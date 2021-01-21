"Буря в пустыне" – послесловие к годовщине, или Мифотворчество как информационное оружие, - А.Веселов

19:35 22.01.2021 "Буря в пустыне" – послесловие к годовщине, или Мифотворчество как информационное оружие.



АНТОН ВЕСЕЛОВ



Шесть мифов о том, что произошло с Ираком



17 января 2021 года исполнилось 30 лет с начала операции "Буря в пустыне". Столько же насчитывает беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации и искажению фактов по поводу этих событий. Замалчивание неудобных фактов, гипертрофированная героизация мнимых побед и примитивная ложь, которую тиражировали СМИ и даже государственные деятели, навязывались так бесцеремонно и активно, что давно перешагнули пределы воображаемого.



Миф 1. Иракская армия была полностью разгромлена



Западная пропаганда широко использовала приводимый ниже снимок как доказательство "конца иракской армии". Все старательно избегают упоминать, что фото сделано в Кувейте утром 26 февраля, когда иракские войска уже выполняли приказ на вывод и находились в походной колонне, о чем Багдад официально объявил. Американские ВВС фактически били в спину. Известное американское ноу-хау.



Американцы били в спину иракцам



В операции "Буря в пустыне" впервые в военной истории вместо традиционной огневой подготовки был применен бесконтактный способ воздействия, то есть массированная воздушная кампания. Она началась 17 января и продолжалась до 24 февраля 1991 года, когда было начато наземное наступление сил коалиции. Ирак располагал примерно 600 самолетами (из них около 70% были устаревшими) и 400 вертолетами. Авиационная группировка союзников превосходила по численности иракские ВВС в пять раз и использовала космические средства разведки, целеуказания и связи, имея, таким образом, огромное качественное преимущество. Тем не менее по итогам воздушной фазы иракская авиация потеряла 34 самолета и 7 вертолетов; потери ВВС союзников – 68 самолетов и 29 вертолетов. Это мало напоминает разгром, о котором трубили тогда СМИ.



Что касается наземной фазы, то и здесь дело обстоит совсем не так, как рассказывают западные мастера дезинформации.



К началу наступления сил коалиции в самом Кувейте находились всего две дивизии ВС Ирака, в первом эшелоне обороны на юге страны – 9, в том числе три танковые дивизии Республиканской гвардии. Всего в составе иракских сухопутных сил насчитывалось 43 дивизии, сведенных в 8 армейских корпусов, но лишь четверть была развернута на ТВД. Коалиция выставила против них в наземной операции до 700 тыс. военнослужащих – только в VII экспедиционном корпусе было 142 тыс. солдат и офицеров, 1587 танков, 1502 БМП и БТР, 669 артсистем и 223 боевых вертолета. Пентагон направил самые боеспособные соединения американской армии, включая 82-ю и 101-ю дивизии ВДВ, 1-ю и 3-ю бронетанковые, 24-ю механизированную, экспедиционный корпус морской пехоты и многие другие. Активно поддержала союзников Великобритания, а всего в созданной США коалиции участвовали 37 стран, при этом общая численность привлеченных военнослужащих превысила 1,2 млн человек и более 200 тыс. гражданского персонала.



Вот как описывали результаты боев в США: "За 80 часов непрерывного движения и боев VII корпус разгромил 12 иракских дивизий, уничтожив при этом около 1300 танков противника, 1200 БТР и БМП, 285 артиллерийских и 100 зенитных систем, взял в плен 22 тыс. пленных. Собственные потери корпуса составили 11 танков, 19 БМП, один вертолет "Апач" и 22 человека убитыми".



Профессиональные пропагандисты, сценаристы Голливуда и работники желтых СМИ оценили иракские потери в 3847 танков (!), около 3000 артиллерийских орудий и 100 тыс. убитыми. То есть получалось, что танков было уничтожено в два раза больше, чем имелось на вооружении иракской армии. Это никого не смутило.



