И.о. начальника госпротокола США стала уроженка Казахстана Асель Робертс (Толенова)

19:21 22.01.2021

Байден назначил уроженку Казахстана на руководящий пост в Госдепе США



Уроженка Казахстана Асель Робертс (в девичестве - Толенова) назначена исполняющей обязанности шефа протокола президента США, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на официальный сайт Госдепартамента США.



Асель Робертс вступила в должность 20 января 2021 года с приходом в Белый дом нового президента США Джо Байдена.



Асель Толенова родилась в городе Алматы в 1976 году.



Позже в 1993 году она поступила в Школу дипломатический службы Эдмунда А. Уолша Джорджтаунского университета и закончила ее со степенью бакалавра в области международного права и организаций.



В протоколе Белого дома Асель Робертс работает уже 15 лет еще со времени Барака Обамы. Владеет казахским, русским и японским языками. Она вот уже 20 лет как замужем за гражданином США Шоном Робертсом, они воспитывают дочь Айдин.



Исполняющий обязанности шефа протокола президента США – это государственный служащий, занимающийся вопросами национального и международного дипломатического протокола.



Отдел протокола Госдепа США принимает решения о дипломатической неприкосновенности и привилегиях, безопасности принимающей страны, дипломатическом использовании воздушного пространства и находится на страже официального этикета.



Отдел также выступает в качестве первого контакта между правительствами при планировании двусторонних и многосторонних встреч, а также визитов на высшем уровне.



Напомним, 20 января Джо Байден стал 46-ым президентом США, а Камала Харрис вступила в должность вице-президента.