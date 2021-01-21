Умерший депутат Агаев продолжает голосовать в РосДуме

17:56 22.01.2021

В Госдуме объяснили, как удалось проголосовать умершему депутату Агаеву



Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Владимир Поздняков в эфире "Говорит Москва" подтвердил сообщения СМИ об участии в голосовании в нижней палате парламента в день смерти депутата КПРФ Вахи Агаева. Также 18 декабря в голосовании принимал участие депутат Валентин Шурчанов, который в это время находился в больнице в тяжелом состоянии.



Поздняков подчеркнул, что находится живьем на голосовании депутаты Госдумы не обязаны, за них имеют право нажать кнопку их товарищи по фракции. "А в это время у нас бывают отсутствующие, потому что без обеда работают и уходят, и чтобы поддержать ушедшего, за него нажимают кнопку. Ну и так же получилось с нашими товарищами, которые ушли из жизни", - отметил депутат. По факту, за политиков кнопки нажали "автоматически" как за отсутствующих.



Поздняков назвал произошедшее с Агаевым "ошибкой", и пообещал, что в Госдуме такое больше не повторится. На принятие законов возникшая ситуация влияния по большому счету не оказала. К тому же подобная практика голосования давно распространена в парламенте. "Ну, я то знаю моего соседа, за которого голосую "за" или "против", и он за меня. Это принято так", - рассказал Поздняков.



Напомним, что Ваха Агаев умер от последствий заражения коронавирусом 23 сентября. В течение трех недель он находился в коме.