Одновременно в США категорически отвергали потери танков "Абрамс" М1А1, пока не стало достоверно известно, что только в одном бою в ночь на 27 февраля 3-я бригада 1-й пехотной дивизии потеряла пять "Абрамсов" и четыре БМП "Бредли". Причем вся эта техника была уничтожена "дружественным огнем" – будучи контратакованными, американские танкисты впали в панику и стреляли без разбору. По данным МО СССР, только в ходе танкового сражения в районе авиабазы ас-Саман было подбито 68 американских танков "Абрамс". В США эти сведения были табуированы: видео- и фотоматериалы с кладбищ американской бронетехники в Ираке тщательно удалялись; были даже случаи возбуждения уголовных дел.



Война выявила многочисленные изъяны американской армии, прежде всего тылового обеспечения, но военная цензура старательно удаляла любой негатив. Показателен случай, когда 27 февраля большинство танков 1-й и 3-й бронетанковых дивизий остались без горючего. В тех условиях это означало потерю боеспособности и, продлись боевые действия еще немного, генералу Шварцкопфу пришлось бы заниматься организацией отступления и эвакуации.



В мифотворчестве не отставали и союзники: французские "историографы" утверждают, что их контингент уничтожил две мотострелковые (!) дивизии иракцев, потеряв двух человек! И это при том, что французы принимали участие в операции лишь один день 24 февраля, после чего американцы поручили им функции охраны, а полков как таковых и мотострелковых дивизий в ВС Ираке никогда не было и нет.



Миф 2: Цели и задачи "Бури в пустыне" полностью выполнены



Главной целью операции было свержение режима Саддама Хусейна. В первые часы наземной операции 24 февраля более 40 тяжелых транспортных вертолетов "Чинук" и 60 "Блэк Хоук" 18-й авиабригады в сопровождении трех десятков ударных "Апачи" и "Кобр" перебросили десантников 1-й бригады 101-й ВДД на 180 км вглубь Ирака. После высадки часть из них приступила к сооружению долговременной базы, а другая продолжила бросок на север. Они углубились на 270 км и перерезали стратегическое шоссе, соединяющее Кувейт с Багдадом в готовности обеспечить продвижение главных сил к иракской столице. Отдельные подразделения вышли к городу Неджеф, а ДРГ спецназа США и Великобритании были замечены и частично уничтожены северо-западнее Багдада.



Утром 28 февраля 1991 года вступил в силу приказ президента Дж. Буша о завершении операции "Буря в пустыне", а 3 марта в местечке Сафван (погранпереход между Ираком и Кувейтом) было подписано соглашение о прекращении огня. Подчеркнем – это не был акт о капитуляции! Более того, документом предусматривалось, что ни один военнослужащий коалиции не должен остаться на территории Ирака! Свои подписи под этим документом поставили командующий операцией американский генерал-лейтенант Норман Шварцкопф, от иракской стороны – начальник оперативного управления ГШ генерал-лейтенант Султан Хашем Ахмед. В попытке хоть как-то уязвить иракцев они настояли на еще одном подписанте – им стал "командующий силами Арабской лиги" саудовский генерал-лейтенант принц Халед бин Султан. От Кувейта никого не было и быть не могло, поскольку многие подданные эмира Джабера, включая его самого, покинули свою отчизну при первых известиях о вступлении иракской армии.



Власти США весьма неуклюже пытались объяснить прекращение боевых действий тем, что, мол, диктатора заставили уйти из Кувейта и больше делать там нечего – статус-кво восстановлен. 2 марта, то есть спустя двое суток после официального прекращения боевых действий, 24-я механизированная дивизия совершила марш в долину р. Евфрат, уничтожая по пути колонны отходящих иракских войск и даже автобусы с беженцами. Впоследствии бывшие подчиненные командира дивизии под присягой дали показания, что выполняли приказы генерал-майора Барри МакКэффри, в том числе расстрелы сотен иракских военнопленных. Высшее американское руководство об этом знало, но решило не выносить сор из избы. В итоге МакКэффри вошел в предвыборный штаб будущего президента Клинтона и завершил карьеру четырехзвездным генералом. Однако судьба 24-й дивизии, одного из старейших и самых заслуженных соединений армии США, после такого пятна на репутации сложилась иначе – в дальнейшем она была превращена в учебный центр Национальной гвардии, а затем расформирована.



