Простая история. "Девушка с потерянными варежками" ушла из жизни в Алматы

19:17 22.01.2021

Девушка с потерянными варежками ушла из жизни в Алматы

Простая девушка с добрым сердцем изменила жизни многих людей.



Айша Кутубаева



В ноябре 2020 года редакция Liter.kz писала статью о нелегкой судьбе Зайтуны Хусаиновой, которая потеряла варежки в автобусе Алматы. Ее история сплотила казахстанцев из разных уголков страны. Доброта девушки и отзывчивость людей в преддверии Нового года казались чем-то сказочным. Кто знал, что жизнь нашей героини оборвется так рано… 20 января 2021 года Зайтуны Хусаиновой не стало. О том, как история алматинки коснулась многих людей и оставила след в жизни каждого, кто ее знал, читайте на сайте Liter.kz.



18 ноября Зайтуна Хусаинова потеряла варежки в автобусе №18 в Алматы. Об этом она сообщила в Facebook с просьбой вернуть их. Пост не оставил равнодушным алматинцев. Они сразу откликнулись на проблему девушки и предложили свою помощь. Кто-то предложил связать новые варежки, кто-то - купить их, а кто-то решил отдать даже свои. Люди откликались на просьбу из Атырау ,Талдыкоргана, Нур-Султана… Варежки стали особенными - олицетворением добра и отзывчивости. Чуть позже мы решили познакомиться с Зайтуной поближе и узнали, что у девушки непростая судьба.



В 2007 году у Зайтуны Хусаиновой обнаружили ревматоидный артрит, а в 2012 году - системную красную волчанку. С тех пор у нее не было ни одного года ремиссии. Весь период затяжной болезни рядом с Зайтуной всегда была мама и сестра, которые во всем ее поддерживали и помогали.



В декабре 2020 года Зайтуна столкнулась с осложнением красной волчанки. У нее были поражены почки и началась пневмония, поэтому девушка проходила пульсетерапию - принимала гормональные препараты и проходила химиотерапию в городской клинической больнице №7 в Алматы. Чуть меньше, чем за месяц, Зайтуна поправилась с 48 кг до 75 кг. Об этом она писала на своей странице в Facebook.



27 декабря Зайтуна прошла процедуру гемодиализа. Девушка писала о том, что борьба продолжается и она верит в лучшее.



О лечении в больнице подробно рассказала подруга Зайтуны - Наталья Сульжик, которая познакомилась с девушкой после истории с варежками. Так и началась их дружба и взаимная поддержка.



"С Зайтуной мы познакомились после того, как она написала, что потеряла варежки. Меня до глубины души тронула история. Зайтуна настолько чистая и светлая. Это было видн, даже когда она описывала то, что с ней произошло. Мы с подругой отправили ей варежки, как и многие другие люди, за что им огромная благодарность. Зайтуна лежала в больнице, поскольку заболевание серьезное - системная красная волчанка. Были поражены почки и была пневмония. Волчанка отличается тем, что иммунитета при этой болезни нет из-за того, что принимаются большие дозировки гормональных препаратов, выздоровление от пневмонии так и не наступило. Нет иммунитета, нет выздоровления. Волчанка - очень коварная болезнь. Ко всему прочему, у Зайтуны были поражены почки и не хотели работать. Ее подключали к гемодиализу, собирали консилиумы врачей, искали возможности, экспериментальные способы лечения", - рассказала Наталья.



Сложности при лечении всегда возникают, так как при попытке спасти один орган всегда страдает другой. Системная красная волчанка действует на весь организм, она поражает все сразу. Как правило страдают печень, почки, сердце и кости. Поэтому у Зайтуны были проблемы с руками. Тем не менее, силы духа и воли девушки к победе над болезнью хватило для улучшения состояния, и Зайтуну должны были выписать домой.



"На следующей неделе ее должны были выписать домой. Я думала, мы будем ходить к ней в гости, пить вместе чай. К сожалению, этого так и не удалось сделать. Я очень жалею, что не пробилась к ней в палату, не смогла ее обнять", - сказала с горечью в голосе подруга Зайтуны.



Вспоминая о Зайтуне, Наталья Сульжик рассказала, что ее подруга была очень открытым и светлым человеком.



"Она очень любила жизнь, любила всех. Всегда была благодарна всем и каждому, кто хоть как-то участвовал в ее жизни. Запомнилась Зайтуна именно любовью к жизни. Даже если ей было тяжело, даже если у нее были отеки, даже если за неделю она набрала 40 кг, она ни разу не сказала, что не хочет жить. Она очень хотела жить и очень не хотела умирать. Зайтуна - пример для тех, у кого все есть, кто ничем не болеет, но они жалуются на жизнь, говоря, что что-то не так. Самое главное - это здоровье. Для меня очень важно было это осознать", - сказала Наталья Сульжик.



В смерть молодой и красивой девушки не может поверить никто из ее знакомых и друзей. В их числе давняя подруга Зайтуны - Татьяна Бегайкина.



"Несмотря на огромное количество выпавших Зайтуне испытаний, она до конца оставалась нежной, доброй, но со стальным стержнем девочкой, которая с огромным мужеством выдержала эти последние два месяца. Я поверить не могу, что в этот раз у нее не получилось выкарабкаться. Я не знаю, что еще написать. Я очень хочу, чтобы Зайтуне сейчас было хорошо, светло и не больно. Я буду помнить ее такой", - сказала Татьяна, предоставив несколько красочных снимков Зайтуны, которые она сделала с любовью и которые будут долгое время воспоминанием о девушке с добрым сердцем.



История Зайтуны Хусаиновой сплотила весь Казахстан. И сегодня мы все скорбим об утрате. Не обязательно быть знаменитым или талантливым, чтобы о тебе помнили. Зайтуна показала всем нам, что достаточно быть добрым и любить жизнь.



Редакция Liter.kz выражает соболезнования семье и близким Зайтуны Хусаиновой.



Похороны Зайтуны состоятся по адресу: Казахфильм, дом 28, квартира 18, в 14:00.



Если вы хотите помочь семье Зайтуны в организации похорон, то можете отправить материальную помощь ее сестре Гульмире: 5169 4931 7823 8963 Kaspi Gold Gulmira Khussainova.