Китайцы дали ужасающий прогноз по коронавирусу на март

17:52 22.01.2021 В Поднебесной уверены: все самое страшное с COVID-19 – еще впереди



В Китае впервые после 17 мая прошлого года зарегистрирована смерть от COVID-19. Для любой другой страны весть о еще одной жертве пандемии не стала бы сенсацией. Другое дело Китай. До 12 января печальная статистика включала 4634 человека из 87844 заболевших. Для сравнения: у нас на тот день умерли 62463 человека из 3,43 миллионов заболевших. В США было 385 тысяч смертей на 23,1 миллиона больных.



Умершая женщина жила в провинции Хэбэй, ставшей с начала года новым очагом COVID-19. В главном городе Шицзячжуан, по данным мэра, "с 2 по 13 января в общей сложности было подтверждено 398 случаев локальной передачи COVID-19 и 212 бессимптомных случаев заражения". 11-миллионный Шицзячжуан изолирован, как это было год назад с 11-миллионным Уханем. Блокада Уханя началась 23 января 2020 года и продолжалась целых три месяца, пока число заболеваний не снизилось до нуля. В Ухане и других городах Хэбэя тогда умерли 4512 человек – самые тяжелые потери в масштабах Китая.



Очаг смертельного вируса в Хэбэе - не единственный. В провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай) только за 13 января было выявлено 40 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 50 бессимптомных носителей. Тревожные новости приходят из других провинций, городов и деревень.



Особую тревогу властей вызывает приближение Праздника Весны, когда сотни миллионов китайцев пускаются в путь, посещая родственников, осматривая достопримечательности. Год Быка придет на смену Году Крысы только 12 февраля, но массовые перемещения начнутся примерно с 28 января. За десять дней ожидается 300 миллионов поездок только по железной дороге.



Начало эпидемии в прошлом году тоже совпало с китайским Новым годом, и поток жителей Уханя до начала блокады разнес вирус по всей Поднебесной. Сейчас работодателям даны указания тормозить отъезды работников в деревню, хотя до прямого запрета дело не дошло. Обязавшимся никуда не ездить выдадут дополнительную зарплату, вручат ваучеры на ценные подарки и т.д.



Ухудшение ситуации в Китае не сулит ничего хорошего и другим странам. Поднебесная благодаря принятым жестким мерам превратилась в оазис среди кипящего моря пандемии. Но даже оазис не может уберечься от иностранных товаров и пришлых людей, несущих с собой все новые разновидности вируса.



2 миллиона умерших в мире от коронавируса по состоянию на середину января - это только цветочки. Ягодки будут обильнее, предупреждают китайские эксперты. Уже к концу марта число жертв в мире может достичь 5 миллионов. Резко подскочит число заболевших – 32 миллиона в США, а в Индии, Бразилии и России – 15,5, 15 и 6 миллионов соответственно. Общее число подхвативших вирус COVID составит 170 миллионов по сравнению с 92 миллионами сейчас. Такие мрачные прогнозы сделаны группой ученых из китайского Центра по контролю и предупреждению заразных болезней, а также нескольких военных и гражданских специализированных центров при помощи искусственного интеллекта и баз больших данных.



Эксперты работали по заказу Инженерной Академии КНР, которая служит аналитическим центром для китайских лидеров. Глава этой группы, профессор Сюй Цзяньго призвал руководство и общественность сосредоточиться на отражении атак вируса извне. Китаю удалось взять эпидемию под контроль, однако во многих странах продолжаются вспышки мутировавших вирусов.



Профессор Сюй Цзяньго одним из первых прибыл в Ухань год назад как один из укротителей предыдущей эпидемии - атипичной пневмонии (SARS). Тогда заболели 8096 человек в 29 странах и умерли 774 человека. Вирус сник к июлю 2003 года так же неожиданно, как появился в ноябре 2002 года. Вакцину даже не успели создать, заболевших изолировали и лечили разными лекарствами, причем не всегда эффективно. Вот и сейчас профессор Сюй подчеркивает наивысшую эффективность именно изоляции очагов болезни и самих больных. Еще он призвал гражданские и военные власти создать общенациональную систему производительностью до миллиона тестов в день. С учетом преобладания завозных инфекций профессор Сюй считает необходимым построить в портах и пограничных переходах мощные сооружения по тестированию и дезинфекции поступающих импортных грузов, особенно животных и рыбы.