Выступая в январе 1992 года в Багдаде, Саддам Хусейн заявил: "Мы не просили перемирия. Это была не наша инициатива". Истинная причина прекращения войны заключается в том, что американцы осознали: иракская регулярная миллионная армия с 8-летним боевым опытом, накопленным во время войны с Ираном, могла нанести нападающей стороне неприемлемый ущерб. Особенно насторожили американцев ракетные удары по Саудовской Аравии (КСА) и Израилю.



9 января 1991 года в Женеве глава МИД Ирака Тарик Азиз на вопрос, будет ли Багдад атаковать Израиль в случае начала операции союзников, ответил утвердительно. И это были не пустые слова: впоследствии иракские ракетные атаки попортили немало крови израильтянам. Ирак задействовал мобильные комплексы ОТР "Эль-Хуссейн" и "Эль-Аббас", разработанные на основе советских ракет 8К14. Радиус их боевого применения составлял 550 км, всего было выпущено более 80 ракет. США доставили в КСА и Израиль около 60 противоракетных комплексов "Пэтриот", но, по оценкам контрольной палаты администрации США, было перехвачено всего 9 % ракет, а эффективность ударов была занижена многократно. Так, 25 февраля одна из ракет попала в казарму на территории военной базы Дахран (Саудовская Аравия). В здании находилось более 200 американских военнослужащих, по официальным данным погибли 28, 97 были ранены. Есть, однако, обоснованные сомнения в объективности этих данных: получается, что 100 человек из находившихся на тот момент в казарме вообще не пострадали, тогда как само здание превратилась в груду горящих развалин!



Невозможно поверить, что Вашингтон создал огромную войсковую группировку и начал боевые действия во имя выполнения резолюции СБ ООН. Американцы умеют считать деньги и не тратят их на что-то эфемерное. А затраты на подготовку, развертывание и собственно боевые действия вышли далеко за триллион долларов. Чтобы лучше представить эти масштабы, достаточно указать, что среднесуточная потребность в снабжении группировки коалиционных войск на ТВД в период с конца августа по начало октября 1990 года составили: пресная вода – 57 млн. л в день; лед – 95 тонн в день; бензин – 687 тыс. л; дизтопливо – 456 тыс. л; авиационный керосин – 198 тыс. л. За время воздушной фазы авиация коалиции совершила около 110 тыс. самолетовылетов (84% приходилось на долю США), сбросив 88,5 тыс. тонн боеприпасов (75% – американских), в том числе 6,5 тыс. тонн высокоточных (американских – 90%). Однако к большим людским потерям американцы готовы не были, а именно это их непременно ожидало, продолжи они наступление на Багдад.



Тогда был запущен новый план – изолировать Ирак и довести до состояния, когда режим будет неспособен оказывать сопротивление. Совет Безопасности ООН с готовностью пошел навстречу. В апреле 1991-го появилась миссия UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission), в состав которой входили как военные наблюдатели, так и войсковые подразделения с задачей наблюдения за ситуацией на ирако-кувейтской границе. В 1993-м под контролем ООН была завершена новая демаркация границы, причем не в пользу Ирака и с депортацией всех проживавших в приграничных районах Кувейта иракцев.



Миф 3. О кувейтских военнопленных



Сразу после вывода иракских войск из Кувейта в западных и ряде арабских СМИ была развязана оголтелая антииракская кампания с обвинениями в массовых репрессиях, расстрелах и прочих военных преступлениях, совершенных за 7 месяцев оккупации. "Данные осведомленных источников" относительно погибших граждан эмирата варьировались от 4 до 7 тыс., около 12 тыс. якобы попали в плен или пропали без вести.



Иракцы все отрицали, но их никто не собирался слушать. Расследованием занялась ООН с присущим этой организации размахом, однако к 2000 году стало ясно, что трудно искать черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет. Тогда эту задачу поручили представителю Москвы, известному дипломату Ю. Воронцову.



