Садыр Жапаров подал в отставку с должности главы правительства. На основании поданного им заявления исполняющий обязанности президента спикер парламента Талант Мамытов подписал указ "О прекращении полномочий премьер-министра и правительства КР". В соответствии с Основным законом в период сложения полномочий премьер-министром правительство в полном составе уходит в отставку и до формирования нового кабинета его члены работают исполняющими обязанности.



По Конституции кандидатура будущего премьер-министра предлагается коалицией парламентского большинства. Как сообщил глава коалиции Иса Омуркулов, кандидат на пост главы правительства будет выдвинут после инаугурации президента.



Тем временем стало известно, что церемония инаугурации Садыра Жапарова, победившего на президентских выборах, пройдет 28 января в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в городе Бишкеке. В связи с этим и. о. президента, спикер парламента Талант Мамытов подписал указ о подготовке и проведении торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного президента, создан организационной комитет по подготовке и проведению инаугурации, который уже начал свою работу.



"Эффект" Садыра Жапарова и Центральная Азия

Новость об инаугурации вызвала неоднозначные мнения в обществе. В связи с этим аппарат президента был вынужден дать разъяснения.



Как подтвердил "Азаттыку" руководитель пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов, Садыр Жапаров высказался против того, что на церемонию вступления на должность президента будет потрачено 10 млн сомов. Также он предложил не перекрывать улицы Бишкека в день инаугурации, а само мероприятие провести скромно. "Оргкомитет по проведению инаугурации президента рассмотрит и примет решение, учитывая данное предложение", - сказал Анаркулов.



Ранее у себя на странице Фейсбук Адинай Марипова, которая на прошедших выборах в парламент баллотировалась в депутаты ЖК от партии "Мекенчил", со ссылкой на Садыра Жапарова писала, что излишних затрат на инаугурацию не будет. "Жапаров войдет в филармонию через центральный вход, произнесет клятву и выйдет обратно. После того, как он вступить в должность президента, будет отменено сопровождение сотрудниками ГАИ и перекрытие дорог", - сообщила она.



Днем ранее, 21 января, руководитель пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулов озвучил "Азаттыку" сумму, которая будет выделена оргкомитету на проведение торжественных мероприятий.



"Оргкомитет рассмотрит число гостей, которые будут приглашены на инаугурацию. Будут приняты меры безопасности, связанные с пандемией. Все приглашенные гости должны сдать ПЦР-тесты. У них должна быть справка о результатах теста, об этом мы заранее предупреждаем. В филармонии 1100 посадочных мест. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, рассадку гостей в зале будем решать совместно с Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом. Кто будет приглашен на торжество - это будет решать оргкомитет. Звучат предложения пригласить простых граждан, а не высокопоставленных чиновников, как раньше", - рассказал Анаркулов.



За голосованием 10 января последовали требования о реформе ЦИК

21 января во второй половине дня на полчаса были перекрыты проспект Чингиза Айтматова и участок проспекта Манаса - от госрезиденции "Ала-Арча" до проспекта Чуй. Это привело к образованию заторов на центральных улицах города. Неожиданное перекрытие дорог вызвало недовольство жителей столицы и водителей.



Чуть позже пользователи соцсетей опубликовали видео с движущимся от госрезиденции "Ала-Арча" в сторону проспекта Чуй кортежем. Проспекты Манаса и Айтматова перекрывались в связи с репетицией инаугурации Садыра Жапарова, сообщил "Азаттыку" глава пресс-службы президента Нургазы Анаркулов. Аппарат президента и ГУОБДД проинформировали, что это были подготовительные мероприятия, что за 2-3 дня до начала инаугурации еще раз ограничат движение на дорогах, но на втором этапе подготовки о введении ограничений на дорогах жителей и гостей столицы предупредят заранее.



Участки, где отменены результаты голосования



При проверке итогов голосования на 8 избирательных участках были отменены результаты выборов президента, а на 10 участках - итоги референдума.



Заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов перечислил допущенные нарушения закона:



- Во время проверки протоколов голосования выяснилось, что на некоторых избирательных участках избирателей, прошедших идентификацию, было меньше бюллетеней, опущенных в автоматизированные считывающие урны. Цифры по ним не совпадали. Были случаи, когда на некоторых избирательных участках члены комиссии контролировали процесс голосования в интересах какого-нибудь кандидата. По таким причинам территориальными избирательными комиссиями были отменены результаты голосования на 6 участках, а Центризбирком аннулировал итоги еще на 2 участках. Таким образом, на 8 избирательных участках по всей республике были отменены результаты президентских выборов, данные по ним не включены в общий итог. Отмененные итоги никак не повлияли на общий результат выборов.