Что касается вакцинации, то она, по мнению профессора, действительно оберегает от имеющихся вирусов, но они быстро мутируют словно разновидности гриппа. Новые штаммы могут затаиться на время, а затем проявляться каждый сезон, как это происходит с гриппом. Множество людей уже больны новыми видами коронавируса, но у них не проявляются симптомы. С учетом длительного отсутствия заболеваний в большинстве провинций Китая и рекомендаций специалистов, сплошная вакцинация населения пока не предусмотрена. Прививки "в экстренном порядке" начались еще в июле. К началу года удалось вакцинировать только 4 миллиона человек - представителей наиболее рискованных профессий. В Пекине, например, на 22 миллиона жителей привито всего 1,7 миллиона. На всю Поднебесную с населением в 1,4 миллиарда человек было заготовлено всего 600 миллионов доз. Январские вспышки эпидемии в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян и Цзилинь могут повлиять на эту консервативную стратегию. Но пока эксперты преимущественно отслеживают ситуацию в других странах, особенно интересуясь побочными эффектами вакцинации.



С учетом низкой потребности в вакцине внутри самого Китая, фирмы-производители и медицинские власти усиленно продвигают свою продукцию за рубеж. 4 монополиста - Pfizer, Merck, GSK и Sanofi - контролируют 90% мирового рынка вакцин. Китайцы и русские там новички и их появлению никто не рад. Помимо чисто коммерческих причин, на сдерживание продукции с лейблом "Сделано в Китае" влияют и политические соображения. Граничащее с расизмом неприятие в США всего китайского добавило к уже привычным формам "холодной войны" новую – вирусную. Американцы и их европейские сателлиты сначала обвиняли Китай в запуске пандемии, требовали компенсацию. Теперь предупреждают о неприемлемости закупок китайских вакцин с той же интенсивностью, как и об "опасности" электроники 5G Huawei. Бурную радость на Западе вызвало сообщение бразильской фармацевтической фирмы о пониженной эффективности одной из китайских вакцин – чуть выше назначенного ВОЗ минимума в 50%.



Китайцы за словом в карман не полезли. Они вообще демонстрируют в последнее время наступательный дух. Из всех информационных стволов раздался залп в сторону стран Запада, проявляющих повышенную скромность в освещении фактов гибели людей, привитых вакциной Pfizer. "23 смерти на 25 тысяч привитых в Норвегии – не многовато ли?" - вопрошает газета "Глобал Таймс". Затем, правда, она признает, что китайские, американские и все прочие прививки, по сути, являются третьей фазой испытаний новых вакцин, выброшенных на рынок по причине критической ситуации до полного завершения полагающихся клинических процедур. "С учетом этой реальности китайские руководители официально не одобряли три основные наши вакцины. Мы рекомендуем прививки только людям от 18 до 59 лет. Мы не рекламируем свои лекарства – положительные отзывы поступают из-за границы. Многие руководители государств сами привились китайской вакциной", подчеркивает "Глобал Таймс".



Действительно, за минувшие недели пришли сообщения о прививках китайской CoronaVac президентов Сербии, Индонезии и Турции. Крупные партии китайских вакцин закуплены как минимум 20 странами, сообщают китайские источники. Индонезия и Малайзия, например, закупили 125 и 14 миллионов доз, соответственно. Только за первые три дня вакцинации 675 тысяч турецких медиков получили первую инъекцию китайской вакцины. Кроме того, Пекин безвозмездно передает вакцину бедным странам Азии – например, Мьянме и Филиппинам, государствам Африки и Ближнего Востока. Председатель КНР Си Цзиньпин еще весной выделил на помощь в борьбе с коронавирусом 2 миллиарда долларов. Так что на первое время должно хватить.



Хватит ли денег и лекарств у конкурентов Китая – вот в чем вопрос. В любом случае ясно – вакцины много не бывает, китайской, американской или русской. Мировая война с коронавирусом продолжается. До победы далеко. Сейчас надобно не "мериться вакцинами", а обмениваться данными, бросать в бой резервы, искать самые мощные средства защиты и нападения. Иначе тревожный прогноз китайского эпидемиолога станет реальностью, и после нынешних пандемических "цветочков" нас ждут еще более ужасные "ягодки". Только создание коллективного иммунитета в планетарных масштабах позволит человечеству вернуться в добрые старые времена.



Юрий Тавровский Источник - московский комсомолец

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