Справка. Член ЦК КПСС в 1981-1991 годах. С 1990 по 1994 год – постоянный представитель СССР, а затем России в СБ ООН. С 1994 по 1998 год – Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США. С 1998 по 2000 год – советник президента Российской Федерации по вопросам внешней политики. В 2000 году перешел на работу в ООН в качестве заместителя Генерального секретаря, занимался возвращением кувейтских пленных и собственности из Ирака. Эту деятельность совмещал с работой в качестве председателя правления Российско-американского инвестиционного банка и президента Российско-американского совета делового сотрудничества.



В июле 2004 года Ю. Воронцов заявил, что возглавляемая им международная комиссия передала кувейтской стороне обнаруженные документы, которые будут использоваться для доказательства преступлений баасистов против Кувейта и его народа. В опубликованном в кувейтской газете "Аль-Кабас" интервью российский дипломат напомнил, что свергнутый баасистский режим вообще отрицал факт нахождения на иракской территории кувейтских военнопленных и пропавших без вести, число которых, по кувейтским данным, составляло 5-6 человек – граждан эмирата и других государств.



Сменивший Ю. Воронцова на посту координатора ООН высокого уровня Геннадий Тарасов 25 июня 2008 сообщил, что в кувейтском Национальном комитете по делам военнопленных и пропавших без вести зарегистрированы в общей сложности 605 дел, причем многие в отношении подданных Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана и граждан Филиппин, Индии, Палестины и Ливана. Как видим, порядок цифр вновь кардинально изменился. 20 февраля 2020 года Генсек ООН представил "25-й доклад о пропавших без вести гражданах Кувейта и третьих стран и пропавшем кувейтском имуществе, включая национальные архивы". В резюмирующей части доклада было сказано: "Каких-либо новых событий, связанных с возвращением кувейтского имущества, включая возвращение национальных архивов, не произошло". Про военнопленных не было упомянуто вовсе, но поиски продолжатся, ведь прошло всего 30 лет, и предстоит еще столько сделать... ООН не способна признавать ошибки, особенно когда дело касается официальной мифологии.



В 1995 году ООН учредила программу "Нефть в обмен на продовольствие", которая пополнила список позорных страниц в истории этой крупнейшей международной организации. По сути, это было не просто коллективное наказание 19 млн. граждан страны, включая детей, женщин и стариков, но это был еще и откровенный грабеж. Примечательно, что акция проводилась под гуманитарными лозунгами, а к махинациям невиданного масштаба оказались лично причастны многие высокопоставленные чиновники ООН и известные политики ряда стран. И было очевидно, что эти деяния вкупе с введенными санкциями призваны удушить правящий режим и лишить его способности сопротивляться. Под запрет поставок в Ирак попали любые товары, которые можно было квалифицировать как товары двойного назначения, включая автомобильные покрышки и даже моющие порошки. Предполагалось, что поставленный на грань выживания, стремительно нищающий народ сам сбросит власть, но этого не случилось – были введены продовольственные карточки, товары первой необходимости распределялись целевым образом. Саддам не допустил голода, спекулянтов ждал расстрел, и поборники прав человека, свободы и демократии тут же поставили это в вину "кровавому режиму".



Конечно, ни о каких поставках оружия и военной техники речь не шла в принципе. Расчеты строились на том, что любая армия мира, если столько лет не поставлять запчасти, а денежное довольствие сократить в 50 раз, – это не армия, а толпа грязных, голодных, необученных и злобных людей. В конце 2001 года в Вашингтоне решили, что иракская армия полностью утратила боеспособность, и тогда конгресс разрешил применение военной силы. Началась подготовка к новой войне с Ираком.



Миф 4. Об иракском ОМП



Для войны нужен повод. Именно его поиском и были заняты многочисленные эксперты, включая британских ученых, – а как без британцев? Некоторые западные разведки утверждали, что Саддам Хусейн обладал огромным арсеналом химического, ядерного и биологического оружия. Про знаменитые пробирки, которые демонстрировал Колин Пауэлл на трибуне ООН в Нью-Йорке, написано столько, что повторять нет смысла. Тем не менее в начале июня 2003 года в Ираке начала работу комиссия Iraq Survey Group из 1400 американских, британских и австралийских экспертов по оружию для того, чтобы найти там ОМП или признаки действовавших программ по его изготовлению.