По итогам голосования на референдуме по выбору формы правления 1 133 485 граждан проголосовали за президентскую форму правления в стране, что составило 81,3% от числа избирателей, участвовавших в референдуме. За парламентскую форму проголосовали 10,9% избирателей. Против всех проголосовало 4,45%. Центризбирком признал, что большинство проголосовавших на референдуме избирателей поддержали президентскую форму правления.



Согласно постановлению Центризбиркома, победителем выборов стал Садыр Жапаров, который получил 1 млн 105 тысяч 248 голосов, что составляет 79,2 % от числа избирателей, принявших участие в выборах.



Но два члена ЦИК - Гульнара Джурабаева и Адилет Сатыгулов - не согласились с результатами досрочных выборов президента. Они выразили особое мнение по этому поводу.



Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева объяснила причину своего голосования:



- Садыр Жапаров, изначально готовившийся и заявлявший о своем намерении участвовать в досрочных президентских выборах, пренебрег конституционным запретом, согласно которому исполняющий обязанности президента не вправе быть кандидатом на должность президента. Этот запрет изначально направлен на недопустимость использования огромного административного ресурса, который дает совмещение должностей главы государства и главы правительства. Но Садыр Жапаров и его команда под предлогом того, что передать полномочия можно перед регистрацией, выдвинули его кандидатом в президенты. Мы поднимали этот вопрос и перед его регистрацией. И по итогам вынесения результатов выборов мы проголосовали против, с выражением особого мнения.



Международные наблюдатели по-разному оценили голосование в Кыргызстане

Ранее некоторые оппозиционно настроенные кандидаты в президенты заявляли о серьезных нарушениях закона в день голосования, которые могут повлиять на результаты голосования. Несмотря на возмущения и заявления о том, что они будут оспаривать в суде официальные итоги выборов, по сегодняшний день никто из них не пошел дальше. Единственная женщина среди 17 кандидатов в президенты - Клара Сооронкулова - в свою очередь заявила, что обратится в суд по итогам официальных результатов выборов.



Как отмечает Клара Сооронкулова, ее претензии в суде будут не по поводу итогов голосования, а о судимости кандидата, победившего на выборах:



- Я намерена обратиться в суд, чтобы оспорить итоги выборов на основании статьи 46, части 4 конституционного закона по выборам. Потому что возникают сомнения по поводу судимости избранного президента. По его первому уголовному делу, в августе 2013 года, Верховный суд вынес решение, где указано, что "решение окончательное и не подлежит обжалованию". Но Верховный суд 6 октября, следом 16 октября принимает решение, как будто не было предыдущего решения. В связи с этим мы хотим обратиться в суд. Но суд может не принять заявление на рассмотрение. Но это потом может послужить основанием для объявления импичмента избранному сейчас президенту.



С такими претензиями не соглашаются сторонники Садыра Жапарова, победившего на президентских выборах. Они считают, что Садыр Жапаров после выхода из тюрьмы и перед назначением премьер-министром был оправдан в Верховном суде.



Верховный суд давал разъяснение, что прежнее решение суда было отменено, а дело направлено на пересмотр. Некоторые юристы говорят, что его дело не пересматривалось, так как оправдательный приговор выносят после пересмотра дела. Позже ГКНБ объявил, что уголовное дело Садыра Жапарова было сокращено.



По мнению главы пресс-службы аппарата президента Нургазы Анаркулова, высказываемые претензии не имеют под собой никаких обоснований:



- Президентские выборы прошли как никогда честно. Потому что на предыдущих выборах мы отмечали массовые подвозы избирателей, зарегистрированных по форме №2, использование административного ресурса. На этих выборах такого не было. Высказываемые претензии отдельных членов ЦИК и кандидатов, участвовавших в выборах, не обоснованы. Они, несмотря на то, что сами видели, что выборы прошли честно, без нарушения законов, делают заявления, чтобы специально раскачать обстановку. Во время выборов также звучала такого рода информация, но доказательств по ней не было.



В Кыргызстане 4 октября 2020 года состоялись парламентские выборы, итоги которых вызвали народные волнения, переросшие в беспорядки. Садыр Жапаров был освобожден из тюрьмы своими сторонниками в ночь на 6 октября. 16 октября он был назначен премьер-министром, а 17 октября – исполняющим обязанности президента.



Садыр Жапаров для участия в выборах президента 14 ноября сложил полномочия главы государства и временно приостановил исполнение обязанностей премьер-министра. С тех пор обязанности президента исполняет спикер парламента Талант Мамытов, а обязанности главы правительства возложены на первого вице-премьер-министра Артема Новикова.



Кубанычбек Жолдошев

Журналист радио "Азаттык" в Бишкеке, специализируется на журналистских расследованиях.

22.01.2021 Источник - rus.azattyk.org

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