6 октября 2004 года руководитель комиссии Чарльз Дьюэлфер (Charles Duelfer), прежде занимавший пост заместителя начальника группы экспертов по оружию в ООН, представил 1000-страничный отчет с выводом: "К моменту, когда в 2003 году войска коалиции вторглись в Ирак, в этой стране не было ни программ по созданию ядерного, химического или бактериологического оружия, ни арсеналов ОМП". Так была поставлена точка, но дело было сделано, и пресса уже утратила к теме всякий интерес.



Миф 5. Иракская армия разбежалась, а продажные генералы предали Саддама



США располагают достаточными возможностями, чтобы иметь достоверные данные о состоянии вооруженных сил любой страны мира. Несмотря на ожидаемые результаты длительной блокады, там с опаской относились к боевому потенциалу Ирака и подготовка операции проводилась очень тщательно. В район были стянуты семь авианосных групп, ударные корабли и подлодки с крылатыми ракетами. К середине марта 2003 года группировка ВС США насчитывала до 430 тыс. человек, 2,2 тыс. танков и 4 тыс. орудий, и это не считая многочисленных войсковых формирований союзников.



Примечательно, что, в отличие от "Бури в пустыне", из арабских стран к США и Великобритании присоединился лишь Кувейт. Отличие от операции 1991 года состояло также в том, что некоторые члены СБ ООН были готовы применить право вето, поэтому Ирак было решено оккупировать без всяких резолюций.



По западным оценкам, иракская армия имела в своем составе более миллиона человек, 6000 единиц бронетехники, 300 самолетов и 400 вертолетов. Несомненно завышенные данные, что лишь подтверждает – в пропагандистских целях там легко жонглируют цифрами, увеличивают или уменьшают численный и боевой состав на сотни тысяч военнослужащих и тысячи танков в зависимости от требуемого сценария освещения.



17 марта 2003 года глава Белого дома выступил с обращением к нации. Это крайне любопытный документ, который мог бы лечь в основу уголовного дела в Гаагском трибунале, будь этот трибунал хоть чуточку независим. С переводом текста можно ознакомиться по ссылке.



Вторжение началось на рассвете 20 марта массированными бомбардировками с применением крылатых ракет и авиабомб особой мощности, ударам подвергались в том числе жилые кварталы Багдада. Вот как западная пропаганда освещала взятие иракской столицы: "7 апреля командир бригады 3-й пехотной дивизии полковник Перкинс решил прорваться в Багдад и остаться там на ночь. Он хорошо продумал и снабжение частей, в город направлялись 970 человек с 60 танками "Абрамс", 28 БМП "Брэдли" и несколькими БТР М113 и другими машинами. 9 апреля Багдад был полностью взят. 13 апреля пал Тикрит. К 1 мая кампания была закончена".



Президент Дж. Буш действительно провозгласил 1 мая победу, выступив на борту авианосца с пропагандистской речью, кульминацией которой стала фраза "Миссия выполнена". В это время бронетанковая дивизия "Хаммурапи" еще вела упорные бои в Умм Касре, а Феллуджу американцы смогли взять лишь в конце декабря 2004-го, то есть спустя полтора года. По западным данным, к 1 мая 2003-го коалиция потеряла 200 человек убитыми и 700 ранеными. К 15 декабря 2011 года – дню окончания военной кампании в Ираке – численность погибших в американской армии достигла 4486 человек, безвозвратные потери военнослужащих из других государств коалиции – 318.



Одно время ветераны частных компаний вели свой учет потерь среди сотрудников ЧВК, но когда данные (с ФИО и местом гибели) достигли 2000, сайт заблокировали.



На сегодня число погибших солдат и офицеров США в Ираке превысило 6000 человек. Сколько из почти 70 тысяч раненых остались инвалидами, остается неизвестным.



Одним из самых громких дел, связанных с "иракским синдромом", стал массовый расстрел на базе Форт-Худ. Психика не выдержала даже у медика-психиатра: американский майор Нидаль Малик, долго общавшийся с ветеранами иракской войны, расстрелял 12 военнослужащих, 32 были ранены. И тут же был вброшен новый миф, согласно которому виной всему было происхождение доктора-мусульманина. Родившемуся в США предъявили обвинение в том, что его предки жили в Иордании! Особо закрытая тема – самоубийства ветеранов иракской кампании, число которых, по оценкам, давно перешло за 30 тыс.



Точных данных об иракских потерях нет до сих пор. По информации различных источников, включая ООН, они варьируются от 300 до 900 тысяч человек. Такая вот погрешность….



Что касается мифа о предательстве иракских генералов, то он и вовсе не выдерживает критики. Попал в плен и погиб на допросе командующий ВВС Ирака генерал-лейтенант Хамид Шаабан; министр обороны генерал-полковник Султан Хашем Ахмед и начальник ГШ генерал-полковник Айяд ар-Рави были приговорены к смертной казни и умерли в тюрьме. Командир 2-го корпуса Республиканской гвардии генерал-лейтенант Раад аль-Хамдани написал документальную книгу о тех событиях, где досконально и тщательно пояснил, как в руках ВС США оказались стратегические мосты через Евфрат и многое другое. В западных источниках не найти упоминания о том, что 24 марта в районе г. Кербела при атаке на позиции дивизии "Медина" американцы потеряли 28 из 30 вертолетов. Однако задачи объяснять не было – людям скармливали мифы один за другим, и дезинформация заполняла информационное пространство целиком и полностью.



Естественно, мемуары непосредственного участника событий с иракской стороны никого на Западе не заинтересовали – там лепили карикатурные киноподелки, в которых иракцы разбегались при появлении на горизонте тучи пыли от наступавшей колонны войск коалиции. Распространение подтасовок приобрело такой масштаб, что подобные мифы заполонили даже академические исследования: в соответствующих диссертациях в списке библиографии – главным образом крайне сомнительные и явно заказные публикации ангажированных СМИ. Увы, не избежали этого и работы российских исследователей.



Конечно, были предатели, перебежчики, дезертиры, особенно в пехотных дивизиях, доукомплектованных накануне агрессии резервистами. Однако абсолютное большинство иракских военнослужащих, особенно частей Республиканской гвардии, сражались с мужеством и отвагой, многие погибли в боях. Примеров героического сопротивления оккупантам очень много, и все они старательно вымараны мифотворцами.







Одна из многочисленных площадок сбора уничтоженной бронетехники ВС США в Ираке



Одним из главных бенефициаров устранения Саддама (и не только его) является Израиль, чьи секретные службы активно вербовали агентов влияния и продолжают этим заниматься, поскольку считают это одним из главных факторов успеха. Нельзя не признать, что МОССАД и другие спецслужбы в этом преуспели: достаточно вспомнить уничтожение иракского исследовательского ядерного реактора "Тишрин" в 1979 году, когда ударные самолеты ВВС Израиля вошли в иракское воздушное пространство на предельно малых высотах со стороны Саудовской Аравии, которая любезно предоставила коридор "ненавистному сионистскому врагу".



Информацию о готовившемся египтянами прорыве на Синай израильское руководство получило накануне войны Судного дня от агента Ангела. Под этим псевдонимом скрывался некий А. Маруан, зять бывшего президента Насера, который после смерти своего тестя получил должность в аппарате нового президента Анвара Садата. Столица Сирии была буквально нашпигована израильскими агентами, не миновала сия участь и другие государства. Об этом говорится в книге "Безнадежные войны" (с примечательным подзаголовком "Эпохальные мемуары"), которая недавно появилась в РФ. Напечатана книга массовым тиражом сразу в нескольких издательствах, а также вышла в аудио и электронном виде.



Автор знаком с темой не понаслышке – он сам воевал в войне Судного дня, но старательно обошел тот факт, что именно иракцы отвели угрозу от Дамаска в октябре 1973-го. Тогда 10-я бронетанковая дивизия "Салах эд-Дин" совершила марш из Тикрита и с ходу вступила в бой с израильскими передовыми частями, которым до сирийской столицы оставалось менее 40 км. Кто же он?



Яков Кедми родился в Москве в 1947 году и до иммиграции в Израиль носил фамилию Казаков. Благодаря связям с Э. Бараком (служили в одном танковом батальоне) в последующем вырос до главы секретной спецслужбы "Натив" (Бюро по связям с евреями России и Восточной Европы), которой руководил в 1992-1999 годах). Этот человек точно знает, что есть агент влияния и каковы его возможности при правильном употреблении. Он и сегодня востребован, особенно в российских политических ток-шоу на центральных телеканалах.



И уже не удивляет, что единственный член иракского руководства, который после 2003 года не был казнен или репрессирован, – Мухаммед Саид ас-Саххаф. Вступив в БААС в 1963 году, этот шиит из Хиллы сделал при Саддаме блестящую карьеру. Долгое время он представлял страну в ООН, в 1992-м сменил Тарика Азиза на посту главы МИД, а в 2001-м возглавил министерство информации. В мае 2003-го при содействии оккупационных властей вместе с семьей выехал в ОАЭ, где и обосновался.



Миф 6. Запад освободил Ирак от тирании и принес свободу и демократию



Ирак к началу 1990-х был мощной региональной державой, а ВС страны представляли реальную угрозу для Израиля, а значит – для США. Несмотря на изнурительную и кровопролитную войну с Ираном и катастрофическое падение мировых цен на нефть (до 7$ за баррель), государство активно занималось дальнейшим развитием национальной промышленности. Строились новые промышленные объекты, а Багдад превратился в цветущий современный город. Столичный университет (и не только он) по праву считался лучшим на Ближнем Востоке по качеству образования и охвату преподаваемых наук. По оценке специалистов, на территории Ирака находится более 10 000 археологических памятников, в Национальном музее в Багдаде до его разграбления в апреле 2003 года хранилось около 100 000 экспонатов древних цивилизаций Месопотамии…



Западные лидеры и СМИ не устают повторять, что они освободили иракский народ от "кровавой диктатуры" и принесли в страну свободу и демократию. Трудно найти более циничный пример извращения действительности. Вооруженное вторжение и последующая длительная оккупация обернулись неисчислимыми бедами иракцев. Выросло целое поколение, которое не знает, что такое мирная жизнь. Страна фактически уничтожена.



Ликвидированы промышленность, сельское хозяйство, образование, медицина, внешний долг страны на 2020 г. превысил 130 млрд. долл. К слову, в 1980-х за один иракский динар давали три доллара США, сегодня за один доллар в Ираке дают 1300 динаров. По уровню коррупции страна прочно входит в тройку мировых лидеров.



Особое место занимает безопасность, точнее ее отсутствие. Наблюдается разгул разномастных вооруженных формирований, часть из которых откровенно защищает интересы другого государства. МВД не в состоянии этому противостоять, и даже армия, которую принято считать опорой любого государственного строя, находится сегодня в плачевном состоянии.



Власти Багдада не могут этого не знать, но изменить что-либо не в их силах. 6 января в Ираке торжественно отметили 100-летнюю годовщину создания национальных вооруженных сил. На знаменитой площади Торжеств, сооруженной при Саддаме, прошел парад, в котором приняли участие и подразделения проиранского "народного ополчения". Среди показанной техники и вооружения самыми современными оказались истребители F-16IQ, однако эксперты отметили, что эта усеченная модификация, изготовленная специально для ВВС Ирака. Самолеты вооружены устаревшими ракетами AIM-7 Sparrow и AIM-9L/M, не представляющими угрозы для современных истребителей, стоящих на вооружении Израиля. Кроме того, из-за нехватки запасных частей истребители F-16IQ в 2020 году были сняты с боевого дежурства. Вот такая она, "Несокрушимая свобода". Источник - Фонд стратегической культуры

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